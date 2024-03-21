ФРС зберіг ключову ставку без змін: чому зраділи інвестори

Вчора на своєму засіданні Федрезерв ухвалив рішення залишити діючі ставки без змін. Рішення для ринку було очікуваним, більше уваги було прикуто до підсумкової конференції голови регулятора Джерома Пауелла, і він не розчарував інвесторів. «Мінфін» зібрав головні новини.

Після оголошення новин від регулятора акції злетіли: індекс S&P 500 досяг нового рекорду і вперше в історії перевищив рівень 5200.

Індекс Доу-Джонса «блакитних фішок» також досяг рекордного рівня, піднявшись на 401 пункт.

Технологічний індекс Nasdaq досяг позначки 16 369,41, що також є новим максимумом.

ФРС спрогнозував три зниження у 2024 році

Ключова ставка залишилася на рівні 5,25−5,5% — це максимум за 23 роки. ФРС не змінює її п'яте засідання поспіль. Рішення було ухвалено одноголосно. Засідання опорне — Комітет із операцій на відкритому ринку (FOMC) представив прогноз щодо макроекономічних показників і ставки.

Джером Пауелл повідомив, що ФРС планує розпочати зниження Fed Funds Rate цього року. Мова може йти про три етапи. Медіанний прогноз FOMC передбачає сукупно 0,75 в.п.

ФРС продовжує процедуру згортання балансу за планом. Не реінвестують кошти, отримані від минулих облігацій. Максимальний обсяг паперів у рамках програми — $60 млрд держоблігацій США та $35 млрд іпотечних паперів на місяць. Поки що продавати облігації з портфеля ФРС не планує.

На чому ґрунтувалися рішення

У стейтменті за підсумками засідання ФРС вказала на значне зростання американської економіки. Згідно з оцінкою сервісу ФРБ Атланти GDPNow, у I кварталі ВВП США може зрости на 2,1% квартал до кварталу. Ринок праці залишається сильним, на це вказує зростання робочих місць. Рівень безробіття низький. Інфляція за рік ослабла, але залишається високою.

Довгострокові цілі ФРС — максимальна зайнятість та інфляція на рівні 2%. Ризики, пов'язані з цією метою, стали збалансованішими. Економічний прогноз невизначений. Комітет із операцій на відкритому ринку (FOMC) залишається дуже уважним до інфляційних ризиків.

Споживчі ціни у лютому зросли на 3,2% рік до року. У березні 2023 року спостерігалось 5%. Основний чинник падіння — ціни на енергоносії. Рівень безробіття у лютому зріс із 3,7% до 3,9%, зайнятість у приватному секторі (Nonfarm Payrolls) зросла на 275 тис., порівнюючи з 229 тис. у січні.

Приймаючи рішення щодо монетарної політики, ФРС продовжить враховувати вхідну інформацію та її вплив на прогноз із економіки. Комітет готовий скоригувати грошово-кредитну політику, якщо з'являться ризики, які заважатимуть йому у досягненні цілей.

Список важливих факторів включає широкий спектр інформації, включаючи значущі умови на ринку праці, інфляцію та інфляційні очікування, ситуацію на фінансових ринках та новини за межами США.

Читайте також: ФРС зберегла базову ставку. Як відреагував ринок

Прогноз FOMC та промова Джерома Пауелла

За словами Джерома Пауелла, цього року може виявитися доцільним зниження ключової ставки. Програма скорочення балансу ФРС відбувається у межах плану. Пауелл повідомив, що незабаром необхідно буде уповільнити процес «зворотного QE».

Комітет із операцій на відкритому ринку представив оновлений прогноз щодо Fed Funds Rate та макроекономічних показників. Медіанний прогноз FOMC передбачає зниження ставки на 0,75 в.п. до кінця року, його не змінили. Найімовірніше, йдеться про три етапи — фактично, можливі два чи навіть один.

Стриманіший підхід може спровокувати корекція на американському ринку акцій або уповільнення економіки. Прогноз щодо ставки, починаючи з 2025 року, був підвищений. Довгострокову оцінку підвищили з 2,5 до 2,6%.

Цього разу FOMC покращив прогноз зростання ВВП США на 2024 рік із 1,4% до 2,1%. Оцінка інфляції залишилася, загалом, без змін.

Висновки для інвесторів

Заяви ФРС можна назвати нейтральними. Американська економіка готується до «м'якої посадки». Актуальним є сценарій зниження ключової ставки ФРС у червні, а потім — восени. На це вказує сервіс CME FedWatch, що базується на даних сегменту деривативів. Новий прогноз щодо ставки та макропоказників буде представлений у червні.

Американський ринок акцій сприйняв підсумки засідання позитивно. Причина — ФРС підтвердила готовність до зниження відсоткової ставки, продаж цінних паперів із балансу вже не обговорюється. Індекс S&P 500 зріс на 0,9%, NASDAQ 100 збільшився на 1,3%. Дохідність 10-річних Treasuries злетіла, а потім знизилася до 4,28%. Пара EUR/USD додала у середу 0,5%.

Важливі дані щодо економіки США: