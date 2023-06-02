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2 червня 2023, 12:40 Читать на русском

Новий закон про доплати військовим: як зміняться зарплати в тилу і на фронті

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 9342, який визначає новий порядок нарахування доплат військовим. Що зміниться і на які виплати варто очікувати захисникам України, розповів Forbes. «Мінфін» публікує ключові тези матеріалу.

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 9342, який визначає новий порядок нарахування доплат військовим.

Чи платитимуть військовим більше

Ухвалений у першому читанні проєкт фактично зберігає чинну систему винагороди військовим.

Вона передбачає, що військовослужбовцям щомісячно виплачують додаткову винагороду у 30 — 100 тис. грн, пропорційно часу виконання бойових завдань. Умови визначає Кабмін. Додаткових виплат тим, хто не перебуває в зоні бойових дій, документ не передбачає.

«Ця норма нічого не змінює, просто Кабміну треба буде закріпити чинні правила виплат у постанові уряду. Або інші, які вони вважатимуть справедливими і на що вистачить фінансування», — каже голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

Що стосується доплат курсантам, строковикам і пораненим, — на це піде близько 1,9 млрд грн із бюджету до кінця року, — додає Підласа.

Те, що в проєкті фігурують суми доплат у 30 та 100 тис. грн, але фактично розмір винагороди не змінюється, є «обманом військових», — вважає секретар оборонного комітету Ради Роман Костенко. «Робоча група просто перенесла в законопроєкт систему виплат, яка і так вже діє», — наголосив він.

Співрозмовник в уряді розповів на умовах анонімності, що в міністерстві вважають нинішній проєкт «прийнятнішим», ніж попередній.

Скільки платять пораненим

Наразі низку нардепів не влаштовує розмір виплат пораненим військовим. Зараз вони два місяці отримують зарплату, після чого фактично опиняються без посади і отримують по 800 грн щомісяця.

Новий проєкт передбачає виплату 6 тис. грн. Цих грошей недостатньо, — вважає Костенко: «Це знущання. Навіть ті військові, кого звинувачують у якихось злочинах, отримують свою повну зарплатню. Так ми демотивуємо солдат».

Нардеп планує внести правку до другого читання, щоб пораненим платили за тими посадами, які вони займали. Ще два нардепи розповіли Forbes про намір домогтись підвищення виплат пораненим до 20,1 тис. грн.

Є ще дві правки, які планують внести нардепи, — каже Forbes заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк. Одна — прописати в законі чітку градацію: які кошти і за що отримують інструктори. Інша — визначити чітко саме в законі, хто і скільки зі силових структур отримує доплат.

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«Умовно, ми працівнику СБУ в Івано-Франківську платимо додаткові гроші чи ні? А ГУР? І просто військовим, які в тилу, але охороняють якісь важливі об'єкти? Зараз все визначає уряд», — підсумував нардеп.

Джерело: Мінфін
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