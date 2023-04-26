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26 квітня 2023, 7:59 Читать на русском

Скільки брокери заробляють на клієнтах і як зменшити витрати на них

Брокер — той самий посередник, який надає доступ інвестору на біржу. Але перш, ніж перейти до його вибору, треба розібратися, як він працює і на чому заробляє. Чому це важливо, особливо для інвестора-новачка, ЕП розповів співзасновник WealthTech компанії Smart Василь Матій. «Мінфін» вибрав головне.

Брокер — той самий посередник, який надає доступ інвестору на біржу.

На фінансових ринках є проблема, яку важко ігнорувати, але мало хто звертає на неї увагу та намагається вирішити.

Познайомимося з Іваном — звичайним хлопцем, який чув, що інвестування може принести вам гроші, але особливо не занурювався в цю тему. Зрештою, наскільки важко створити інвестиційний рахунок і час від часу купувати кілька акцій?

Іван відкрив рахунок у брокера та почав звертати увагу на різні рекомендації. Брокер заохочував часто торгувати, і він довіряв його досвіду та користувався інвестиційними ідеями.

З часом Іван зрозумів, що втрачає гроші. Але його брокер сказав йому, що це лише тимчасова невдача, і що він повинен продовжувати інвестувати. І він це зробив.

Іван не знав, що його брокер отримував комісію за кожну угоду, яку він робив, незалежно від того, чи була вона прибутковою для Івана.

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Що треба знати перед тим, як вибрати брокера

Традиційні брокери пропонують різні інвестиційні послуги, але, щоб зрозуміти, як вони заробляють гроші, потрібно звернути увагу на проблему конфлікту інтересів між брокерами та їх клієнтами.

Класичні брокери зазвичай отримують прибуток з таких джерел:

  • Комісії за кожен ордер (розпорядження клієнта на купівлю чи продаж цінних паперів одного типу): брокери стягують відсоток або фіксовану суму за кожну угоду, коли клієнт купує або продає актив на біржі.
  • PFOF (англ. Payment for Order Flow — англ платіж за потік угод): замість того, щоб направляти замовлення клієнта безпосередньо на біржу, брокер часто направляє його третій стороні(маркет-мейкерам, хедж фондам тощо) і отримує від неї дохід.
  • Margin call (англ. маржинальний дзвінок) коли інвестор не виконує своїх зобов'язань щодо сплати боргів за маржинальною торгівлею, брокер може примусово продати всі позиції на ринку, щоб покрити заборгованість та заробити комісію.

Важливо зазначити, що жоден із цих методів не приносить користі клієнтам. Тому, перед тим як вибрати брокера, слід ретельно вивчити його методи заробітку та зважити на це прийняти свідоме рішення.

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Чиї інтереси в центрі уваги

Чим більше Іван торгував на біржі, тим більше його брокер заробляв. Ось чому брокери заохочують своїх клієнтів більше торгувати, спекулювати та нав’язують свої інвестиційні ідеї.

Але це не допомагає клієнтам заробляти більше грошей. Навпаки, вони стають активнішими, але зазвичай з часом втрачають свій капітал.

Ідеальна мішень для маніпулювання

Традиційні брокери складають більшість на ринку, тому майже всі інвестори-початківці потрапляють до їхніх рук. А це може бути небезпечно, оскільки фактично брокери заробляють на збитках своїх клієнтів.

Відсутність знань та досвіду робить новачків ідеальною мішенню для маніпулювання. Це одна з причин, чому я не рекомендую інвестувати в акції тим, чия професія не пов'язана з ринками капіталу.

Краще зосередитися на пасивних довгострокових стратегіях інвестування в ETF (фонди, які складаються з багатьох акцій).

Адже за даними S&P Dow Jones Indices, лише 22% акцій S&P 500 принесли вищу дохідність, ніж сам індекс з 2000 по 2020 рік. За цей період дослідження індекс S&P 500 зріс на 322%, тоді як кожна окрема акція зросла в середньому лише на 63%.

Дуже часто купити всі 500 акцій у вигляді ETF буде значно вигідніше ніж намагатися впіймати ті 22%, які показують кращий результат, ніж ринок. Вигідніше інвестору, але не його брокеру…

Незалежно від того, яким чином брокер заробляє гроші, його інтереси зазвичай не збігаються з інтересами клієнта, якщо він не є фідуціарним брокером.

Фідуціарні брокери — це установи, які зобов'язані діяти в інтересах своїх клієнтів і не мають права використовувати їхні кошти або інформацію для отримання вигоди для себе. Такий підхід унеможливлює конфлікт інтересів між брокером та клієнтом.

Чим кращий фідуціарний брокер

Для досягнення цілі фідуціарного брокера необхідні два компоненти:

  • Забезпечення прозорих умов оплати для клієнтів, щоб надати чітку інформацію про вартість послуг та інвестиційних продуктів.
  • Допомога клієнтам у керуванні ризиками та захисті їхніх інтересів у разі можливого конфлікту інтересів.

Для ефективного вирішення конфлікту інтересів фідуціарні брокери можуть використовувати модель монетизації програмне забезпечення як послугу (англ. SaaS- software as a service) — модель доходу на основі передплати, яка сприяє прозорості у відносинах з клієнтами, визначає та пом'якшує потенційні конфлікти інтересів і забезпечує дотримання юридичних вимог.

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Автор:
Матій Василь
інвестиційний консультант, керуючий активами Матій Василь
1st Family Office
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
26 квітня 2023, 10:36
#
Івану треба пристрілити цього брокера:)
+
0
bonv
bonv
26 квітня 2023, 10:37
#
Когда аналитик говорит… => это означает:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/170642/
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