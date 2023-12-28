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28 грудня 2023, 16:04

Xiaomi представила свій перший електромобіль (фото)

Китайський виробник електроніки Xiaomi представив свій перший електромобіль SU7 та оголосив про плани увійти до п'ятірки найбільших світових автовиробників. Про це повідомляє Reuters.

Китайський виробник електроніки Xiaomi представив свій перший електромобіль SU7 та оголосив про плани увійти до п'ятірки найбільших світових автовиробників.
Фото: Xiaomi

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Седан, який отримав назву SU7, є довгоочікуваною моделлю, яку генеральний директор Лей Цзюнь назвав технологією «супер-електродвигуна», здатною забезпечити швидкість прискорення, вищу, ніж в електромобілів Tesla та Porsche.

SU7, ймовірно, надійде в продаж через кілька місяців.

«Наполегливо працюючи протягом наступних 15−20 років, ми станемо одним з 5 найбільших світових автовиробників, прагнучи підняти автомобільну промисловість Китаю в цілому», — сказав Лей Цзюнь.

Ці плани включають створення «автомобіля мрії, який можна порівняти з Porsche і Tesla», додав він.

Характеристики

SU7 буде доступний у двох версіях — з запасом ходу до 668 км на одному заряді та з запасом ходу до 800 км. Для порівняння, Model S від Tesla має запас ходу до 650 км.

До 100 км/год седан у повнопривідному виконанні зможе розганятися за 2,78 секунди, а зупинятися з цієї швидкості за 33,3 метра. Максимальна швидкість седана досягатиме 265 км/год.

Задньопривідна модифікація обмежить максимальну швидкість значенням 210 км/год, до 100 км/год буде розганятися за 5,28 секунди, а її гальмівний шлях зі 100 км/год збільшиться до 35,5 м.

Повнопривідна машина за рахунок більш ємної батареї одній зарядці 800 км, а задньопривідна обмежиться 668 км за циклом CLTC. При цьому потужність силової установки у першої досягне 673 к.с., а у другої обмежиться 299 к.с.

Ціна

Ціна ще не оголошена. Лей сказав, що вартість буде «дійсно трохи високою, але такою, яку кожен вважатиме виправданою».

Очікується, що електрокар коштуватиме приблизно 200 000 — 260 000 юанів ($27 500 — 36 500).

Виробництво

Автомобілі під брендом Xiaomi будуть вироблятися підрозділом державного автовиробника BAIC Group на пекінському заводі річною потужністю 200 тис. авто.

Xiaomi, п'ятий найбільший виробник смартфонів у Китаї, намагається диверсифікувати свою основну діяльність на електромобілі на тлі стагнації попиту на смартфони.

Серед інших китайських технологічних компаній, які співпрацюють з автовиробниками для розробки електромобілів, — Huawei та Baidu.

Xiaomi пообіцяла інвестувати $10 млрд в автомобілі протягом десятиліття і є одним з небагатьох нових гравців на китайському ринку електромобілів.

На надзвичайно переповненому китайському ринку електромобілів найбільшу конкуренцію, ймовірно, складе BYD, яка володіє третиною ринку, в той час як Tesla має 9%, згідно з даними за третій квартал від Zheshang Securities.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що в мережі з’явилися офіційні фото електромобіля від Xiaomi, який отримав назву Xiaomi SU7.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+38
Meln
Meln
28 грудня 2023, 16:16
#
Цікаво на скільки мільйонів сторінок буде форум з прошивками🤣
+
+15
JWT
JWT
28 грудня 2023, 16:33
#
Дякуємо за рекламу спонсора війни
+
+15
KingSalmon
KingSalmon
28 грудня 2023, 16:40
#
Цікаве авто. Якщо вартість буде справедлива, попит буде чималенький
+
0
neverice
neverice
28 грудня 2023, 17:32
#
Цікаво, а яка справедлива вартість ДВС машини, що розганяється за 2,8 с до сотні?)
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