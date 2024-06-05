BlackRock та Citadel Securities готують до запуску нову національну фондову біржу в США

Група компаній за підтримки фінансових гігантів BlackRock і Citadel Securities планує запустити нову національну фондову біржу в США — Texas Stock Exchange (TXSE), пише Bloomberg .

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Незабаром до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) подадуть відповідні реєстраційні документи. Представники Citadel Securities очікують, що 2025 року TXSE почне проводити операції, а вже 2026 року відбудеться перший лістинг.

Техаська фондова біржа залучила $120 млн інвестицій для запуску. Компаніям, які стають частиною проєкту, пропонують позбутися наростальних витрат на дотримання вимог NYSE і NASDAQ, повідомив головний виконавчий директор TXSE Джеймс Лі.

На офіційному сайті біржі сказано, що вона буде повністю електронною, а її штаб-квартиру розташують у Далласі, штат Техас. Місцева агломерація завдяки цьому отримає додаткові робочі місця від таких компаній, як Goldman Sachs Group Inc і Charles Schwab Corp.

«Техаська фондова біржа буде зосереджена на наданні американським і світовим компаніям доступу до ринків акціонерного капіталу США і забезпечить майданчик для торгівлі та лістингу публічних фірм, а також зростального всесвіту біржових продуктів», — йдеться на сайті TXSE.