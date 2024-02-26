Berkshire Баффета відзвітувала про рекордні прибутки

Berkshire Баффета відзвітували про рекордні $37,4 млрд операційного прибутку і $96,2 млрд чистого прибутку за весь 2023 рік. Конгломерат оцінюється у $900 млрд. Про це пише Reuters.

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У звіті сам Уоррен Баффет зазначив, що його компанія «стала фортецею, яка може протистояти навіть безпрецедентній фінансовій катастрофі». Водночас легендарний інвестор зазначив, що у майбутньому компанія не зможе показувати такі вражаючи результати, через те, що «лишається лише жменька компаній, здатних по-справжньому рухати компанію вгору».

Акції Berkshire зросли на 4 384 748% з моменту приходу Баффета в 1965 році, або на 19,8% щорічно. Для порівняння, S&P 500 отримав лише 31 223%, або 10,2% щорічно.

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