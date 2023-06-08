єВідновлення: де краще відкрити картку для виплат на відбудову житла

Власники пошкодженого війною житла можуть отримати виплати до 200 тис. грн. Кошти будуть зараховані на спеціальну картку єВідновлення, якою можна розраховуватись лише за будівельні товари та послуги. Наразі відкрити таку картку вже можна в семи банках, ще декілька готуються приєднатися до програми. «Мінфін» розповість, які умови відкриття та обслуговування «будівельних» карток пропонують ці банки.

Хто може отримати виплати

Відповідно до державної програми, кошти виплачуються на відновлення житла, пошкодженого внаслідок бойових дій після 24 лютого минулого року. Під програму потрапляють квартири, приватні будинки та житлові приміщення (наприклад, кімнати в гуртожитку)

Житло має знаходитись на неокупованій території. Також важлива умова отримання виплат — житло має бути пошкодженим, але не повністю зруйнованим. Відшкодування за зруйноване житло визначається законом № 2923 від 23.02.2023.

Ще одна умова отримання виплат — житло не повинно бути відремонтовано власником самостійно. «Важливо подати заявку на відшкодування до проведення ремонту. Якщо ж усунули збитки самостійно, зможете отримати компенсацію за рахунок репарацій, які виплатить росія», — йдеться в поясненні на сайті Дія.

Сума, яка нараховується на відновлення пошкодженого житла, визначається комісією місцевої влади. Орієнтовні оцінки робіт можна дізнатись з постанови Кабміну № 381 від 21.04.2023 . Наприклад, відновлення пошкодженої покрівлі (хвилястого шиферу) оцінюється в 512 грн за кв.м, заміна пошкоджених міжкімнатних дверей — 9,9 тис. грн і так далі. Загальна сума виплат на один об'єкт не може перевищувати 200 тис. грн.

Що варто зробити для отримання виплат

Для отримання виплат за програмою єВідновлення необхідно:

Подати повідомлення про пошкоджене майно в застосунку чи через портал Дія, якщо не подавали раніше; Відкрити рахунок єВідновлення в банку (до або під час подання заяви); Подати заяву про отримання допомоги через Дію; Очікувати дзвінка комісії місцевої влади для огляду майна і встановлення суми допомоги; Дочекатися в Дії сповіщення про винесення рішення комісією; Отримати гроші на картку єВідновлення.

Як можна витрачати отримані гроші

Перелік груп товарів, що можуть бути придбані отримувачем за отримані кошти, визначається вже згаданою урядовою постановою. Це, зокрема, дверні та віконні блоки, санітарні вироби, дерев’яні конструкції, цемент, сталева арматура тощо.

Також оплата пройде лише в тому випадку, якщо громадянин придбає послуги чи товари у бізнес-партнера програми, чий МСС-код продавця є серед затверджених Кабміном. Це можуть бути наступні коди:

1520 — Генеральні підрядники житлового та торгового будівництва;

5211 — Лісо- та будівельний матеріал;

5231 — Роздрібний продаж скла, фарб і шпалер.

Бізнеси, які бажають приєднатись до програми, можуть подати заявку. Передбачається, що повний перелік партнерів програми буде розміщено на її сайті, але наразі цього списку там ще немає.

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Нараховані за програмою єВідновлення кошти можна витрачати впродовж 12 місяців, після чого невикористані кошти будуть повернені назад державі.

В яких банках можна відкрити картку єВідновлення

Відкрити картку єВідновлення можна як онлайн (через додаток банку-партнера), так і офлайн (звернувшись до його відділення чи кол-центру)

Наразі партнерами програми виступають 7 банків:

Їхній перелік розширюватиметься. Так, в Юнекс Банку «Мінфіну» повідомили, що вже уклали необхідні угоди та завершили первинне тестування взаємодії між банком та державними органами, а найближчим часом розпочнуть оформлення карток. Також про плани приєднатися до програми редакції розповіли в Ідея Банку, а в Ощадбанку нас запевнили, що у них відповідний функціонал вже в процесі реалізації.

Які умови пропонують банки

Редакція поспілкувалася з представниками всіх банків, які зараз відкривають картки єВідновлення. В жодному з них не беруть комісії за відкриття такої картки, її обслуговування чи за зарахування коштів. Також у всіх семи банках є можливість відкрити цю картку дистанційно.

За таких обставин основними критеріями для відкриття картки в тому чи іншому банку є зручність обслуговування, а також кешбеки та бонуси, які пропонують фінустанови.

Додаткові винагороди пропонують всі банки. Наприклад, картка єВідновлення від А-Банку передбачає 10% кешбеку за розрахунки в Епіцентрі на перші витрачені 5 000 грн і 2% — у подальшому. Крім цього, банк розіграє 1 млн грн серед клієнтів, які отримають державні виплати за програмою до 28 липня. Наприкінці травня в А-банку відкрили картки єВідновлення вже понад 100 тис. громадян.

Для того, щоб кожен міг визначити, яка бонусна програма йому здається найвигіднішою, «Мінфін» зібрав їх в одній таблиці.

Кешбеки та бонуси за використання картки єВідновлення

БАНК Бонуси А-банк Кешбек в Епіцентрі 10% на перші 5 000 грн і 2% — на наступні покупки.

Розіграш 1 млн грн серед клієнтів, які отримали зарахування від держави до 28 липня izibank Кешбек 7% із кожної транзакції (макс. 600 грн на місяць). Розіграш 10 сертифікатів по 30 тис. грн на побутову техніку або електроніку monobank Кешбек 5% із кожної транзакції (макс. 500 грн на місяць) Розіграш двокімнатної квартири в місті на вибір клієнта (вартістю до 2 млн грн) Приватбанк Кешбек 15% із кожної транзакції (максимум 1,5 тис. грн, кешбек нараховується протягом 3 місяців після отримання коштів) ПУМБ Бонус в розмірі 500 грн. Кешбек 2% із кожної транзакції (макс. 500 грн на місяць, кешбек нараховується протягом 3 місяців після отримання коштів) Сенс Банк Кешбек 1% із кожної транзакції (макс. 25 тис. грн на місяць) sportbank Кешбек 5% (максимум 500 грн на місяць). Розіграш 10 сертифікатів на 10 000 грн на ремонтні роботи

Про те, що після використання грошей у клієнта залишиться вже непотрібна картка єВідновлення турбуватись не варто. Як пояснили «Мінфіну» в А-Банку, якщо коштів на картці немає або вони вже витрачені, клієнт може закрити картку будь-яким зручним способом: у відділенні, на гарячій лінії або в онлайн-чаті.

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Крім цього, банк зобов’язаний закрити картку через 12 місяців після зарахування на неї допомоги від держави, або ж за рік після її відкриття, якщо допомога не була перерахована.