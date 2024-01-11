Колиска мемних акцій Reddit та інші: 5 найочікуваніших IPO у 2024 році

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 січня 2024, 12:43

Колиска мемних акцій Reddit та інші: 5 найочікуваніших IPO у 2024 році

Ринок IPO у 2022 та 2023 рр. пережив найбільше зниження за останнє десятиліття. Кількість IPO за два роки становила 71 та 108 відповідно. Для порівняння: у 2021 році було проведено 397 IPO. Як зміниться ринок IPO цього року, та які ключові компанії планують вийти на біржу, розповів у статті для «Мінфіну» інвестиційний експерт Євген Пилипець.

Ринок IPO у 2022 та 2023 рр. пережив найбільше зниження за останнє десятиліття.

Тенденції ринку та можливості IPO

Очікується, що ринок первинних публічних розміщень акцій США у 2024 році почне поступово відновлюватися після «посухи» останніх двох років.

На мою думку, ринок IPO має сильний потенціал у таких сферах: штучний інтелект, корпоративне хмарне програмне забезпечення, фінансові технології та космічні технології. Не виключаємо можливості проведення IPO компаніями, які пов'язані з Ілоном Маском. Starlink, можливо, головний кандидат на проведення публічного розміщення акцій. Компанії, пов'язані зі штучним інтелектом, OpenAI та Anthropic, є привабливими для інвесторів.

Попри деякі позитивні тенденції, не очікуємо, що ринок повністю відновиться. Чому? Роздрібні інвестори, які купують акції після IPO, увійшли в петлю витрат і витратили $2,1 трлн заощаджень з серпня 2021 року, а тепер мають заощадження приблизно $100 млрд.

У 2024 році очікується від 120 до 170 IPO, які принесуть від $20 млрд до $45 млрд. Ця цифра є прогнозною на основі чуток та обговорень, та фактичні показники можуть значно відрізнятися.

Найочікуваніші кандидати на IPO у 2024 році

Shain

Китайська онлайн-компанія модного одягу. Це безумовний лідер на ринку «швидкої» моди. Бізнес побудований таким чином, що доставка товарів безпосередньо з виробництв у Китаї відбувається споживачам на Заході. У компанії 11 тис. працівників. У 2022 році Shein заробила $22,7 млн, за 6 місяців 2023 року — $14,7 млн.

Повідомляється, що компанія конфіденційно подала заявку на IPO у США наприкінці 2023 року. Андерайтерами виступатимуть Goldman Sachs, JPMorgan та Morgan Stanley. Shain, що базується в Сінгапурі, отримала оцінку приблизно в $66 млрд у раунді фінансування у 2023 році. За даними Bloomberg, зараз компанія розраховує на оцінку до $90 млрд. Якщо Shein проведе IPO, то стане однією з найдорожчих публічних китайських компаній, які розмістили свої цінні папери на біржі в США.

Reddit

Американська соціальна мережа планує провести IPO у першому кварталі 2024 року. Компанія подала першу заявку на проведення IPO ще у 2021 році, але цей процес поставили на паузу, тому що ринкові умови стали помітно гіршими.

Наразі Reddit приділяє увагу аспекту прибутковості. За цей період кількість активних користувачів збільшилася з 52 млн до 70 млн. Після раунду фінансування у 2021 році компанію оцінили в $10 млрд. Reddit залучив до роботи над запланованим IPO інвестбанки Morgan Stanley та Goldman Sachs, і зміг отримати оцінку в $15 млрд.

Plaid

Американська фінансово-технологічна компанія, яка дозволяє компаніям, що надають фінансові послуги, отримувати доступ до банківської інформації клієнтів. Вартість компанії на кінець 2021 року становила $13 млрд. «IPO стане важливою віхою, яку ми розглядаємо в майбутньому, але не можемо розкрити найближчі терміни», — заявив представник Plaid.

Наприкінці 2022 року компанія звільнила близько 20% свого персоналу. Цей крок можна вважати сприятливим, оскільки компанія планує вийти на біржу. Це також може сигналізувати про те, що витрати призводять до занепокоєння, а збільшення прибутку є пріоритетом.

Skims

Американська компанія з виробництва коригувального одягу, співзасновником якого є Кім Кардашьян. Компанію оцінили в $4 млрд після липневого раунду фінансування, що втричі більше, порівнюючи з 2021 роком. Skims залучила від інвесторів $670 млн США, а чистий обсяг продажів становив у 2023 році близько $750 млн.

Менше ніж за п’ять років компанія Кім Кардашьян пройшла шлях від нульових продажів до $750 млн, а нещодавно залучила капітал, оцінивши компанію в $4 млрд. Skims виділяється завдяки своїм ринковим позиціям та швидкому масштабуванню за короткий період. Для інвесторів компанія представляє зріз сучасних тенденцій у сфері роздрібної торгівлі та споживання.

Kaspi

Казахстанська фінтех-компанія. Kaspi.kz — найвідоміший споживчий мобільний застосунок у Казахстані з 13,5 млн активних користувачів у середньому на місяць. Morgan Stanley, JP Morgan і Citigroup виступлять, як провідні андерайтери. Застосунок надає безперебійні та зручні цифрові фінансові послуги для задоволення щоденних потреб користувачів.

Розмір і ціновий діапазон можливої пропозиції ще не визначено, вони залежатимуть від ринкових умов. Цінні папери Kaspi вже торгуються на біржах в Алма-Аті та Лондоні.

Чистий прибуток у розмірі $1,3 млн демонструє прибутковість, інвестори та експерти галузі уважно стежитимуть за показниками акцій, коли вони вийдуть на ринок.

Читайте також: Зростання наввипередки: як закінчать 2024 рік фондові ринки США, Німеччини та Китаю

Компанія має клієнтоорієнтований підхід і різноманітний портфель послуг, що продовжує стимулювати розширення та забезпечує стабільну цінність для акціонерів у довгостроковій перспективі.

Компанія ставить за мету обслуговувати 100 млн користувачів у всьому світі, що відображає агресивну стратегію розширення компанії на міжнародному ринку.

Автор:
Пилипець Євген
Інвестиційний експерт Пилипець Євген
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами