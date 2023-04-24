Казино Лас-Вегаса обіграли ринок: компанії, які виросли поки інші знижувалися

За підсумками тижня американські акції знизилися: S&P 500 втратив 0,1%, високотехнологічний Nasdaq — 0,4%, індекс Dow Jones — 0,2%. Однак і минулого тижня знайшлися компанії, акції яких показали зростання. Підсумки минулого тижня та анонс головних для фондового ринку новин цього тижня зробив для Мінфіну інвестиційний аналітик Олег Лисенко.

Сезон корпоративної звітності в США у розпалі. За даними FactSet, 76% компаній, що відзвітували, перевершили оцінки аналітиків з прибутку на акцію, але при цьому корпоративні прибутки знижуються. За прогнозом Refinitiv, прибуток компаній з індексу S&P 500 за перший квартал 2023 року в середньому впаде на 5,2%.

Проте найцікавіше ще попереду.

Поточний тиждень стане ключовим з точки зору корпоративних звітів: у найближчі 5 днів звітуватиме 35% компаній із фондового індексу S&P 500 сумарною капіталізацією $16 трлн (по капіталізації це 44% індексу, оскільки звітуватимуть майже всі найбільші компанії, крім AAPL).

Реакція на звіти напевно зрушить усі сегменти глобального фінансового ринку. А до їх публікації інвестори вважають за краще зайняти вичікувальну позицію. Також цього тижня очікується статистика щодо ВВП США, інфляції та ринку нерухомості, що також здатне помітно вплинути на настрої інвесторів.

Злети тижня

Intuitive Surgical, Inc (NASDAQ: ISRG) +13,06%

Акції постачальника медичних послуг Intuitive Surgical (ISRG) зросли після публікації квартальної звітності: інвесторів надихнуло, що останній квартал підтвердив повернення пацієнтів після розпалу COVID. У плюс компанії зіграла і співпраця ISRG із лікарнями з покращеним рівнем персоналу, які використовують роботизовані процедури для мінімально-інвазивних операцій.

Джоан Вуенш із Citi назвала квартальний звіт компанії як «один із тих кварталів, де майже все йде правильно». Вона підвищила свою цільову ціну на акції з $305 до $317, зберігаючи рейтинг «Купити».

Las Vegas Sands Corp (NYSE: LVS) +10,21%

Зростання акцій корпорації, що володіє казино в Лас-Вегасі, також забезпечило хороший квартальний звіт, точніше, успіхи її ігрового комплексу, розташованого в китайському Макао. Виторг Макао за квартал склав $1,2 млрд, що майже втричі більше, ніж рік тому. Вперше з 2019 року квартальний дохід Las Vegas Sands у Макао перевищив мільярд. Причиною стало відкриття Китаю після карантинних обмежень.

Аналітик Barclays із найвищим рейтингом Брандт Монтур налаштований оптимістично щодо акцій з рекомендацією «Купляти» і підвищив цільову ціну на Las Vegas Sands до 69 доларів із 64 доларів після звіту за перший квартал.

Загалом Уолл-Стріт встановила узгоджену цільову ціну акцій LVS на рівні $67,11, що передбачає потенціал зростання корпорації на 13,1%.

Snap-On Incorporated (NYSE: SNA) +9,87%

Відмінно прозвітувала за перший квартал і Snap-on Incorporated, що представляє галузь портативних інструментів (Zacks Tools — Handheld). Доходи компанії споживчого сектору несподівано зросли більш ніж на 11%

Обсяг продажів, порівняно з 2022 роком, зріс на 7,8% до $1 183 млн;

Чистий прибуток за квартал склав $248,7 млн, або $4,6 на акцію, порівняно з чистим прибутком у $217,4 млн, або $4 на акцію, рік тому.

Останні чотири квартали компанія стабільно перевершувала консенсус-прогнози EPS.

Падіння тижня

Albemarle Corp (NYSE: ALB) -15,6%

Повідомлення про те, що президент Чилі Габріель Борич має намір націоналізувати чилійську літієву промисловість, стало поганим сигналом для інвесторів у літієві акції Albemarle.

Albemarle володіє 16 тис га в Чилі для видобутку літію. Сама компанія заявила, що ця подія «не вплине на наш бізнес» і переговори з інвесторами про вкладення в чилійський літієвий проєкт будуть продовжені. Однак це не заспокоїло ринок та акції подешевшали.

З початку року ціна акцій Albemarle Corp. знизився більш ніж на 19%.

CDW Corp (NYSE: CDW) -13,7%

Акції CDW Corporation впали на 13,3% у середу після того, як дистриб'ютор ІТ-обладнання та програмного забезпечення заздалегідь оголосив погані дані про продаж за 1-й квартал 2023 року.

Напередодні кварталу офіційні результати мають бути опубліковані до відкриття ринку 3 травня, аналітики прогнозували продаж CDW майже на $5,4 млрд (згідно з даними Yahoo! Finance) і фіксований прибуток на рівні $2,20 на акцію. 19 квітня CDW попередив, що обсяг продажів за квартал склав орієнтовно $5,1 млрд, а прибуток за весь рік буде «трохи нижчим» за показники 2022 року.

З початку року ціна акцій CDW Corporation трохи впала, близько 9%.

Seagate Technology PLC (NYSE:STX) -12,2%

Акції компанія зі зберігання даних, що базується в Дубліні (Ірландія), знижувалися після інформації про скоригований збиток у розмірі $0,28 на акцію.

Аналітики чекали на прибуток у розмірі $0,25 на акцію. Також негативом для Seagate Technology стала згода виплатити $300 млн федеральному уряду після того, як дві її дочірні компанії продали жорсткі диски Huawei, попри санкції США щодо китайської телекомунікаційної компанії.

З початку року ціна акцій компанії Seagate Technology PLC зросла більш ніж на 7%.

Головні події тижня

24 квітня — понеділок

• Емітенти виплачують дивіденди: Dell Tech (DELL), Heineken Holding NV (HEIO).

• Звіти емітентів: Coca-Cola (KO), Brown & Brown (BRO), Crown (CCK).

• У Німеччині вийде індекс ділового клімату IFO (квітень).

• У США опублікують індекс ділової активності в обробній промисловості від ФРБ Далласа (квітень).

25 квітня — вівторок

• Емітенти виплачують дивіденди: Airbus Group SE (AIR), Ford Motor Company (F), Lowe's Companies Inc (LOW).

• Звіти емітентів: Microsoft (MSFT), Alphabet A (GOOGL),Visa A (V), PepsiCo (PEP), McDonald's (MCD).

• Британія озвучить індекс промислових замовлень (CBI) (квітень).

• США опублікує індекс довіри споживачів CB (квітень).

• США озвучить продаж нового житла (березень).

26 квітня — середа

• Емітенти виплачують дивіденди: L'Oreal SA (OREP), ING Group NV (ING), Fastenal Company (FAST).

• Звіти емітентів: Meta Platforms (META), Boeing (BA), CME Group (CME).

• Німеччина опублікує індекс споживчого клімату (Gfk) (травень).

• США опублікує базові замовлення на товари тривалого користування (м/м) (березень).

• Великобританія опублікує продуктивність праці (4 квартал).

27 квітня — четвер

• Емітенти виплачують дивіденди: Unum Group (UNM), NiSource Inc (NI).

• Звіти емітентів: Amazon.com (AMZN),Mastercard (MA), Intel (INTC).

• Євросоюз опублікує індекс довіри споживачів (квітень).

• У США вийде ВВП (1 кв.).

• США озвучать індекс незавершеного продажу на ринку нерухомості (березень).

28 квітня — п'ятниця

• Емітенти виплачують дивіденди: ASML Holding NV (ASME), BASF SE (BASFn), Citigroup Inc ©.

• Звіти емітентів: Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Colgate-Palmolive (CL).

• Франція, Німеччина та євросоюз опублікують ВВП (1 квартал).

• Німеччина опублікує зміну кількості безробітних (квітень).

• У США вийде індекс ділової активності (PMI) у Чикаго (квітень).