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17 квітня 2023, 9:10 Читать на русском

Срібло чи акції: що насправді врятувало інвесторів під час 8 рецесій

Срібло завжди вважалося альтернативою традиційним інвестиціям, таким як акції та облігації. На тлі недавньої хвилі банківських банкрутств та зростання відсоткових ставок центробанків світу багато інвесторів знову згадали про цей метал, що спровокувало стрибок цін на нього. Але чи допомогло срібло інвесторам пережити рецесію у минулому, розбирався Visualcapitalist.

Срібло завжди вважалося альтернативою традиційним інвестиціям, таким як акції та облігації.

Чи виправдало срібло своє звання захистного активу

Цінність срібла, як і золота, обумовлена ​​його рідкістю як дорогоцінного металу. У той же час срібло має ширше промислове застосування: його використовують у багатьох галузях від електроніки та медичних додатків до акумуляторів та сонячних батарей.

У то же час обсяги ринку срібла набагато менші за ринок золота, що робить його більш волатильним активом, ніж золото.

Найбільше падіння ціни на метал відбулося у 1980 році: тоді вартість срібла впала більш, ніж на 56%. Це відбулося після того, як брати Хант, які контролювали більше половини світових приватних запасів срібла, змушені були розпочати його розпродаж через підвищення маржинальних вимог.

Наступного разу ціни на срібло різко впали під час рецесії 90-х років. Загалом же, за останні п'ять десятиліть ціна на срібло показала кращий результат, ніж S&P 500, лише у трьох із восьми рецесій: 1973, 1981 та 2007 років.

Як вели себе ціни на срібло та індекс S&P 500 під час рецесій

Рік рецесії Тривалість рецесії Зміна цін на срібло Зміна S&P 500
1973 р. 16 місяців 43,5% -13,1%
1980 р. 6 місяців -56,5% 6,6%
1981 р. 16 місяців 17,5% 5,8%
1990 р. 8 місяців -19,8% 5,4%
2001 р. 8 місяців -3,7% -1,8%
2007 р. 18 місяців -8,7% -37,4%
2020 2 місяці -9% -1,4%

За даними дані Macrotrends

Станом на березень 2023 року номінальна ціна срібла знизилася на 6,1%, а індекс S&P500 — на 3,3%.

Ціна срібла у 2023 році

Очікується, що найближчими місяцями попит на срібло зросте, що підтримає ціну на цей метал. За даними Інституту срібла, промисловий ринок срібла може піднятися завдяки подальшому зростанню електрифікації автомобілів та збільшенню урядових витрат на програми «зеленої» енергетики.

Проти зростання ціни на срібло можуть зіграти погіршення світової економіки та, як наслідок, зниження попиту з боку промислових споживачів.

Джерело: Мінфін
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