3 Tesla, 1 Amazon та 15 Intel: яка компанія коштує стільки ж і хто на неї ставить

Цього тижня в учасників ринку — азартних гравців, трейдерів та інвесторів — було три розваги. Які саме, чим вони цікаві та які ставки панували цього тижня розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Інвестори на цьому тижні чекали на звіт про стан ринку праці, який завжди публікують в п’ятницю перед відкриттям торгів, насолоджувались злетом Nvidia, та розважались, спостерігаючи за розвитком ситуації навколо GameStop.

Nvidia — компанія-мрія

А як ще можна назвати компанію, про яку п’ять років назад говорили лише спеціалісти, широкий загал навіть назви не чув, а її вартість була в сорок разів менше ніж зараз? Ні, я не помилився — в сорок разів!!!

Тільки з початку цього року ринкова капіталізація виробника мікропроцесорів зросла на 143%, або $1.8 трильйонів, а це вартість трьох Tesla, одного Amazon чи п’ятнадцяти Intel.

Всі навколо переконані, що штучний інтелект змінить світ, без нього подальший розвиток неможливий і саме ШІ допоможе інвесторам розбагатіти. А який же штучний інтелект без мікросхем Nvidia?! Ось коло і замкнулося, зробивши Nvidia другою найдорожчою компанією у світі, після Microsoft, з загальною капіталізацією майже в $3 трильйони. Та й не факт, що наступного тижня ці технологічні гіганти не поміняються місцями.

Чи є у такого оптимізму фундаментальне підґрунтя? Якесь є, але для того, щоб виправдати нинішню захмарну ціну акцій, мають справдитися абсолютно всі найоптимістичніші прогнози аналітиків щодо майбутнього компанії, і бажано, якщо вони справдяться на 150%.

Не всі, звісно, вірять в таку фантастичну перспективу, тому роблять ставки на пониження, граючи проти компанії.

За даними S3 Partners, в четвер загальний обсяг таких ставок склав $34 мільярди, що майже вдвічі перевищує обсяг ставок проти Apple ($19 мільярдів) та Tesla ($18 мільярдів). Чимало! Справляє враження, хоча з іншого боку — це всього 1% ринкової вартості компанії. Ну, а хто правий, ведмеді чи бики, покаже лише час.

GameStop — компанія-казино

До того ж, ще й символ мемних акцій. Це казино працює в якомусь небаченому турборежимі, точно, як українські парламентські вибори у 2019 році.

Я не буду зараз детально описувати історію meme-акцій, зосереджуся лише на подіях останніх днів, після «повернення в стрій» трейдера Кіта Макгілла, він же Roaring Kitty, він же DeepFuckingValue, який, власне, і є одним з хрещених батьків руху meme-акцій.

Саме він та його соратники зробили неоціненний внесок з перетворення ринку акцій в казино. Ні, я не критикую — які часи, такі й ринки… Доступність торгівлі цінними паперами, велика кількість грошей та вільного часу у роздрібних інвесторів та гігантська гуртуюча сила соцмереж перетворили для багатьох ринки в гігантське казино, що може одночасно обслуговувати мільйони гравців. Ставки та розмір виграшів теж гігантські, що й продемонстрував цей тиждень.

Після кількох років відсутності та мовчання Кіт Макгілл повернувся в «бізнес», щоб зробити багатомільйонну ставку на зростання його улюбленої компанії GameStop, яка небагато варта з точки зору фундаментальних показників, але завдяки Roaring Kitty та його пастві стала символом meme-торгівлі.

В підсумку — протягом тижня акції компанії коливалися в діапазоні від $26 до $65, а DeepFuckingValue ледь не став мільярдером. Ті, хто вважає, що це все маячня і зробили ставку проти компанії, на пониження, лише в четвер втратили, за різними оцінками, від одного до двох мільярдів доларів.

На цьому гра не закінчилася, та й як вона може скінчитися, якщо в її основі лежить сама людська природа, суттєво підсилена надсучасними технологіями. Так що, якщо хочете взяти участь, то маєте можливість, але я б щиро радив триматися від таких ігор подалі.

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«Володар ставок» приглядається до ринку праці

На десерт, в п’ятницю, ті інвестори, які не тільки роблять ставки, а ще й читають аналітичні звіти, мали можливість ознайомитися зі звітом про стан ринку праці в травні.

Його значення для ринків важко переоцінити, адже стан ринку праці є ключовим для визначення напрямку монетарної політики ФРС та долі відсоткових ставок у коротко- та середньостроковій перспективі.

Звіт виявився оптимістичнішим, ніж очікували, знову поставивши під великий сумнів готовність ФРС знижувати ставки найближчим часом.

Замість прогнозованих 185 тисяч робочих місць, ринок праці США додав 272 тисячі, що було досить неочікувано і суттєво більше за 165 тисяч у квітні. При цьому рівень безробіття зріс до 4%, з 3.9% у квітні. Розмір погодинної оплати праці збільшився на 4.1%, в річному вимірі, що вище за очікувані 3.9%.

Отже, питання інфляції залишається на порядку денному і схоже, що така омріяна лібералізація монетарної політики поки що відтерміновується.