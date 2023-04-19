Інвестори шортять долар: чи виправдаються їхні ставки на падіння «зеленого»

Минулого тижня долар досяг найнижчого рівня за рік щодо інших валют. Але багато хто вважає, що свого дна «зелений» не досяг. Чому інвестори роблять ставку на подальше ослаблення долара і що може завадити цьому, пише The Financial Times. «Мінфін» публікує переклад статті.

Причини песимізму

Після зростання протягом 18 місяців, у ході якого у вересні минулого року було досягнуто 20-річного максимуму щодо кошика валют, долар почав падати, оскільки аналітики зменшили очікування щодо підвищення відсоткових ставок у США. Минулого тижня долар досяг найнижчого рівня за рік по відношенню до євро, а також до ширшого кошика валют.

Незважаючи на падіння, хедж-фонди та деякі аналітики вважають, що в єврозоні, де економічне зростання стабілізується, вищий потенціал для підвищення ставок. Великобританія також продовжуватиме тиснути на долар.

«Долар продемонстрував фантастичне ралі, але ситуація починає змінюватись. Песимізм, що спостерігався минулого року щодо Європи після початку російсько-українського конфлікту, слабшає, і водночас інші валюти мають свої позитивні історії», — заявив Алан Раскін, головний міжнародний стратег Deutsche Bank.

Згідно з розрахунками Refinitiv, заснованими на даних CFTC, спекулянти приблизно вдвічі збільшили короткі позиції по долару з середини березня, що говорить про те, що хедж-фонди роблять ставку на подальше падіння долара. За даними за тиждень від 10 квітня, спекулянти наростили короткі позиції, довівши загальну суму до $10,73 млрд.

Алан Раскін з Deutsche Bank відзначив райдужніші економічні перспективи в Європі та очікування того, що Кадзуо Уеда, новий голова Банку Японії, може послабити тривалу залежність ЦБ від ультрам'якої монетарної політики на тлі підвищувального тиску на процентні ставки, які є ключовими чинниками валютних коливань.

Очікується, що Європейський центральний банк до літа підвищить процентні ставки ще на три чверті процентного пункту до 3,75%, оскільки економічне зростання та дефіцит на ринках праці посилюють побоювання з приводу того, що боротьба з інфляцією ще не закінчена, незважаючи на помірніше зростання цін.

І хоча поки Уеда дотримується стратегії свого попередника, зберігаються спекуляції щодо того, що Японія поступово відмовиться від контролю кривої прибутковості, що допомагає утримувати відсоткові ставки на низькому рівні.

Британські ринки очікують на підвищення ставки Банком Англії на пів пункту до вересня.

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Ставки можуть не виправдатися

І навпаки, після прогнозованого багатьма підвищення на чверть пункту на травневому засіданні ринки очікують, що ФРС незабаром почне знижувати відсоткові ставки, якщо побоювання щодо рецесії в США виправдаються. Нещодавня банківська криза в США також чинила сильний тиск на долар.

Опитування, проведене ФРБ Далласа, свідчить про різке скорочення обсягів банківського кредитування в усіх напрямках після краху трьох банків у березні лише за тиждень. Дані щодо зайнятості також говорять про пом'якшення на ринках праці, хоча щомісячний звіт про нарахування заробітної плати поки що не підтверджує це.

За словами Ібрахіма Рахбарі, головного валютного стратега Citigroup, «потрясіння в американському банківському секторі… підкреслюють ідею про те, що США можуть поринути в рецесію раніше за інші великі економіки», що негативно позначається на доларі.

У той же час підтримка банківської системи з боку ФРС, включаючи новий кредитний механізм, частково звела нанівець зусилля щодо скорочення балансу ЦБ. Скорочення балансу, відоме як кількісне посилення, було ще одним способом зниження надлишкової ліквідності в системі, але необхідність спрямувати додаткові кошти до нестійких регіональних банків підірвала ці зусилля.

«По суті валютні курси є продовженням монетарної політики: долар сильно виріс на тлі прагнення ФРС посилити політику. Все змінилося на початку року після появи ознак уповільнення, яке посилилося через банківську кризу», — заявив Кріс Тернер, голова відділу валютних стратегій ING.

Однак ставки фондів на подальше ослаблення долара можуть не виправдатися, якщо інвестори раптово вирішать використовувати його як притулок у разі кризи.

Нинішні умови, які тиснуть на долар, «можуть зникнути досить швидко, якщо ринки виявлять ще одну слабку ланку у фінансовому секторі чи світовій економіці, оскільки світ пристосовується до вищих ставок. Долар може зрости ще сильніше», — зазначила Джейн Фоулі, голова відділу валютних стратегій Rabobank.

І, як і цього року, подальше ослаблення долара може бути непростим, оскільки інвестори розмірковують, наскільки центральним банкам доведеться посилити монетарну політику, щоб взяти інфляцію під контроль.

«Якщо озирнутися на минулу частину року, то в січні це було схоже на збалансований сценарій, оскільки загальна інфляція знизилася. Потім ринок послабшав у березні через банківські потрясіння», — заявив Афанасіос Вамвакідіс, голова відділу валютних стратегій G10 у Bank of America.

«Шлях не буде простим. Будуть і злети, і падіння», — додав він.

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