Ринки зараз більше схожі на казино: що розповів своїм акціонерам Баффет

У своєму щорічному посланні акціонерам засновник компанії Berkshire Hathaway, Воррен Баффет, детально пояснив свій підхід до інвестицій і висловив свою думку про сучасні фінансові ринки. Серед іншого, він зазначив, що зараз ринки більше нагадують казино, ніж у його молоді роки. «Мінфін» коротко розповідає , про що написав мільярдер.

Засновник Berkshire Hathaway Воррен Баффет опублікував щорічне послання акціонерам. Більша його частина цього разу присвячена опису підходів фінансового конгломерату до інвестицій. Нагадаємо, мільярдер пише такі листи щороку, починаючи з 1965-го, — вони супроводжують річні звіти компанії і, з огляду на авторитет Баффета, привертають увагу не лише власників акцій Berkshire.

Фінансові показники Berkshire Hathaway у 2023 році

У четвертому кварталі 2023 року Berkshire повідомила про помітно менший (-21%) операційний прибуток ($8,48 млрд), ніж кварталом раніше, коли холдинг Воррена Баффета досяг рекордного результату в $10,761 млрд. Водночас, прибуток виявився на 28% вищим, ніж за той же період 2022 року ($6,625 млрд). Berkshire покращив результат і за підсумками всього 2023 року. Операційний прибуток зріс до $37,35 млрд, оновивши попередній рекорд у $30,9 млрд, досягнутий у 2022 році.

«На наш операційний бізнес різною мірою вплинули дії уряду та приватного сектору, вжиті для пом'якшення несприятливих економічних наслідків вірусу covid-19 та його штамів, а також глобальні геополітичні конфлікти, збої в ланцюжках поставок та заходи уряду щодо уповільнення інфляції», — йдеться у річному звіті.

У 2023 році Berkshire отримав чистий прибуток у $96,22 млрд (показник формується шляхом складання операційного прибутку та фінансового результату за угодами на фондовому ринку). Для порівняння: роком раніше фінансовий конгломерат звітував про чистий збиток у розмірі $22,76 млрд. Такий результат вийшов, переважно, за рахунок інвестиційної складової, яка вийшла зі збитку ($53,6 млрд) роком раніше у плюс ($58,9 млрд).

Ще один рекорд Berkshire пов'язаний із розміром грошової подушки конгломерату — вільний кеш на його рахунках, за підсумками року, досягнув $167,64 млрд. Попередній рекорд за цим показником був поставлений у третьому кварталі ($157,2 млрд).

У листі акціонерам Воррен Баффет також відзначив винятково гарні результати страхового бізнесу, який встановив рекорди з обсягів продажу, плаваючого прибутку та прибутку від андеррайтингу.

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«Ринки зараз більше схожі на казино»

Воррен Баффет зазначив, що іноді те, що відбувається на ринках або в економіці, призводить до того, що акції та облігації деяких великих і фундаментально міцних компаній оцінюються «напрочуд неправильно». У зв'язку з цим він згадав моменти біржової паніки, що відбувалися у світі у 1914 та 2001 роках.

У 1914 році фондові біржі багатьох країн закрилися після того, як Австро-Угорщина оголосила ультиматум Сербії. А у вересні 2001 року атака на Світовий торговий центр у Нью-Йорку викликала шок у учасників ринку, що призвело до обвалу котирувань багатьох компаній. Біржі NASDAQ та NYSE тоді не працювали протягом декількох днів.

«Якщо ви вважаєте, що американські інвестори зараз стабільніші, ніж у минулому, згадайте вересень 2008 року», — пише Баффет. За його словами, хоча фондовий ринок зараз значно більший, ніж був раніше, його учасників не можна назвати ні більш емоційно стійкими, ні краще навченими, «ніж коли я навчався у школі».

«З якихось причин ринки зараз набагато більше схожі на казино, ніж за часів моєї молодості. Казино зараз оселилося у багатьох будинках і щодня спокушає його мешканців», — зауважив Воррен Баффет. А швидкість зв'язку та чудеса технології миттєво призводять до паралічу всього світу, додав він, зазначивши, що людство пройшло великий шлях із часів димових сигналів.

Баффет закликає бути розсудливими — «ніколи не ризикуйте безповоротною втратою капіталу», каже він. «Сфера, в якій ми працюємо, є і буде корисною, якщо ви протягом життя приймете пару хороших рішень і уникнете серйозних помилок», — пише інвестор.

Хто у центрі уваги Berkshire

Баффет упевнений, що типовий акціонер Berkshire — не той, хто женеться за лотерейними квитками або «гарячими» акціями, а той, хто накопичує гроші для того, щоб купити ферму або нерухомість, що орендується. Щоб проілюструвати типового власника акцій Berkshire, Баффет обрав свою сестру Берті.

«Берті розумна, мудра і любить кидати виклик моєму мисленню», — зазначив Баффет. Ба більше, Берті та три її дочки десятиліттями зберігають істотну частину заощаджень в акціях Berkshire. Берті обов'язково прочитає щорічний лист Баффета, впевнений інвестор. Він вважає своїм завданням передбачити її питання та дати на них чесні відповіді.

«Наша мета в Berkshire проста: ми хочемо володіти або всіма, або частиною бізнесів із гарною економікою, які є фундаментальними та стійкими», — говорить Баффет. Berkshire особливо цікаві компанії, які здатні залучити додатковий капітал із високою дохідністю у майбутньому. Якщо володіти лише одним таким активом і «просто сидіти смирно», можна отримати майже безмірне багатство.

Як приклад вигоди від довгострокового володіння подібними активами, Воррен Баффет навів Coca-Cola і American Express, кожна з яких досягла величезних успіхів у своєму основному бізнесі.

Обидві компанії займають не надто велике місце у портфелі Berkshire Hathaway, проте, є «значними активами». За підсумками четвертого кварталу, частка American Express становила 8,18%, Coca-Cola — 6,79%. 2023 року Berkshire знову не продавав і не купував ці акції. І, тим не менш, «обидві компанії знову винагородили нашу бездіяльність збільшенням своїх доходів та дивідендів», — зазначив знаменитий інвестор.

Воррен Баффет впевнений, що і American Express, і Coca-Cola збільшать свої дивіденди у 2024 році (приблизно на 16% у випадку American Express), тому в Berkshire напевно залишать ці активи без змін протягом усього року.

«Коли ви знайдете справді чудовий бізнес, продовжуйте займатися ним. Терпіння окупається, і одна чудова справа може компенсувати безліч посередніх рішень, які неминучі», — підсумував Баффет.

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«Актив для країни»

«Коли відбудуться економічні потрясіння, а вони обов'язково відбудуться, метою Berkshire буде функціонувати, як актив для країни», — вважає Баффет. При цьому компанія намагатиметься допомогти загасити «фінансову пожежу», а не опинитися серед тих, хто ненавмисно чи іншим чином її влаштував.

Він упевнений, що це реально, оскільки Berkshire дотримується низки важливих принципів у своїх корпоративних фінансах — наприклад, диверсифікує бізнеси, що входять до портфеля, має мінімальну потребу у вільних грошових коштах, не платить дивіденди, натомість, проводить зворотні викупи власних акцій.

Також він зазначив, що фінансовий конгломерат тримає вільний кеш та держоблігації США на суму, яка «набагато перевищує те, що загальна думка вважає необхідним». Останніми роками конгломерат зіткнувся з серйозною проблемою — надлишком готівки за відсутності гідних цілей для того, щоб ці кошти витратити, з огляду на занадто високі ринкові оцінки можливих компаній для придбання.