Шостий місяць санкцій: чи мають шанс клієнти Фрідом Фінанс повернути свої гроші

Фрідом Фінанс Україна перебуває під санкціями РНБО вже півроку. На момент їх запровадження компанія була одним із найбільших брокерів на вторинному ринку ОВДП та надавала доступ для торгівлі на українському фондовому ринку. Про ситуацію з рахунками її клієнтів зараз та перспективи повернення коштів інвесторів розповість «Мінфін».

Рішення про введення санкцій щодо ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» РНБО ухвалила 19 жовтня, після чого його підтримав Президент. Як пояснювали в РНБО, санкції вводились щодо осіб, які не виступили на захист людяності та міжнародного права, або які певним чином залучені до агресивних кроків проти України.

Загалом, тоді до санкційного переліку потрапили 1 374 юросіб, серед яких видавництва Махаон-Україна та Рідна мова, медіаресурси 112.ua та zik.ua, деякі промислові підприємства, зокрема, Машзавод та ВСМПО «Титан Україна».

До цих компаній було застосовано широкий перелік заходів:

блокування активів,

повне припинення торговельних операцій,

запобігання виведенню капіталів за межі України,

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань,

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,

заборона участі у приватизації та оренді держмайна.

На момент введення санкцій у ФФУ було відкрито майже 13 тис. рахунків у цінних паперах на загальну суму 3,5 млрд грн. Компанія входила до трійки найбільших продавців військових ОВДП серед небанківських установ.

Причиною запровадження санкцій стали зв'язки компанії з Росією. Саме там Фрідом розпочинав свою роботу, і цей ринок називали другим серед найважливіших для холдингу, який загалом працює у 15 країнах світу. Також засновник Фрідом Фінанс Тимур Турлов був громадянином РФ, але у 2022 році змінив громадянство на казахське.

На початку листопада минулого року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку призупинила дію ліцензій Фрідом Фінанс Україна. Внаслідок запровадження санкцій зупинилася робота не лише брокера, який не міг заробляти в Україні, але й були заморожені рахунки його клієнтів.

«Комісія, з метою захисту прав та інтересів інвесторів та клієнтів ТОВ Фрідом Фінанс Україна, проводить додаткову роботу та здійснює комунікацію для подальшого прийняття окремого рішення Комісії щодо дій, які необхідно здійснити ТОВ Фрідом Фінанс Україна, у зв’язку зі зупиненням дії ліцензій на провадження професійної діяльності на ринках капіталу», — так прокоментувала тоді ситуацію НКЦПФР.

Офіційна позиція регулятора була сприйнята інвесторами, чиї рахунки було заблоковано, як надія на швидке вирішення проблеми.

З цієї заяви можна було зробити висновок, що НКЦПФР планує розробити механізм, завдяки якому клієнти брокера зможуть отримати свої кошти. Але ці сподівання не справдилися.

Чому виникла проблема

Левову частку в портфелях клієнтів Фрідом Фінанс Україна займали ОВДП. На перший погляд, ситуацію з поверненням вкладених в облігації кошти вирішити не складно.

Інвестиції в ОВДП гарантуються державою, і будь-який брокер скаже, що, навіть у разі припинення його роботи, свої кошти клієнт однаково отримає. Адже гроші виплачує держава, а не брокер, а у випадку анулювання ліцензії брокера НКЦПФР переведе його клієнтів до іншої установи, яка і забезпечить перерахування виплат.

Саме так відбулося б і у випадку з ФФУ, якби компанія була позбавлена ліцензії. Однак, оскільки, відповідно до рішення НКЦПФР, дія ліцензії лише призупинена, підстав для переведення клієнтів на обслуговування до інших установ зараз немає.

Як наслідок, виникає наступна ситуація. Міністерство фінансів проводить купонні виплати за облігаціями або перераховує кошти для їх погашення. Ці гроші надходять на транзитні рахунки НБУ, і далі мали б рухатися до брокера, який переказав би їх своїм клієнтам. Та оскільки ФФУ перебуває під санкціями, далі Нацбанку гроші не рухаються і залишаються на його рахунках.

Як розповідають клієнти Фрідом Фінанс, у НБУ пояснюють, що гроші їм будуть виплачені відразу, як це буде дозволено. Тобто теоретично це може відбутися після зняття санкцій щодо ФФУ або переведення клієнтів на обслуговування до іншої установи.

Власники ОВДП могли б отримати свої кошти, якби ліцензія Фрідома була анульована. Водночас, частина клієнтів брокера через це ще суттєвіше постраждала б. Наприклад, у ФФУ був свій продукт інвестицій в облігації, який передбачав щомісячні виплати відсотків, — щось на кшталт ETF на основі державних облігацій.

Крім цього, клієнти могли мати кошти на рахунках брокера, а деякі вже переказали гроші для купівлі облігацій, але брокер до моменту введення санкцій ще не встиг завершити операції. У випадку анулювання ліцензії такі клієнти, найімовірніше, втратять будь-які шанси повернути заощадження. Тому для них призупинення дії ліцензії — кращий варіант, ніж її анулювання.

Що говорить Фрідом Фінанс

Добитися зняття санкцій ФФУ теоретично міг би двома способами: через їх скасування в судовому порядку або довівши їхню безпідставність органам, які їх вводили. Насамперед, РНБО та СБУ, які надавали свої висновки Президенту.

Наразі компанія вирішила піти другим шляхом. Як розповіла «Мінфіну» генеральний директор Фрідом Фінанс Україна Марина Бартошек, в компанії наголошують, що СЕО Freedom Holding Тімур Турлов ще до дати накладання санкцій вийшов із громадянства РФ і є громадянином Казахстану.

Крім цього, компанія Freedom Holding після повномасштабного вторгнення вирішила продати російську частку свого бізнесу. Офіційно про це було повідомлено у травні минулого року, а в жовтні підписані договори про відчуження прав власності холдингу на російські компанії. Офіційно завершився цей процес у лютому цього року.

Раніше холдингу в РФ належали інвестиційна компанія Фрідом Фінанс та ФФІН Банк. Новим власником цих активів став Максим Повалішин, який раніше обіймав посаду заступника генерального директора та члена ради директорів у російській інвесткомпанії холдингу. Сума угоди склала $33 млн. Колишні російські підрозділи холдингу вже змінили свої назви на Цифра брокер та Цифра банк.

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Холдинг продовжує працювати на західних ринках. Як розповіла Бартошек, наразі Freedom Holding купує американський інвестиційний банк Maxim Group LLC та його дочірню структуру Maxim Financial Advisors LLC.

Також, як запевняють в компанії, жодні санкції не застосовувались ані щодо материнського Freedom Holding, ані до підрозділу Freedom Finance Europe, який надає доступ до закордонних фондових ринків, в тому числі й клієнтам із України.

Що говорять органи влади

Як розповіли «Мінфіну» в НКЦПФР, розблокувати рахунки підсанкційної компанії нормативно-правовими актами Нацкомісії неможливо, а питання щодо санкцій та їх впливу варто адресувати РНБО — тут у регулятора повноважень немає.

Зі свого боку, клієнти ФФУ, з якими спілкувалася редакція, розповідають, що довгий час переписуються з різними державними органами щодо повернення своїх грошей, але результат практично завжди один і той самий — їхні листи перенаправляються до НКЦПФР. Яка, зі свого боку, наголошує, що не може прийняти рішення, яке суперечило б указу Президента про застосування санкцій.

Не виключено, що в умовах продовження дії санкцій питання про повернення коштів буде вирішено на законодавчому рівні. Принаймні, після численних звернень клієнтів компанії до Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, його представники звернулись до ряду державних органів із пропозицією вивчити питання «щодо можливої доцільності законодавчих змін». Однак, у будь-якому разі, це фактично лише підготовка до підготовчої роботи. Про конкретні зміни до закону мова наразі не йде.

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Тому зараз клієнтам компанії залишається сподіватись на те, що ФФУ вдасться переконати органи влади у відсутності своїх зв'язків із країною-агресором. Інший варіант — очікувати, доки завершиться п'ятирічний термін санкцій.