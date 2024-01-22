Баффет хоче відібрати у Маска першість у виробництві електрокарів

Попри короткий робочий тиждень (у понеділок ринки відпочивали), приводів для зростання було чимало: NASDAQ-100 та S&P 500 оновили свої історичні максимуми. Що цьому передувало і чого чекати далі, «Мінфіну» розповів Микола Григор'єв, головний аналітик HUG’S .

Головні події минулого тижня та їх вплив на ринок

Минулий тиждень розпочався бурхливо: на виборах у Тайвані переміг чинний проамериканський президент, який підтримує відокремлення острова від Китаю; коаліція США та Британії завдала ударів по збройних формуваннях хуситів у Ємені у відповідь на провокації та атаки по цивільних кораблях у Червоному морі. На додачу, в ніч на четвер Іран та Пакистан обмінялись ударами, хоча на офіційному рівні висловили намір співпрацювати та разом розслідувати інцидент.

На фоні цих подій у вівторок-середу ринок спробував увійти у корекцію. Однак, ціни на нафту залишились стабільними: учасники енергетичного ринку поки що не вбачають проблем із її постачанням та видобутком у регіоні. Отже, ціни залишаються стабільні та не створюють загрози прискорення інфляції.

Паралельно у Швейцарії пройшла сесія щорічного економічного форуму в Давосі, де часто звучала теза, що ринки в США та Європі аж занадто оптимістичні щодо темпів та кількості знижень відсоткових ставок. Ринок облігацій їх почув і скоригувався майже на 3%, а дохідності 30-річних держоблігацій США перевищили 4,3% річних.

Це мало вплив на циклічні галузі, зокрема, акції автомобільних компаній: зростання ставок створює загрозу для подальшого споживчого попиту і, теоретично, негативно впливатиме на подальшу активність. Тому сектори, орієнтовані на кінцевих споживачів (В2С), показали слабкішу динаміку протягом тижня, аніж технологічні акції, де бізнес, переважно, орієнтується на корпоративних великих клієнтів (В2В).

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Злети та падіння

Оновити історичні максимуми широким індексам допомогли тільки сектори технологій та комунікацій.

Технології 4,38% Комунікації +2,29% Промисловість +0,26% Фінанси +0,11% Товари першої необхідності -0,98% Циклічне споживання -1,02% Медицина -1,24% Нерухомість -1,35% Енергетика -2,01% Сировина -2,08% Комунальні підприємства -3,12%

У секторі технологій справжнє ралі видали акції напівпровідникових компаній. Найбільша виробнича компанія у світі, Taiwan Semiconductor (TSM), відзвітувала про прибуток і виручку, що кращі від очікувань. Виручка за 4-й квартал впала на 1,5% р/р, але зросла на 13,6% щодо 3-го кварталу. Чистий прибуток впав на 19,3%, але голова компанії заявив, що бізнес досяг дна і 2024 рік стане роком здорового зростання. Цього року, за прогнозом компанії, її виручка має зрости, щонайменше, на 20%.

Такі оптимістичні заяви привели до стрімкого зростання напівпровідникових компаній, що підтримало зростання технологічного сектору. Адже напівпровідниковий бізнес є стійкішим до коливань відсоткових ставок, оскільки спрямований на клієнтів-виробників оригінальної продукції.

Однак, і В2С-компанії не варто скидати з рахунку: свіжі дані щодо роздрібних продажів вказали на силу американських споживачів. Роздрібні продажі зросли на 0,6% у грудні (4% у річному вимірі). Основне зростання було у таких категоріях, як «їжа та ресторани», «онлайн-шопінг», «витрати на авто та запчастини». Єдина категорія, яка зазнала спаду, — «витрати на бензин», адже ціни на паливо в США дійсно суттєво впали. Заощадивши на паливі, американські споживачі спрямували заощадження на інші покупки, що підтримає В2С-бізнес.

Про це ж свідчить і свіже оновлення даних настроїв споживачів (Consumer Sentiment) від Університету Мічиган, яке вийшло в п’ятницю і додало сили ринкам. Індекс настроїв виріс на 13% і досяг найвищого рівня з липня 2021 року. Оптимізм споживачів побудований на впевненості, що інфляція пішла на зниження (на фоні зниження вартості палива). За останні два місяці настрої зросли на 29%, що стало найбільшим двомісячним зростанням із 1991 року, коли закінчилася рецесія.

Тобто бачимо суттєве покращення, яке має знайти своє відображення у хороших квартальних даних корпорацій протягом наступних 2 тижнів.

В аутсайдерах опинилися компанії, що програють від зростання відсоткових ставок, а серед лідерів — суцільні напівпровідникові компанії:

Компанія Тікер Результат за тиждень United Airlines UAL -12,57% Discover Financial DFS -7,83% Humana HUM -5,11% Advanced Micro Devices AMD +11,43% Applied Materials AMAT +10,41% Broadcom AVGO +5,63%

Акції United Airlines, оператора авіаперевезень в США, впали після скасування майже 2000 рейсів у всій країні через погіршення погодних умов в північних штатах: циклон приніс значне зниження температури і заметіль. Додає негативу і вимушене приземлення літаків Boeing 737 MAX, доки триває перевірка безпеки.

Акції кредитного бюро Discover Financial Services оприлюднили слабкий квартальний звіт: компанія стикається зі зростанням проблемних позик, що змусило її збільшити резерви до $1,3 млрд на покриття боргів.

Humana, одна з найбільших медичних страхових компаній США, знизила прогноз прибутку на 2023 фінансовий рік до $26,09 за акцію через несподіване зростання цін на медичні послуги. Це негативно вплине на маржинальність бізнесу, адже за таких умов компанії доводиться більше витрачати на покриття страхових полісів.

AMD, Applied Materials, Broadcom мають спільну причину до зростання: сподівання на хороші звіти після коментарів менеджменту Taiwan Semiconductor. До того ж, попит на чипи штучного інтелекту продовжує зростати (це більше позитив для AMD, Broadcom) — на це вказав як TSM, так і, наприклад, Марк Цукерберг, гендиректор Meta.

Головні події цього тижня

Посадовці ФРС беруть паузу у публічних коментарях щодо монетарної політики аж до 31 січня, коли відбудеться чергове засідання регулятора.

Цього тижня у фокусі ринку будуть квартальні звіти, звітують перші технологічні гіганти: Netflix — у вівторок, Tesla — у середу, обидва після закриття ринку. Обидва звіти мають свою інтригу.

У Маска хочуть відібрати першість у виробництві електрокарів

Tesla поступилася лідерством у загальносвітових продажах електромобілів. Вперше компанію Ілона Маска обігнав китайський конкурент. За останній квартал 2023 року концерн BYD реалізував 525 409 електрокарів. У той час, як Tesla продала 484 507 машин за той же період.

За даними компанії, 96% вироблених автомобілів були Model 3 та Model Y, на решту 4% припадають дорожчі Model X та Model S.

Ілон Маск не збирається поступатися лідерством: нещодавно він пообіцяв, що у 2024 році Tesla зростатиме «швидше», ніж будь-яка інша автомобільна компанія у світі.

Тим часом, BYD, який фінансується відомим американським інвестором Ворреном Баффетом, вважається найбільш швидкозростаючим у світовій автопромисловості.

BYD — не єдина компанія, яка може скласти гідну конкуренцію Tesla. Нещодавно німецька Audi AG і китайська FAW підписали угоду про запуск спільного проєкту з виробництва електромобілів, — про це повідомляється на сайті Audi.

Планується, що випуск електрокарів почнеться у 2024 році на автозаводі в китайському місті Чанчуні. Будівництво заводу оцінюється у понад $4,62 млрд. Audi до теперішнього моменту поставив на китайський ринок близько 7 млн автомобілів. Спільне підприємство FAW-Audi у 2020 році реалізувало в материковій частині Китаю понад 726 тис. машин. Це стало рекордним показником за 30 років роботи Audi на китайському ринку.

Раніше китайський виробник електромобілів Xpeng Motors анонсував нову функцію автономного водіння електромобілів. За допомогою цього він вирішив кинути виклик таким конкурентам, як Tesla. Функція дозволить електромобілям автоматично змінювати смугу руху, прискорюватися або сповільнюватися, а також обганяти автомобілі і виїжджати на шосе. Постачання седана Xpeng P7, прямого конкурента Tesla Model 3, почалися в червні минулого року.

Це, до того ж, третій за величиною у світі виробник акумуляторів для електромобілів. Компанія нещодавно націлилася на європейський ринок, і планує відкрити завод в Угорщині, щоб уникнути будь-яких торгових обмежень.

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Netflix розширює коло глядачів

Здається, план Netflix залучити клієнтів за допомогою дешевшої підписки на рекламні блоки спрацював. На галузевій конференції, що проходила минулого тижня, президент Netflix із реклами Емі Рейнхард повідомила, що тепер цією опцією користуються 23 млн глядачів, два місяці тому їх було на 8 млн менше.

Емі Рейнхард також зазначила, що 85% таких користувачів дивляться серіали і фільми не менше двох годин на день. Підписка з рекламою, нагадаємо, обходиться користувачам в $6,99 — проти стандартних $15,49. Примітно, що до цього у сервісу було зростання передплатників через заборону на обмін паролями до акаунту.

Ідею Netflix із рекламою вже підхоплюють й інші стрімінги: так, Amazon Prime Video із 29 січня веде рекламні блоки. Відключити їх можна буде, доплачуючи 2,99 долара на місяць зверху базового тарифу.