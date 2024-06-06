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6 червня 2024, 15:57

ЄЦБ знизив ставки вперше майже за 5 років

Європейський центральний банк у четвер знизив відсоткові ставки з рекордно високих рівнів, пом'якшивши грошово-кредитну політику вперше майже за п'ять років. Про це пише Bloomberg.

Європейський центральний банк у четвер знизив відсоткові ставки з рекордно високих рівнів, пом'якшивши грошово-кредитну політику вперше майже за п'ять років.
Фото:depositphotos

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Зниження ставки, прогноз щодо інфляції та ВВП

ЄЦБ знизив ключову ставку на чверть процентного пункту до рівня 4,25% із 4,50% та ставку за депозитами до 3,75% із 4,00%.

Регулятор підвищив прогноз інфляції у валютному блоці до 2,5% у 2024 році порівняно з попередніми очікуваннями у 2,3%.

Центральний банк очікує базову інфляцію на рівні 2,8% у 2024 році, 2,2% у 2025 році та 2,0% у 2026 році.

ЄЦБ також підвищив прогноз зростання ВВП єврозони у 2024 році до 0,9% з 0,6%, які очікувалися у березні.

«Рада керуючих продовжить дотримуватися підходу, при якому рішення залежатимуть від даних, що надходять на кожному засіданні», — йдеться у заяві ЄЦБ за підсумками засідання.

«Рішення про відсоткові ставки будуть ґрунтуватися на оцінці перспектив інфляції у світлі економічних і фінансових даних, що надходять, динаміки базової інфляції та ефективності зміни траєкторії грошово-кредитної політики, — повідомив центробанк. — Рада керуючих не бере на себе попередніх зобов'язань щодо вибору конкретного курсу ДКП».

Керівники ЄЦБ ясно давали зрозуміти, що мають намір знизити вартість запозичень, оскільки інфляція в 20 країнах блоку в останні місяці впала з більш ніж 10% наприкінці 2022 року до рівня трохи вище за 2-відсотковий цільовий орієнтир.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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