Навіщо BlackRock створює конкурента NYSE та Nasdaq

Швидкозростаючий сектор штучного інтелекту минулого тижня трохи випустив пару на поганих новинах. Американська влада пригальмувала видачу ліцензій на продаж чіпів штучного інтелекту на Близький Схід і розпочала антимонопольне розслідування щодо Microsoft і NVIDIA у зв'язку з їх домінуючим становищем у сфері ШІ. Однак головні бенефіціари розвитку ШІ продовжують знімати вершки.

Основні американські бенчмарки завершили минулий тиждень різноспрямовано: інвестори зважували суперечливі дані із насиченого економічного календаря тижня. Індекс S&P 500 та технологічний Nasdaq Composite досягли рекордних внутрішньоденних максимумів, а ось індекси компаній із малою капіталізацією знизилися. Акції зростання випередили акції вартості на найбільшу величину з початку року.

Вже дуже скоро американських фондових майданчиків побільшає. Два фінансові важкоатлети, Citadel Securities і BlackRock, готуються до кінця 2024 року запустити Техаську фондову біржу (TXSE), яка кине виклик фінансовому ринку, орієнтованому на Нью-Йорк. Юрособа зі штаб-квартирою в Далласі планує подати реєстраційні документи до Комісії з цінних паперів та бірж.

Майданчик створюють після того, як десятки юридичних осіб переїхали зі штатів із високими податками та жорстким регулюванням, таких як Каліфорнія чи Нью-Йорк, до штатів, які вважаються більш сприятливими для ведення бізнесу, такі як Техас та Флорида.

Загальноєвропейський індекс STOXX Europe 600 завершив минулий тиждень зростанням на 1,04%, після того як Європейський центральний банк вперше за п'ять років знизив відсоткові ставки. Підросли й інші європейські індекси: італійський FTSE MIB додав 0,49%, німецький DAX — 0,32%, французький CAC 40 — 0,11%. І лише британський індекс FTSE 100 знизився на 0,36%.

Аналітик T. Rowe Price (американська холдингова компанія, яка управляє групою зі 156 взаємних фондів) Томаш Віладек вважає, що ЄЦБ цього року може ще двічі знизити ставки, швидше за все, у вересні та грудні. Але остаточне рішення регулятора залежатиме від поведінки європейської економіки та інфляції.

Акції в Китаї впали, незважаючи на дані, що свідчать про можливе відновлення сектора нерухомості. Індекс Shanghai Composite знизився на 1,15%, індекс блакитних фішок CSI 300 — на 0,16%. За даними FactSet, у Гонконгу базовий індекс Hang Seng зріс на 1,59%.

Після того, як регулятор із цінних паперів Китаю (CSRC) підвищив мінімальний розмір IPO, намагаючись відсікти з біржі неблагонадійних гравців, інвестори почали скидати акції малих китайських компаній. CSRC минулого тижня спробував заспокоїти ринок, випустивши спеціальну заяву. У ньому регулятор підкреслив, що не очікує різкого збільшення кількості компаній, виключених із списків котирування.

Проте брокери думають інакше. Майже 100 компаній, зареєстрованих на біржі в Китаї, цього року отримали позначку «ST» (особливий режим), що означає можливе вилучення з списків котирування або інші ризики.

Злети та падіння тижня

Трейдер Кіт Гілл, відомий під псевдонімом Roaring Kitty, за день збільшив свій капітал на «папері» на $79 млн завдяки стрибку котирувань мережі магазинів відеоігор GameStop, підрахував Business Insider. За п'ять років Гілл перетворився на п'ятого за величиною акціонера компанії, а вартість його активів у GameStop зросла з $53 тис. до $289 млн.

Зробили багатшими «на папері» своїх акціонерів й інші компанії. «Мінфін» відібрав трійку акцій компаній великої капіталізації, які продемонстрували найбільший приріст/падіння за минулий тиждень.

Топ-3 акції, які найбільше зросли/впали минулого тижня

Ізраїльський стартап Mobileye Global (NASDAQ: MBLY) останнім часом набув популярності завдяки співпраці з Volkswagen Group. У березні цього року компанії уклали контракт, у рамках якого вже 2026 року мають намір вивести на комерційний ринок автономні автомобілі 4-го рівня.

Якщо автомобіль нульового рівня автономності повністю керується водієм, то четвертого може самостійно доїхати до пункту призначення за ідеальних умов (водієві доведеться взяти керування машиною на себе, якщо почнеться дощ або сніг).

Volkswagen має намір стати першим автовиробником, який доведе автономний шатл четвертого рівня до серійного виробництва. Як база для нього буде використовуватися ID.Buzz, Mobileye надасть програмне та апаратне забезпечення.

Крім того, технології автономного керування Mobileye будуть інтегровані в майбутні автомобілі Volkswagen по всій групі брендів.

Черговим поштовхом до зростання акцій Mobileye Global стали новини про нові розробки та замовлення. MBLY заявив про постачання першого готового до запуску у виробництво зразка обладнання та програмного забезпечення для однокристальної системи EyeQ6 Lite. Це дозволить суттєво прискорити оновлення удосконалених систем допомоги водієві (ADAS) у глобальних масштабах.

Протягом найближчих кількох років такі чіпи будуть встановлені на 46 мільйонах транспортних засобів, що обіцяє зробити процес керування автомобілем комфортнішим та безпечнішим. Систему наступного покоління, що одержала назву «EyeQ6 High», «Mobileye» планує представити наступного року.

Ринкова вартість компанії на тлі таких новин збільшилась до $24,9 млрд.

Toro Company (NYSE:TTC) минулого тижня порадувала своїх інвесторів гарними результатами за другий квартал. TTC — провідний світовий постачальник обладнання для догляду за газонами, боротьби зі снігом та льодом, будівництва підземних комунікацій, а також рішень для іригації та зовнішнього освітлення.

Компанія показала несподівано високе зростання маржі, особливо у професійному сегменті (обладнання для підземних робіт та полів для гольфу). Наприкінці травня Toro оголосила про виплату регулярних щоквартальних дивідендів у розмірі $0,36 на акцію за звичайними акціями. Дивіденди будуть виплачені 11 липня.

Гарні квартальні результати дозволили Baird (постачальнику фінансових послуг) підвищити минулої п'ятниці цільову ціну на акції TTC з попередніх $90 до $100, що також підтримало зростання акцій компанії.

«Аналітики Baird визнали високі показники бізнесу Toro, але вважали за краще зберегти нейтральні рекомендації щодо покупок її акцій. Це рішення ґрунтується на бажанні отримати чіткіші прогнози на 2025 фінансовий рік», — пише Investing.

Coherent Corp. (NYSE:COHR), виробник лазерів, залишається однією з улюблених компаній інвесторів у штучний інтелект. Минулого тижня її акції зросли на новинах про кадрові перестановки в компанії.

Акції Coherent зросли після того, як компанія оголосила, що переманила Джима Андерсона, генерального директора одного з провідних виробників мікросхем Lattice Semiconductor на посаду нового генерального директора. І навпаки акції Lattice на цих новинах впали на 15%.

Акції Lattice значно впали порівняно з недавнім максимумом, досягнутим у березні, що, на перший погляд, свідчить не на користь Андерсона. І, звичайно, не робить його об'єктом полювання хед-хантерів.

Однак, згідно з даними S&P Global Market Intelligence, Андерсон обіймав посаду генерального директора Lattice з 4 вересня 2018 року. І за цей період вартість акцій Lattice зросла приблизно у вісім разів у порівнянні зі зростанням індексу S&P 500 лише на 100%.

Можливо, саме тому інвестори Coherent із таким ентузіазмом сприйняли кадрове рішення компанії.

Акції COHR останнім часом показали гарні результати: за останні 52 тижні вони зросли, піднявшись на 51%. Однак Coherent несе значне боргове навантаження ($3,4 млрд) і не є прибутковим. Coherent генерує пристойний вільний грошовий потік — близько $225 млн. за останній рік.

«Проте, при оцінці, що майже в 39 разів перевищує ковзний вільний грошовий потік, і темпах зростання, що оцінюються в кілька десятків років, це зовсім не дешева акція (зараз торгується за ціною приблизно $66 за штуку — ред.). Я підозрюю, що перше завдання Андерсона на посаді глави Coherent буде трохи збільшити темпи зростання і допомогти Coherent вирости у своїй оцінці», — пише Річ Сміт з Motley Fool.

Головні економічні події тижня

Інфляція залишається головним економічним індикатором, за яким стежитимуть інвестори у всьому світі. Докладніше про те, які новини визначатимуть настрої на фінансових ринках, пише сайт Investing.

Засідання ФРС: ринки чекають на сигнали

Дводенне засідання регулятора завершиться у середу, 12 червня. Ринок закладає збереження відсоткових ставок на поточних рівнях як основний сценарій. Основна увага буде зосереджена на іншому: коментарі чиновників Федрезерва про їхню готовність знижувати ставки до кінця 2024 року.

Дані щодо зайнятості в США, які вийшли минулої п'ятниці, показали прискорення зростання робочих місць та заробітної плати у травні на тлі підвищення рівня безробіття. Сильний ринок праці змусив інвесторів послабити очікування щодо пом'якшення монетарної політики ФРС цього року, і тепер перше зниження ставок очікується у вересні.

Нещодавні коментарі представників Федрезерва показали, що вони не поспішають знижувати ставки, оскільки інфляція залишається стабільною, а перспективи зростання стабільні.

Інфляція в Штатах стала згасати після агресивного підвищення ставок Федрезервом, що почалося в 2022 році, але ще не досягла його цільового показника в 2%.

Що покаже інфляція у США

Дані щодо зростання споживчих цін у США за травень з'являться за кілька годин до оголошення рішення ФРС щодо ставок. Подальше ослаблення інфляції може зміцнити очікування зниження ставок, особливо з огляду на ознаки економічної слабкості.

І навпаки, високі показники інфляції налякають інвесторів і можуть повернути вже призабуті страхи рецесії. У будь-якому випадку, свіжа інфляційна статистика вплине на ринки.

Настрої Уолл-стріт

Безперечно, інфляційна статистика США та підсумки засідання ФРС стануть головними об'єктами уваги для інвесторів усіх калібрів.

«Ніхто не очікує, що ФРС знизить ставки зараз, але чи відчинить вона двері для зниження ставок вже у вересні — це велике питання, яке хвилює всіх», — прокоментував ситуацію агентству Reuters Райан Детрік, головний ринковий стратег Carson Group, додавши, що він, як і раніше, розглядає можливість зниження ставок у вересні.

Ралі цього року підняло індекс S&P 500 більш ніж на 12% у річному вимірі на очікуваннях, що ФРС зможе охолодити інфляцію без шкоди для економічного зростання.

Однак останні економічні дані подають суперечливі сигнали: звіт по робочих місцях, що вийшов минулої п'ятниці, виявився набагато сильнішим за очікування, тоді як більш ранні звіти показали уповільнення темпів зростання в обробній промисловості і перегляд темпів зростання в першому кварталі в бік зниження.

«Ринок хотів би отримати деяку ясність і не бачити, що ФРС доведеться чекати до грудня або січня, щоб почати знижувати ставки», — каже Пол Крістофер, голова відділу стратегії глобальних ринків в інвестиційному інституті Wells Fargo.

Свіжа статистика Великобританії: у центрі уваги ціни та ВВП

У вівторок, 11 червня, з'явиться свіжий звіт про зайнятість у Великій Британії, завдяки якому можна буде визначити, чи тиск на заробітну плату слабшає достатньо швидко для того, щоб Банк Англії вже найближчим часом почав знижувати ставки.

Середній тижневий заробіток без урахування бонусів за січень-березень зріс на 6% у річному обчисленні. Квітневе підвищення мінімальної заробітної плати у Великій Британії на 9,8% може збільшити цей показник.

Донедавна економісти очікували, що регулятор почне знижувати ключову ставку вже у червні. Але все ще висока інфляція відкладає цю подію принаймні до листопада.

У середу, 12 червня, буде опубліковано дані щодо ВВП Великобританії за квітень. За прогнозами, очікується уповільнення темпів зростання після впевненого збільшення на 0,6% у першому кварталі.

Також цього тижня опозиційна лейбористська партія представить свій маніфест перед виборами 4 липня. Опитування показують, що лейбористи переможуть консерваторів прем'єр-міністра Ріші Сунака. Однак деякі лідери бізнесу мають сумніви, що лейбористи зможуть покращити слабкі показники зростання Британії.

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Банк Японії посилює монетарну політику

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда вже натякнув, що після завершення дводенного засідання регулятора в п'ятницю, 14 червня, буде скорочено програму кількісного пом'якшення.

Минулого четверга він заявив, що політики «обережно» підходитимуть до питання подальшого підвищення ставок після того, як у березні вони були підвищені вперше з 2007 року.

Mizuho Securities вважає, що велика можливість скорочення щомісячних покупок на 1 трлн єн ($6,4 млрд) до приблизно 5 трильйонів єн на місяць, що може бути сприйнято ринками облігацій спокійно.

Чи надасть це підтримку єне, що слабшає, — окреме питання. Банк Японії та уряд побоюються, що слабка валюта може зірвати очікуваний цикл помірної інфляції та стабільного зростання заробітної плати.