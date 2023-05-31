Українець розробив проєкт мобільних укриттів: як вони захищатимуть людей

Військовий Андрій Дужак комісувався та вирішив інвестувати у життя. За допомогою будівельників він створює модульні укриття подвійного призначення та захисні споруди нового покоління. Як вони допомогають захиститись та вберегтись від російських атак, співзасновник та директор компанії ЗСУ ЩИТ та БУНКЕР ЮА розповів під час конференції з інвестицій « Invest Talk Summit ».

На українському ринку загалом працює 18 компаній, які позиціонують себе як виробників захисних споруд. Але у світі існує лише дві компанії, які виробляють особливу рецептуру залізобетону. Одна — чеська компанія, яка поставляє фортифікаційні споруди НАТО, а друга — наша. Наші споруди військово-медичного призначення ми плануємо найближчим часом перевірити на полі бою.

Для того, щоб це зробити, ми маємо завершити перший етап — створити виставковий екземпляр. Етап триває півроку, ми вже провели полігонні випробування і інвестували понад мільйон грн. Оскільки бойові полігонні випробування вже проведені, можу стверджувати, що ці укриття дійсно рятують життя — як військовим, так і цивільним.

Для кого створюється мобільний захист

Такі укриття можна використувати й військовим, але про цей напрям я не зможу багато розповісти. Скажу лише, що є плани працювати надалі з Центральним проєктним інститутом Міністерства оборони.

Натомість, поділюся тим, як їх можна використовувати в цивільному житті. В цьому напрямку ми співпрацюватимемо з Інститутом Цивільного захисту ДСНС, Фізико-технологічним інститутом металів та сплавів Академії наук України.

Наша місія — інвестувати у життя, точніше — у його збереження. Ці укриття спроможні це робити. Особливо це актуально в містах, які наближені до фронту, і населених пунктів, які розташовані в тилу, але постійно піддаються атакам.

Сфера застосування цих мобільних укриттів дуже широка — від комерційної, до приватної та комунальної. Це можуть бути відділення банків, пошти, укриття для торгових та бізнес центрів, лікарень, шкіл та дитячих садочків.

Щодо приватного використання: якщо у вас є земельна ділянка, ви можете розмістити його на поверхні, або під землею. Але таке укриття можна використати й у квартирах, щоправда, вони мають бути щонайменш 55 кв м.

Ці укриття захищають від куль, осколкових уражень, частин зруйнованих будівельних конструкцій та вибухової хвилі. Крім того, в них є часткова, або повна система життєзабезпечення.

Скільки потрібно таких укриттів

Компанія вже подала заявки на патентування технологій, що використовуються при створенні мобільних укриттів. За її оцінкою, ринок модульних укриттів та взагалі захисних споруд України перевищує $5 млрд, з розрахунку на 20 млн українців, які наразі мешкають в Україні, і конкуренція доволі низька.

«Наша основна ціль, коли ми патентували та розробляли рецептуру нашого залізобетону, щоб всі залізобетонні заводи могли швидко та без проблем виробляти ці споруди. Ми вважаємо, що інвестиція в життя сьогодні — найголовніша інвестиційна ніша.Якщо не вдасться зберегти життя людей, то все інше під питанням», — каже Андрій Дужак.

Зараз компанія шукає інвесторів. За словами Андрія Дужака, першопочаткова інвестиційна пропозиція — 20% річних на три роки, мінімальна сума інвестицій — 500 тис грн. Саме стільки становить вартість одного повністю готового модульного укриття, яке вміщає до 50 осіб.

Про «Invest Talk Summit»

27 травня відбулась конференція з інвестицій «Invest Talk Summit», організована сайтом «Мінфін» за підтримки Академії «Мінфіну» та Finance.ua.

У конференції взяли участь інвестори, власники провідних українських компаній, керівники та експерти у сфері фінансів. Вони обговорили поточну ситуацію в економіці та прогнози її подальшого розвитку, а також дали свої рекомендації щодо інвестицій на ринку нерухомості, криптовалют, збалансування інвестиційного портфелю тощо.

Доступ до відеозапису «Invest Talk Summit» можна придбати тут.