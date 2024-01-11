Колиска мемних акцій Reddit та інші: 5 найочікуваніших IPO у 2024 році

Ринок IPO у 2022 та 2023 рр. пережив найбільше зниження за останнє десятиліття. Кількість IPO за два роки становила 71 та 108 відповідно. Для порівняння: у 2021 році було проведено 397 IPO. Як зміниться ринок IPO цього року, та які ключові компанії планують вийти на біржу, розповів у статті для «Мінфіну» інвестиційний експерт Євген Пилипець.

Тенденції ринку та можливості IPO

Очікується, що ринок первинних публічних розміщень акцій США у 2024 році почне поступово відновлюватися після «посухи» останніх двох років.

На мою думку, ринок IPO має сильний потенціал у таких сферах: штучний інтелект, корпоративне хмарне програмне забезпечення, фінансові технології та космічні технології. Не виключаємо можливості проведення IPO компаніями, які пов'язані з Ілоном Маском. Starlink, можливо, головний кандидат на проведення публічного розміщення акцій. Компанії, пов'язані зі штучним інтелектом, OpenAI та Anthropic, є привабливими для інвесторів.

Попри деякі позитивні тенденції, не очікуємо, що ринок повністю відновиться. Чому? Роздрібні інвестори, які купують акції після IPO, увійшли в петлю витрат і витратили $2,1 трлн заощаджень з серпня 2021 року, а тепер мають заощадження приблизно $100 млрд.

У 2024 році очікується від 120 до 170 IPO, які принесуть від $20 млрд до $45 млрд. Ця цифра є прогнозною на основі чуток та обговорень, та фактичні показники можуть значно відрізнятися.

Найочікуваніші кандидати на IPO у 2024 році

Shain

Китайська онлайн-компанія модного одягу. Це безумовний лідер на ринку «швидкої» моди. Бізнес побудований таким чином, що доставка товарів безпосередньо з виробництв у Китаї відбувається споживачам на Заході. У компанії 11 тис. працівників. У 2022 році Shein заробила $22,7 млн, за 6 місяців 2023 року — $14,7 млн.

Повідомляється, що компанія конфіденційно подала заявку на IPO у США наприкінці 2023 року. Андерайтерами виступатимуть Goldman Sachs, JPMorgan та Morgan Stanley. Shain, що базується в Сінгапурі, отримала оцінку приблизно в $66 млрд у раунді фінансування у 2023 році. За даними Bloomberg, зараз компанія розраховує на оцінку до $90 млрд. Якщо Shein проведе IPO, то стане однією з найдорожчих публічних китайських компаній, які розмістили свої цінні папери на біржі в США.

Reddit

Американська соціальна мережа планує провести IPO у першому кварталі 2024 року. Компанія подала першу заявку на проведення IPO ще у 2021 році, але цей процес поставили на паузу, тому що ринкові умови стали помітно гіршими.

Наразі Reddit приділяє увагу аспекту прибутковості. За цей період кількість активних користувачів збільшилася з 52 млн до 70 млн. Після раунду фінансування у 2021 році компанію оцінили в $10 млрд. Reddit залучив до роботи над запланованим IPO інвестбанки Morgan Stanley та Goldman Sachs, і зміг отримати оцінку в $15 млрд.

Plaid

Американська фінансово-технологічна компанія, яка дозволяє компаніям, що надають фінансові послуги, отримувати доступ до банківської інформації клієнтів. Вартість компанії на кінець 2021 року становила $13 млрд. «IPO стане важливою віхою, яку ми розглядаємо в майбутньому, але не можемо розкрити найближчі терміни», — заявив представник Plaid.

Наприкінці 2022 року компанія звільнила близько 20% свого персоналу. Цей крок можна вважати сприятливим, оскільки компанія планує вийти на біржу. Це також може сигналізувати про те, що витрати призводять до занепокоєння, а збільшення прибутку є пріоритетом.

Skims

Американська компанія з виробництва коригувального одягу, співзасновником якого є Кім Кардашьян. Компанію оцінили в $4 млрд після липневого раунду фінансування, що втричі більше, порівнюючи з 2021 роком. Skims залучила від інвесторів $670 млн США, а чистий обсяг продажів становив у 2023 році близько $750 млн.

Менше ніж за п’ять років компанія Кім Кардашьян пройшла шлях від нульових продажів до $750 млн, а нещодавно залучила капітал, оцінивши компанію в $4 млрд. Skims виділяється завдяки своїм ринковим позиціям та швидкому масштабуванню за короткий період. Для інвесторів компанія представляє зріз сучасних тенденцій у сфері роздрібної торгівлі та споживання.

Kaspi

Казахстанська фінтех-компанія. Kaspi.kz — найвідоміший споживчий мобільний застосунок у Казахстані з 13,5 млн активних користувачів у середньому на місяць. Morgan Stanley, JP Morgan і Citigroup виступлять, як провідні андерайтери. Застосунок надає безперебійні та зручні цифрові фінансові послуги для задоволення щоденних потреб користувачів.

Розмір і ціновий діапазон можливої пропозиції ще не визначено, вони залежатимуть від ринкових умов. Цінні папери Kaspi вже торгуються на біржах в Алма-Аті та Лондоні.

Чистий прибуток у розмірі $1,3 млн демонструє прибутковість, інвестори та експерти галузі уважно стежитимуть за показниками акцій, коли вони вийдуть на ринок.

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Компанія має клієнтоорієнтований підхід і різноманітний портфель послуг, що продовжує стимулювати розширення та забезпечує стабільну цінність для акціонерів у довгостроковій перспективі.

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