Електромобілі знищать нафтовидобувачів швидше, ніж очікувалося

Зростаючі продажі електромобілів останніми роками змусили експертів покращити свої прогнози щодо того, коли світове споживання нафти досягне піку. Яку частку ринку вже займають електромобілі та як це впливає на нафтовиків, пише Reuters. «Мінфін» публікує переклад статті.

Пік до кінця десятиліття

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), що базується в Парижі, яке об'єднує 29 промислово розвинених країн, очікує, що світове споживання нафти досягне свого піку наприкінці цього десятиліття на рівні 103 мільйонів барелів на добу, після внесення регулярних коригувань, порівнюючи з прогнозом 2017 року, згідно з яким, пік складе майже 105 мільйонів барелів на добу у 2040 році.

«Переломним моментом стала політична підтримка переходу до електрифікації, яка суттєво знизила попит на нафту з боку транспортного сектора, який був ключовим фактором зростання світового попиту на нафту», — сказав Апостолос Петропулос, фахівець з енергетичного моделювання в МЕА.

Нафтовий гігант BP покращив свої прогнози глобального пікового попиту на нафту, тоді як уряди Сполучених Штатів та Китаю — двох найбільших у світі споживачів нафти — переглянули свої прогнози внутрішнього споживання.

За даними МЕА, на транспорт припадає близько 60% світового попиту на нафту, причому лише на Сполучені Штати припадає близько 10%. Ця частка має знизитися, оскільки МЕА очікує, що до 2030 року світовий попит на нафту скоротиться приблизно на 5 мільйонів барелів на день.

За даними МЕА, світові продажі електромобілів наразі складають близько 13% від усіх продажів автомобілів і, ймовірно, зростуть до 40−45% ринку до кінця десятиліття. Це відбувається завдяки поєднанню все жорсткіших стандартів ефективності та субсидій, запроваджених різними урядами у всьому світі після Паризької угоди 2015 року, спрямованої на утримання глобального потепління в межах 1,5 градусів за Цельсієм (2,7 градусів за Фаренгейтом) вище за доіндустріальні температури.

Останні заходи субсидування включають податковий кредит у розмірі 7 500 доларів США за Законом «Про зниження інфляції при купівлі нового електромобіля», який набув чинності минулого року і покликаний допомогти компенсувати високі ціни на авто.

Хоча ці цифри великі, МЕА заявило, що продаж електромобілів має бути ще вищим — близько 70% ринку до 2030 року, щоб відповідати меті Паризької угоди з обмеження потепління.

Незрозуміло, чи зможуть продажі досягти цих висот.

Виробники електромобілів, включаючи General Motors, Ford та Stellantis, останніми тижнями відклали або скасували плани прискорення виробництва на фоні зростання витрат на робочу силу та ознак того, що вищі відсоткові ставки уповільнюють економічне зростання у Сполучених Штатах.

Проте, у довгостроковій перспективі зниження вартості акумуляторів для електромобілів вселяє оптимізм у деяких експертів.

Китай — лідер ринку

Темпи впровадження електромобілів у майбутньому сильно залежатимуть від цін на електромобілі та доступності зарядних станцій, — на думку галузевих експертів. Китай має перевагу за обома пунктами.

За даними британської дослідницької фірми JATO Dynamics, у середині 2023 року середній електромобіль у Китаї коштував 31 165 євро (33 964 долари). Як з'ясував JATO, найдешевший електромобіль у Китаї був на 8% дешевше, ніж найдешевший еквівалентний автомобіль із бензиновим двигуном. Це завдяки масовим державним субсидіям та легкодоступності рідкісноземельних елементів, які мають вирішальне значення для виробництва електромобілів.

Електромобілі займають близько чверті ринку в Китаї, і очікується, що країна очолить глобальне зростання.

У Сполучених Штатах, навпаки, середня ціна електромобіля становить понад 53 000 доларів, за даними автомобільної дослідницької компанії Kelley Blue Book, що приблизно на 5 000 доларів більше, ніж у автомобіля з бензиновим двигуном.

Сполучені Штати також значно відстають від Китаю за загальною кількістю громадських зарядних станцій. Біла книга, опублікована в жовтні Інститутом електрифікації, що фінансується промисловістю, наголошує, що в Сполучених Штатах налічується близько 52 000 громадських зарядних станцій, в Європі — близько 400 000, а в Китаї — близько 1,2 мільйона.

Проте, за даними МЕА, очікується, що до 2030 року частка електромобілів у реєстрації нових автомобілів у США зросте до 50%, оскільки водіїв приваблюють технології, що вдосконалюються, падаючі ціни та перспектива забути про волатильні ціни на бензинових заправках.

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«Зміни у політичній сфері можуть затримати перехід», — сказав Петропулос із МЕА, посилаючись на побоювання деяких виробників електромобілів, що вибори в США наступного року можуть призвести до нового перегляду політики. «Але, зрештою, перехід уже відбувається».