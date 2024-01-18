В ЄС і США все рідше купують нові машини: чи є сенс інвестувати в автовиробників

Формуючи свій інвестиційний портфель, «Мінфін» звернув увагу на акції ключових автовиробників. Як виявилося, практично всі вони недооцінені інвесторами. Не допомагають ані зростання прибутків, ані щедрі дивіденди. Редакція вирішила розібратися, як компанії намагаються змінити тренд і на чому планують заробляти в майбутньому.

Машини виходять з моди?

Останніми роками автомобільний ринок переживав несприятливі часи. Все почалося з пандемії, яка закрила людей вдома і спровокувала падіння споживчих витрат. Водночас, практично всі автомобільні гіганти стикнулися зі складнощами виробництва через пошкодження ланцюжків постачання комплектуючих. Найбільше уваги ЗМІ приділяли проблемі відсутності мікрочипів і нездатності задовольнити попит на них у 2020−2021 роках, однак дефіцит відчувався не тільки на них.

Ці проблеми можна чітко побачити у глобальних обсягах продажів авто. Якщо у 2019 році у всьому світі їх придбали майже 75 млн, то у 2020 році — вже менше 64 млн, тобто падіння склало близько 11 млн автомобілів. Після цього глобальний ринок почав поволі відновлюватися, але все ще не дотягував до допандемічних показників — за попередніми оцінками, минулого року світові продажі становили менше 71 млн машин.

Ще гірша ситуація на ринках розвинених країн. У США продажі спершу обвалились у 2020 році, як і у світі загалом, потім було нетривале відновлення, а в 2022 році на ринок чекало ще одне падіння на 8%. Як наслідок, ринок опинився на мінімумах за останні 10 років. Також у 2022 році на 2% впали продажі автомобілів у Британії і показали найнижчий результат із початку 90-х.

Підвищення ключових ставок, до якого вдалися центробанки у всьому світі, спровокувало здорожчання кредитів, в тому числі і на нові авто. А це суттєво зменшило кількість покупців.

Придбання нового авто припинило бути пріоритетом. За результатами дослідження GfK, ще у 2014 році середній вік автомобіля в Європі становив 7,4 роки, а нині — вже 12 років. У Північній Америці схожа тенденція, хоча розрив і менш наочний — середній вік автомобілів зріс із 11,4 років до 12,2.

Водночас, експерти оптимістичніше дивляться на перспективи автомобільної галузі у 2024 році. У своїх прогнозах вони роблять ставку на те, що відсоткові ставки центробанків підуть донизу і зроблять кредити доступнішими.

За прогнозом S&P Global Mobility, цього року продажі автомобілів у всьому світі зростуть на 2,8%, і нарешті сягнуть допандемійного рівня. Подібні тенденції зберігатимуться і в довгостроковій перспективі — до 2030 року середнє зростання аторинку на рік становитиме 3%.

За оцінками виконавчого директора глобального прогнозування ринку легкових автомобілів S&P Global Mobility Колін Кучмен, цього року, нарешті, буде остаточно вирішено проблеми виробництва, і на продажі впливатимуть виключно попит та загальна макроекономічна ситуація.

Зростання очікують і в Сполучених Штатах, де продажі машин за рік мають додати 2%, за прогнозом S&P, а їхні колеги з GlobalData очікують зростання до 4%.

Як змінюватиметься ринок

Автовиробники стоять на порозі глобальних змін, які переформатують ринок, і можуть стати одночасно як загрозою, так і шансом для стрімкішого зростання.

Найперше — це глобальний перехід на електромобілі. За оцінками Kelley Blue Book, у США минулого року було оновлено рекорд продажів електрокарів — 1,2 млн, а їхня частка серед проданих автівок сягнула 8,1%. Якщо ж рахувати разом «чисті» електромобілі та гібриди, то на світовому ринку вони зайняли вже 16% продажів, йдеться у дослідженні Canalys.

Другий фактор, який мають враховувати виробники, — подальше поширення автономного водіння. Запровадження автопілотів хоча й не такими стрімкими темпами, як очікувалось ще років 10 тому (за деякими тодішніми прогнозами, професія таксиста вже мала б бути близькою до зникнення), але невпинно просувається.

Паралельно з цим розвивається підключення машин до Інтернету речей. Зокрема, йдеться про вдосконалення навігації, додаткову мультимедійність, дистанційну діагностику.

Очікується, що це дозволить розробникам заробляти на оновленні електронних систем авто за підпискою, продажах додаткових функцій тощо. Піонер у цій галузі — Tesla, але й інші компанії намагаються не відставати. Наприклад, Volkswagen вирішив випускати нові версії програмного забезпечення для своїх електрокарів кожні 12 тижнів. Окрім безкоштовних оновлень, будуть і платні, наприклад, напівавтономні системи керування, вища продуктивність акумулятора, а в майбутньому за підпискою можна буде отримати і повний автопілот.

Тенденція, яка становить глобальний ризик для автовиробників, — спільне використання машин. Очікується, що це стане можливим завдяки поширенню автопілотів. Наприклад, декілька людей купують автівку у складчину, а потім вона розвозить їх по черзі. Коли ж нікому з них машина не потрібна, ще й самостійно підробляє, як таксі. Це може призвести до зменшення кількості машин, але, за словами експертів, такі тенденції — більше довгострокова перспектива.

Чи варто інвестувати

Інвестиції у автомобільні компанії виглядають досить неоднозначно. З одного боку, ці компанії відкривають для себе нові ринки, привертають увагу клієнтів розвитком технологій та підвищують ефективність виробництва завдяки поширенню робототехніки та штучного інтелекту.

З іншого — всі ці зміни потребують величезних інвестицій. За даними Reuters, до 2030 року автовиробники мають інвестувати $1,2 трлн, щоб перетворити електромобілі з нішевих продуктів на моделі масового ринку.

Ті компанії, які зможуть ефективніше провести цей перехід і забезпечити високу маржинальність виробництва електрокарів, стануть переможцями. Однак, і ризики тут вкрай високі. Наразі значна вартість матеріалів для акумуляторів призводить до того, що традиційні автовиробники не можуть забезпечити таку ж маржинальність своїх електрокарів, як машин із двигунами внутрішнього згоряння. Зокрема, за словами головного фінансового директора Volkswagen Group Арно Антліц, паритету маржинальності виробництва цих типів авто компанія планує досягти не раніше 2025 року.

Інвестори бачать, що «зелений перехід» відбувається не так стрімко, як обіцяли ще декілька років тому. Як наслідок, акції Volkswagen коштують приблизно удвічі дешевше, ніж у 2021 році, коли німецький концерн увірвався на ринок електромобілів.

Додатковий ризик для ключових автовиробників — посилення конкуренції з китайськими компаніями. Особливо щодо «зеленого переходу». За підсумками минулого року, найбільшим продавцем електрокарів у світі стала місцева компанія BYD. А в Латинській Америці найбільше електромобілів продала інша компанія з КНР — Chery. З'являються в Китаї і нові гравці — наприкінці минулого року свій перший електрокар представила Xiaomi.

У результаті, автогіганти — одні з найбільш недооцінених компаній на ринку. Зокрема, показник P/E (співвідношення капіталізації до прибутку) для компаній з індесу S&P 500 в середньому становить 23: у Toyota — 10, Honda — 8, Ford — 7,5, General Motors — меньше 5, а Volkswagen — лише 4.

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Низька оцінка може забезпечити стрімкіше зростання в майбутньому, а будь-які позитивні новини про розвиток електромобілів традиційно привертають інтерес нових інвесторів. Тому автоконцерни залишаються цікавими, як елемент диверсифікації.

Кого обрав «Мінфін»

Підбираючи акції автовиробника до свого консервативного портфелю, «Мінфін» ставив низку вимог. По-перше, ми концентруємося на американському ринку. По-друге, компанія має бути великою і входити до індексу S&P 500. По-третє, на всі інвестиції ми маємо лише $1 тис., і більшість цієї стартової суми вже витратили. Тому ціна акції має бути невисокою.

Саме через ціну акцій ми не розглядали, наприклад, Tesla; вибір, фактично, звівся до двох компаній — Ford та General Motors. Обидві мають схожі проблеми і перспективи — значною мірою, залежать від попиту на американському ринку, відстають у гонці електромобілів і активно інвестують у цей напрям, обидві постраджали від нещодавніх масштабних страйків працівників.

Подібна у них і динаміка коливання ціни акцій — обидві компанії подешевшали за останній рік, хоча з листопада почали зростати. Саме тоді завершилися протести робітників.

За цих умов однозначно сказати, яка з компаній краща і перспективніша, неможливо, а тому для нас вирішальним фактором стали дивіденди. General Motors виплачує лише близько 1% річних, а Ford — понад 5,2%. Тож, свій вибір ми зупинили на останньому і додали до портфелю 5 акцій за ціною $10,31.

Наші сподівання на подальше зростання компанії базуються, насамперед, на покращенні фінансових показників. Якщо 2022 рік Ford завершив зі збитками в майже $2 млрд, то минулого року автогігант був прибутковий впродовж трьох кварталів поспіль (даних за четвертий ще немає), і, загалом, заробив за цей час майже $5 млрд.

У третьому кварталі Ford зафіксував збільшення продажів за всіма категоріями легкових автомобілів — із ДВЗ, гібридів та електромобілів. До того ж, компанія є прибутковою у всіх регіонах світу, де працює.

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Із ключових проблем, із якими стикається Ford, — наслідки страйку. Через нові умови договорів витрати автогіганта до 2028 року зростуть на $8,8 млрд. Крім цього, хоча продажі еклектромобілів компанії зростають, їх темпи є нижчими за очікувані. Через це Ford відклав інвестиції додаткових $12 млрд у сектор і ризикує відстати від конкурентів.

Попри це, аналітики досить позитивно оцінюють перспективи компанії. За консенсус-прогнозом, за рік ціна акцій має зрости на 18,5%. Найоптимістичнішими є експерти Morgan Stanley. Вони очікуюь зростання на 31%. Також подорожчання акцій на 22% прогнозує Barclays. Натомість, в HSBC говорять про падіння приблизно на 1%.

Фінансові результати

Акції Ford редакція додала в портфель ще минулого року і з того часу вони досить суттєво подорожчали — на 11,15%. Передусім, завдяки ефекту припинення страйку та поверненню до роботи персоналу.

Загальна ж дохідність портфелю становить трохи менше 4%. Найкращою інвестицією наразі є RTX Corporation: акції одного з найбільших виробників зброї у світі подорожчали на 16,6%. Трохи нижчі показники у фонду Technology Select Sector SPDR Fund, який складається переважно з акцій Apple та Microsoft, а також у ще одного технологічного гіганта Amazon.

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Водночас, на фоні зниження ціни на нафту і газ в мінусі опинились акції Occidental Petroleum, які минулого року були однією з найуспішніших наших інвестицій. Найбільшого ж падіння зазнали акції агровиробника Archer-Daniels-Midland, причина цього у низьких цінах на пшеницю та кукурудзу.

Консервативний портфель «Мінфіну»