РНБО наклала санкції на брокера mono invest EXANTE: інвесторам пропонують закрити рахунки негайно

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

5 липня 2023, 20:48 Читать на русском

РНБО наклала санкції на брокера mono invest EXANTE: інвесторам пропонують закрити рахунки негайно

«Щойно РНБО включив до списку санкцій компанію EXANTE, яка є брокером у нашому застосунку для інвестицій», — про це у своєму телеграм-каналі повідомив засновник monobank Олег Гороховський. Сам застосунок з початком повномасштабного вторгнення не дозволяв вносити туди кошти та купувати акції, але цінні папери там залишались.

«Щойно РНБО включив до списку санкцій компанію EXANTE, яка є брокером у нашому застосунку для інвестицій», — про це у своєму телеграм-каналі повідомив засновник monobank Олег Гороховський.

Гороховський також запропонував наступний алгоритм дій для користувачів:

⁃ Усі клієнти, які мають позиції у цінних паперах у mono invest, отримають протягом години повідомлення, в якому ми запропонуємо погодитись сьогодні закрити позицію та повернути гроші на картку.
⁃ Позиції в цінних паперах, тих клієнтів, які натиснуть у повідомленні «Згоден» або не натиснуть нічого до 22:30, будуть закриті та їх кошти повернуто на карти.
⁃ Позиції тих клієнтів, які в повідомленні натиснуть «Не згоден», закриті не будуть. Доступ до їхніх акцій та коштів на них витрачених буде можливий лише після зняття санкцій РНБО.

Exante — брокерська компанія, орієнтована насамперед на користувачів із країн Європи. Брокер розпочав роботу у 2011 році, засновники — Олексій Кірієнко, Анатолій Князєв та Володимир Масляков. Компанія зареєстрована на Мальті, там же розташований головний офіс. Підрозділи функціонують у найбільших містах Європи, зокрема у Києві. Брокер керує понад 1,5 млрд EUR клієнтських коштів. Власний капітал понад 200 млн EUR. Веде діяльність на підставі трьох ліцензій: Великобританії, Кіпру та Гонконгу.

Автор:
Олена Дьоміна
Головний редактор Олена Дьоміна
Пише на теми: Макроекономіка, фінанси, державне регулювання, бюджет, фіскальна політика
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Бедный папа
Бедный папа
5 липня 2023, 21:00
#
«Только что СНБО включил в список санкций компанию EXANTE, которая является брокером в нашем приложении для инвестиций»

И как такое могло случиться…
То что у нас в стране продолжают работать рашисткие казинохи и форексы СНБО не смущает?
+
0
Rubi0
Rubi0
5 липня 2023, 21:15
#
Еще один шаг чтоб вернуть 65 млн из-за границы, ведь все украинцы в Канаде мечтают в один миг стать заключенными еще и с принудиловкой продать свои сбережения по невыгодной рыночной цене еще и потерять на курсовой разности
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають glassman, spam2023 и 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами