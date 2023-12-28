Xiaomi представила свій перший електромобіль (фото)

Китайський виробник електроніки Xiaomi представив свій перший електромобіль SU7 та оголосив про плани увійти до п'ятірки найбільших світових автовиробників. Про це повідомляє Reuters.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Седан, який отримав назву SU7, є довгоочікуваною моделлю, яку генеральний директор Лей Цзюнь назвав технологією «супер-електродвигуна», здатною забезпечити швидкість прискорення, вищу, ніж в електромобілів Tesla та Porsche.

SU7, ймовірно, надійде в продаж через кілька місяців.

«Наполегливо працюючи протягом наступних 15−20 років, ми станемо одним з 5 найбільших світових автовиробників, прагнучи підняти автомобільну промисловість Китаю в цілому», — сказав Лей Цзюнь.

Ці плани включають створення «автомобіля мрії, який можна порівняти з Porsche і Tesla», додав він.

Характеристики

SU7 буде доступний у двох версіях — з запасом ходу до 668 км на одному заряді та з запасом ходу до 800 км. Для порівняння, Model S від Tesla має запас ходу до 650 км.

До 100 км/год седан у повнопривідному виконанні зможе розганятися за 2,78 секунди, а зупинятися з цієї швидкості за 33,3 метра. Максимальна швидкість седана досягатиме 265 км/год.

Задньопривідна модифікація обмежить максимальну швидкість значенням 210 км/год, до 100 км/год буде розганятися за 5,28 секунди, а її гальмівний шлях зі 100 км/год збільшиться до 35,5 м.

Повнопривідна машина за рахунок більш ємної батареї одній зарядці 800 км, а задньопривідна обмежиться 668 км за циклом CLTC. При цьому потужність силової установки у першої досягне 673 к.с., а у другої обмежиться 299 к.с.

Ціна

Ціна ще не оголошена. Лей сказав, що вартість буде «дійсно трохи високою, але такою, яку кожен вважатиме виправданою».

Очікується, що електрокар коштуватиме приблизно 200 000 — 260 000 юанів ($27 500 — 36 500).

Виробництво

Автомобілі під брендом Xiaomi будуть вироблятися підрозділом державного автовиробника BAIC Group на пекінському заводі річною потужністю 200 тис. авто.

Xiaomi, п'ятий найбільший виробник смартфонів у Китаї, намагається диверсифікувати свою основну діяльність на електромобілі на тлі стагнації попиту на смартфони.

Серед інших китайських технологічних компаній, які співпрацюють з автовиробниками для розробки електромобілів, — Huawei та Baidu.

Xiaomi пообіцяла інвестувати $10 млрд в автомобілі протягом десятиліття і є одним з небагатьох нових гравців на китайському ринку електромобілів.

На надзвичайно переповненому китайському ринку електромобілів найбільшу конкуренцію, ймовірно, складе BYD, яка володіє третиною ринку, в той час як Tesla має 9%, згідно з даними за третій квартал від Zheshang Securities.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що в мережі з’явилися офіційні фото електромобіля від Xiaomi, який отримав назву Xiaomi SU7.