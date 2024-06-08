Капіталізація Nvidia, Microsoft та Apple обійшла загальну вартість фондового ринку Китаю

Вартість трьох найбільших компаній з великою капіталізацією обійшла капіталізацію всього фондового ринку Китаю. Про це пише Bloomberg.

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Кілька днів назад загальна вартість акцій цих трьох гігантів становила $9,2 трлн. Наразі вона трохи менша. Nvidia стала першою компанією з виробництва мікросхем, ринкова капіталізація якої склала $3 трильйони.

Попит інвесторів на штучний інтелект підняв багато акцій до рекордно високого рівня.

Ринкова капіталізація всього фондового ринку Китаю (окрім Гонконгу) становить $9 трлн.