РНБО наклала санкції на брокера mono invest EXANTE: інвесторам пропонують закрити рахунки негайно

«Щойно РНБО включив до списку санкцій компанію EXANTE, яка є брокером у нашому застосунку для інвестицій», — про це у своєму телеграм-каналі повідомив засновник monobank Олег Гороховський . Сам застосунок з початком повномасштабного вторгнення не дозволяв вносити туди кошти та купувати акції, але цінні папери там залишались.

Гороховський також запропонував наступний алгоритм дій для користувачів:

⁃ Усі клієнти, які мають позиції у цінних паперах у mono invest, отримають протягом години повідомлення, в якому ми запропонуємо погодитись сьогодні закрити позицію та повернути гроші на картку.

⁃ Позиції в цінних паперах, тих клієнтів, які натиснуть у повідомленні «Згоден» або не натиснуть нічого до 22:30, будуть закриті та їх кошти повернуто на карти.

⁃ Позиції тих клієнтів, які в повідомленні натиснуть «Не згоден», закриті не будуть. Доступ до їхніх акцій та коштів на них витрачених буде можливий лише після зняття санкцій РНБО.

Exante — брокерська компанія, орієнтована насамперед на користувачів із країн Європи. Брокер розпочав роботу у 2011 році, засновники — Олексій Кірієнко, Анатолій Князєв та Володимир Масляков. Компанія зареєстрована на Мальті, там же розташований головний офіс. Підрозділи функціонують у найбільших містах Європи, зокрема у Києві. Брокер керує понад 1,5 млрд EUR клієнтських коштів. Власний капітал — понад 200 млн EUR. Веде діяльність на підставі трьох ліцензій: Великобританії, Кіпру та Гонконгу.