У елітних авто та спорткарів групи Volkswagen стануть доступними нові функції: хто вже виграв

Минулого тижня американські фондові ринки знову «зазеленіли» на новинах від ФРС. Індекси S&P 500 та Dow Jones показали найбільший тижневий відсотковий приріст із середини грудня (плюс 2,3% та 2% відповідно). Nasdaq зріс на 2,9% — найкраще тижневе зростання із середини січня. Тепер спостерігачі знову запитують: коли закінчиться це свято.

Технологічний сектор пожвавився минулого тижня ще до засідання Федрезерву. Причиною стали знову новини зі сфери штучного інтелекту.

Перша — переговори Apple та Alphabet щодо використання штучного інтелекту Google Gemini в iPhone.

Як пояснює Марк Гурман із Bloomberg у його останньому інформаційному бюлетені Power On, у обох компаній достатньо причин для такої співпраці.

«Якщо мова про Google, то пошуковий гігант може стати кращим сервісом із генеративним штучним інтелектом як на телефонах Apple, так і на Android», — говорить Гурман.

Apple ж, можливо, не хоче самостійно вести розробки у сфері ШІ для створення власного чат-бота, але чудово розуміє, що такий сервіс припав би її клієнтам до душі. Гурман також зазначає, що, оскільки генеративний штучний інтелект пов'язаний з етичними та юридичними проблемами, Apple може передати вирішення цих питань сторонньому постачальнику, а також доручити йому оплачувати рахунки за хмарну інфраструктуру, яку вимагатиме така послуга.

Партнерство «могло б допомогти Apple швидше інтегрувати штучний інтелект», — каже Гурман. — Наприклад, вона могла б залучити місцевих постачальників у Китаї, таких як Baidu Corp., замість того, щоб мати справу з регулюючими органами та локалізувати свої власні технології".

Втім, для «яблучної» компанії минулий тиждень був дуже напруженим. Всього за один торговий день, 21 березня, ринкова вартість Apple скоротилася на $113 млрд. Падіння відбулося після новини про те, що влада США подала на компанію до суду, звинувативши її в «монополізації ринку смартфонів».

А в Європі Apple та Google загрожують розслідування та великі штрафи (до 10% від загальносвітової виручки) через погіршення умов для розробників додатків.

Друга новина — презентація нового чипа від Nvidia (ШІ-чип B200 на новій архітектурі Blackwell) наступного покоління, який дозволить ефективніше вирішувати завдання у сфері ШІ. Новинку було представлено на щорічній конференції для розробників американського IT-гіганта.

Новий графічний процесор у 30 разів швидше, ніж його попередник серії Hopper, який свого часу перетворив Nvidia на компанію вартістю $2 трлн. Процесор складається з 208 млрд транзисторів або крихітних перемикачів, які дають напівпровідникам можливість зберігати та обробляти інформацію.

Чип може працювати з великими мовними моделями, такими як OpenAI ChatGPT та Google Gemini, використовуючи при цьому в 25 разів менше енергії. Він також менш витратний у фінансовому плані.

Новий чип коштуватиме від $30 тис. до $40 тис. Чипи Blackwell мають стати основою нових комп'ютерів та інших продуктів, які впроваджуватимуться найбільшими у світі операторами центрів обробки даних. Blackwell допоможе вийти за рамки відносно простих завдань із використанням штучного інтелекту, таких як розпізнавання мови або створення зображень, заявили в компанії. Це може означати створення тривимірного відео.

Центробанк Японії підвищив ставку: чим це загрожує американським акціям

Минулого тижня японський центробанк вперше за останні 17 років підвищив ключову ставку до 0−0,1% річних. Таким чином, вона, нарешті, була виведена з від'ємного діапазону. Банк Японії став останнім у світі регулятором, який відмовився від експерименту із від'ємними ставками. Цю політику розпочав у 2012 році Центробанк Данії, після чого її також використовували у Швеції, Швейцарії, Єврозоні, та й ФРС довго утримувала ставку на навколонульових значеннях.

Рішення регулятора поставило головне питання — чи буде перетікання коштів на фондовому ринку? Японські інвестфонди тримають в акціях та облігаціях США $4,43 трлн, і цей капітал, теоретично, може бути повернуто до Японії. Це зрушення для світового ринку може стати «історичним» за наслідками. Втім, якщо це й станеться, то не дуже швидко.

Аналітики очікують, що до кінця 2024 року ставка в Японії досягне лише 0,5%, тобто приблизно на 400 базисних пунктів нижче, ніж її еквівалент у США.

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Злети та падіння тижня

Трійка акцій, що показали за підсумками минулого тижня найбільший приріст/падіння, виглядає так:

Акції Micron Technology (MU) зросли на чудовому звіті за другий квартал 2024 року, який закінчився 29 лютого. Виторг компанії за другий квартал досяг $5,82 млрд, проти $4,73 млрд за попередній квартал, і $3,69 млрд за аналогічний період минулого року.

Як пише CNBC із посиланням на дані LSEG, ринок очікував показник на рівні $5,35 млрд. Компанія повідомила про чистий прибуток у розмірі $793 млн, порівнюючи із чистими збитками в $2,3 млрд за той же період минулого року.

За словами гендиректора Micron Санджая Мехротри, компанія може стати одним із найбільших бенефіціарів попиту на ШІ в індустрії чипів. Як передає Bloomberg, на телефонній конференції після публікації звіту Мехротра уточнив, що виробник напівпровідників досяг позитивної операційної рентабельності на квартал раніше за очікування.

Bloomberg уточнює, що Micron та її конкуренти виходять з одного з найгірших спадів, які пережила індустрія чипів пам'яті, викликаного слабким попитом на персональні комп'ютери та смартфони.

Мехротра пообіцяв інвесторам, що 2024 ознаменує відновлення галузі, а у 2025 році буде зафіксовано рекордний рівень продажів. Micron при цьому потрібно створити достатню кількість надшвидкої пам'яті, що працює з чипами NVIDIA, щоб допомогти операторам центрів обробки даних розробляти програмне забезпечення для штучного інтелекту.

Акції Array Tehnologies (ARRY), яка займається виробництвом сонячних трекерів (переміщують сонячні панелі слідом за сонцем), також зростали на гарному звіті. Акції ARRY за останні 12 місяців впали на 28%, але зараз аналітики розглядають акції компанії, як одні з найкращих у сфері відновлюваних джерел енергії. Консенсусна цільова ціна акцій — $20,82, що майже на 66% вище за поточну ціну.

Акції Mobileye Global Inc (MBLY), розробника програмного забезпечення для автономного водіння, зросли на фоні новин про розширення співпраці з Volkswagen AG. За словами компаній, технологія, яка буде встановлена в автомобілях провідних брендів Volkswagen класу люкс та спортивних автомобілів, дозволить їм автономно здійснювати обгін на автомагістралі та автоматично зупинятися на світлофорах.

Автомобілі, оснащені технологією автономного керування Mobileye, випускатимуться під брендами Volkswagen Audi, Bentley, Lamborghini та Porsche.

Volkswagen не назвав дату запуску нових функцій, але сказав, що додаткові функції буде додано пізніше, включаючи можливість автомобіля тимчасово взяти керування на себе.

«Нові функції автоматичного водіння значно підвищать зручність та безпеку», — сказав виконавчий директор Volkswagen Олівер Блюм.

Volkswagen та Mobileye працюють разом уже багато років. Блюм, який також є виконавчим директором дочірньої компанії Porsche із виробництва спортивних автомобілів, зміцнив співпрацю після того, як обійняв посаду лідера Volkswagen Group.

Компанія Mobileye вже є партнером дочірньої компанії Volkswagen Commercial Vehicles, що виробляє вантажівки та автобуси, у розробці повністю автономного електричного фургона ID Buzz. У 2026 році планується запустити в серійне виробництво електричний фургон без водія, а Volkswagen планує використовувати автомобіль для запуску сервісу роботаксі, спочатку у місті Гамбург на півночі Німеччини, починаючи з 2026 року.

Акції MicroStrategy (MSTR), розробника програмного забезпечення, падають разом із біткоїном. Рух донизу вони почали після того, як компанія завершила розміщення боргових зобов'язань, що конвертуються, а гроші від розміщення були використані для придбання більшої кількості біткоїнів.

Інвестувати у цифрове золото, як резервний актив, MicroStrategy почала ще у 2020 році.

Згідно із заявою, поданою до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC), у період із 11 до 18 березня MicroStrategy придбала 9 245 монет біткоїну за $623 млн. Середня ціна купівлі склала $67 382. Компанія завершила розміщення облігацій на суму $603,7 із терміном погашення до 2031 року. Чистий прибуток від продажу випуску становив $592,3 млн. Ця сума повністю була використана для купівлі біткоїнів.

Тепер MicroStrategy під управлінням Майкла Сейлора володіє приблизно 1% всієї циркулюючої пропозиції першої криптовалюти на ринку і є її найбільшим корпоративним власником, — пише Bloomberg.

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Головні події цього тижня

Основні події, які «робитимуть погоду» на фінансових ринках цього короткого робочого тижня, виокремив Investing.com:

Макростатистика США

США опублікує базовий індекс цін особистих споживчих витрат, коли ринки будуть закриті у Страсну п'ятницю. Саме на цей показник орієнтується ФРС під час оцінки базової інфляції.

Індекс, який не включає витрати на продукти харчування та енергію, за прогнозами, зросте на 0,3% у лютому після того, як у попередньому місяці було зафіксовано найбільше місячне зростання за рік.

Минулого тижня ФРС повідомила про збереження свого прогнозу щодо трьох знижень відсоткових ставок цього року. Проте, посадовці уточнили, що хочуть отримати більше доказів уповільнення інфляції, перш ніж почати пом'якшення монетарної політики.

Серед інших важливих подій:

У понеділок вийдуть дані щодо житлового будівництва;

У вівторок — замовлення товарів тривалого користування;

У четвер — дані щодо ВВП та допомоги з безробіття, а також індекси ділової активності та споживчої впевненості.

ФРС каже

Голова ФРС Джером Пауелл, президент ФРС Атланти Рафаель Бостік та керуючі ФРС Ліза Кук та Крістофер Воллер виступлять цього тижня.

«Цілком ймовірно, що спікери ФРС найближчими тижнями більше схилятимуться до яструбиної сторони, особливо щодо довгострокової траєкторії відсоткових ставок, що може істотно впливати на дохідність 10-річних облігацій», — заявили аналітики Macquarie в нещодавній замітці.

Акції

Після стрімкого зростання ключових індексів минулого тижня думки аналітиків розділилися: одні очікують на відкат, інші роблять ставку на збереження висхідної тенденції. Оскільки інвестори дивляться не лише на акції масового зростання та технологічних компаній, які сприяли зростанню фондового ринку США минулого року.

Топ-10 звітів наступного тижня: CTAS, PAYS, CCL, MKC, WBA, JEF, SNX, RH, MCM.

Майбутній кінець першого кварталу також може спричинити волатильність, оскільки керуючі фондами коригують свої портфелі.

Глобальна інфляція

Посадовці Резервного банку Австралії стежитимуть за даними щодо інфляції в середу. Лютневі дані відображатимуть більше змін ціни на низку послуг, які знижуються повільнішими темпами, ніж на товари.

Ці цифри можуть підкреслити для посадовців місцевого центробанку залишитися в режимі очікування, перш ніж почати зниження ставок.

Економісти очікують, що річний рівень інфляції зросте до 3,5% у лютому з 3,4% у січні.

У Японії опублікують дані щодо інфляції у п'ятницю, але їх можуть зустріти з меншим хвилюванням після того, як Банк Японії, нарешті, підвищив відсоткові ставки.