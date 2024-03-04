З гоночними авто та предметами розкоші: хто увійшов до нової «Супер-7»

Європейські компанії набирають темпів, американські інвестори вирішили звернути на них увагу. Які компанії обрали та як оцінили, розповів WallStreet Now. «Мінфін» обрав головне.

Акції великих технологічних компаній драйвили американський ринок із початку року. І це зростання знову очолила «Чудова сімка» — найбільші бігтехи. На думку аналітиків Goldman Sachs, будь-яке уповільнення темпів зростання цих технологічних гігантів становить ризик для ринку. А аналітики JPMorgan Chase навіть порівнюють домінування «Чудової сімки» з епохою доткомів.

У міру зростання ризиків інвестори уважніше придивляються до європейських компаній. Індекс Euro Stoxx 50 перевершив високотехнологічний Nasdaq 100 у січні та повторив цей успіх у лютому. За рік європейський еталонний індекс зріс на 8%, порівнюючи з приблизно 6% для Nasdaq 100.

Зростання індексу Euro Stoxx 50 виявилося масштабнішим, ніж зростання, викликане розвитком технологій у США. Останнім часом це зростання обумовлювали успіхи двох великих європейських технологічних компаній: голландська група з виробництва мікросхем ASML та німецький постачальник програмного забезпечення SAP, які показали гарну звітність. Цього року на понад 20% зросли Ferrari та Mercedez-Benz, італійський UniCredit, аерокосмічна Safran та виробник сумок Birkin Hermes.

Кого з «європейців» обрали

Citigroup визначила список семи європейських компаній, вони дешевші, ніж американські компанії з мегакапіталізацією, але пропонують привабливий прибуток і мають хороший потенціал зростання.

До складу «Супер сімки» входять:

ASML Ferrari LVMH Novo Nordisk Richemont SAP Schneider Electric

За останній рік акції Novo Nordisk та ASML продемонстрували вражаюче зростання: на понад 65% і майже 50% відповідно.

Citi вважає, що «Супер сімка» має великий потенціал для зростання у «вузьких» ринкових умовах. Ба більше, банк не радить продавати акції, ґрунтуючись на вузькому лідерстві на ринку, та натякаючи на ширший потенціал зростання циклічних акцій та ринкових індексів у разі розширення економічного зростання.

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Чи є ризики та який прогноз

«Супер сімка» сукупно відстає від «Чудової сімки»: з початку 2023 року зростання її знизилося на 70%. Citi зазначає, що таке відставання у поєднанні з нижчою оцінкою акцій вказує на значний потенціал зростання. Ця перспектива не лише підкреслює безпосередні можливості провідних акцій Європи, а й вказує на багатообіцяючі середньострокові перспективи для ширшого ринку. Проте, це також підкреслює проблеми, з якими стикаються ці компанії у спробі наздогнати своїх американських колег.

У низки аналітиків перспективи надійності зростання цих акцій викликають побоювання. Песимісти визнають можливі плюси «Супер сімки», але поки що залишаються на позиції, що опора на «вузьку» кон'юнктуру ринку для підтримки показників «Супер сімки» наголошує на ненадійному характері ставок на ці акції в довгостроковій перспективі.

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Фундамент європейського ралі — хиткий, вважають песимісти: лише жменька акцій забезпечила більшу частину зростання. Згідно з Citi, на частку п'яти найбільших інвесторів в акції в Європі цього року припало 45% приросту фондового ринку, що значно перевищує історичну норму в 25%. Така концентрація передбачає недостатню широту ралі ринку, що потенційно сигналізує про вразливість.

Консенсус-прогноз аналітиків передбачає позитивне зростання для групи з цільовим потенціалом зростання від 2,20 до 4,82% для таких компаній, як LVMH і Richemont. Проте, не всі акції з «Супер сімки» показуватимуть позитивну динаміку: прогнозується, що Schneider Electric та Ferrari мають потенціал зниження на -4,42% і -9,04% відповідно.