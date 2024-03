Ринки на рекордах: скептики кажуть про бульбашку, оптимісти — рахують прибутки

У четвер S&P 500 встановив новий історичний рекорд, вже двадцятий з початку року, демонструючи за цей час зростання майже на 10%. Чому це відбувалося, та які ще події вплинули на настрої інвесторів, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Доки скептики витрачають час на високопрофесійні інтелектуальні пояснення, чому не варто інвестувати в ринок, який, на їх думку, вже давно перетворився на бульбашку та ось-ось лусне, індекси продовжують зростати.

Зростання S&P 500 — це п’ятнадцятий найкращий початок року для ринку, починаючи з далекого 1928 року. З жовтня минулого року індекс зростав протягом сімнадцяти тижнів, майже не змінювався протягом трьох і падав лише протягом одного.

На ринку акцій — тренд вгору, а як каже ще одна народна мудрість «Trend is your friend!» та «Don't fight the trend!». Що й казати — медведі-інтелектуали посоромлені, зализують рани, доки бики-оптимісти рахують зароблене.

Японська економіка «у строю», ринки реагують на рішення ФРС

Цього тижня найкращим другом биків став Джером Пауелл та очолюваний ним ФРС: за підсумками чергового засідання, ФРС залишив ставку незмінною, як і прогноз щодо трьох можливих її знижень до кінця цього року. Ефект на ринки був класичним: акції зросли, дохідність облігацій знизилася, дорогоцінні метали подорожчали.

Ще однією важливою, можна сказати, що історичною, подією на «макроекономічних фронтах», стало рішення Центрального банка Японії припинити дванадцятирічну еру від'ємних відсоткових ставок: облікову ставку центрального банку було підвищено з -0,1% до 0,0−0,1%.

До того ж, було прийнято рішення про скасування викупу центральним банком акцій японських компаній, для підтримання їх вартості, та припинення практики визначення цільового показника довгострокової дохідності державних облігацій.

Чи були успішними ці нетрадиційні заходи, які Банк Японії використовував багато років для пожвавлення економіки та підвищення інфляції до бажаних показників? Єдиної думки немає, але, в будь-якому випадку, японська економіка вже «в строю», зарплати підвищуються, ціни зростають і майбутнє виглядає оптимістичніше.

Кеті Вуд знову пророкує

Обнадійливий, як завжди, прогноз щодо перспектив глобальної економіки зробила незламна оптимістка Кеті Вуд.

На її думку, нові технології прискорять темпи щорічного зростання глобального ВВП з 3%, як це відбувалося, в середньому, протягом останніх 125 років, до 6−8% протягом наступних 20−25 років.

Аби не проґавити зростання і гарно на цьому заробити, вона пропонує інвестувати в її фонд ARK Innovation ETF, який вкладає гроші саме в передові технології, і цього року вже втратив 3,5% вартості, доки ринки зросли на 10%.

Apple в суді, а Tesla готує підвищення цін

Корпоративний сектор переживав цей тиждень по-різному.

У понеділок, на GTC Annual Conference, яку проводила Nvidia, СЕО компанії Дженсен Хуанг представив довгоочікуваний Blackwell graphics processing unit (GPU), який, за запевненнями самої ж компанії, є найпотужнішим мікропроцесором у світі сьогодні.

Важко сказати, чи це справді так, але очевидно, що інвесторів Дженсен Хуанг не дуже вразив, оскільки після презентації акції компанії майже не зросли. Хоча, куди акціям тої Nvidia ще зростати, ціна й так захмарна.

Tesla повідомила про підвищення цін на Model Y в Європі та США з 1 квітня. Може це черговий жарт Маска на «День дурня»? Якщо ні, то побачимо, чи допоможе підвищення ціни на не дуже нову модель заробити трохи грошей при падаючому попиті та в оточенні купи конкурентів із яскравими пропозиціями нових електричних автомобілів.

За інформацією Bloomberg, Apple та Google ведуть переговори про співпрацю у сфері штучного інтелекту (АІ), сподіваємося, що тандем буде успішним. Що стосується Apple, то для них це дуже важливо, адже останніми роками всі намагання компанії зробити «прорив» ще у якомусь сегменті, крім смартфонів, закінчувалися не дуже вдало. Особливо дорого може обійтися компанії, якщо вона не встигне на «потяг з АІ», а поки що схоже на т. е.

На Аpple подали до суду. Ситуація в сегменті смартфонів для виробника iPhone складається не найкращим чином: у четвер Міністерство юстиції США та представники сімнадцяти окремих штатів подали грандіозний позов проти компанії, звинувачуючи її у зловживанні монопольним становищем на ринку смартфонів. І схоже, що для Apple — це чимала проблема!

Біткоїн «відтікає»

Крипта цей тиждень жила своїм загадково-волатильним життям. Для біткоїна цей тиждень був точно не найкращим. Як писав класик: «Я тебе породив, я тебе і вб’ю!». Саме ті, хто запустив могутню хвилю зростання цін на біткоїн на початку року, спотові ETF, тепер страждають від відтоку коштів і припиняють купувати.

На ранок п’ятниці група з 10 спотових Bitcoin-ETF зафіксувала найбільший триденний відтік інвестицій з моменту дебюту цих фондів у середині січня. В результаті, протягом останніх днів ціна на біткоїн знижувалася на понад 10%, порівнюючи з максимальним значенням у $73,798.

На думку JPMorgan, ймовірність подальшого падіння зберігається, оскільки ціна залишається невиправдано високою, трейдери фіксують прибутки перед halving, і вже після цього вартість найпопулярнішої криптовалюти може знизитися до $45,000−50,000.