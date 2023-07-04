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4 липня 2023, 8:10 Читать на русском

НБУ розпочав боротьбу із зарплатами «у конвертах»: як зміняться «сірі» виплати

З 1 серпня внести готівку через термінал можна буде лише після вказівки номера мобільного телефону платника. Цього вимагає від фінансистів Нацбанк. Для чого запроваджуються нові правила і чи зможе регулятор досягти поставленої мети, розбирався «Мінфін».

З 1 серпня внести готівку через термінал можна буде лише після вказівки номера мобільного телефону платника.

Що сталося

На українському фінансовому ринку оцінили рішення Нацбанку, як оголошення війни із зарплатами у конвертах. У неофіційних розмовах фінансисти припустили: мабуть, чиновників окрилив позитивний досвід боротьби за легалізацію грального бізнесу, результатом якої стало активне придбання профільними компаніями гральних ліцензій та багаторазове зростання відрахувань до бюджету. Тож тепер у НБУ вирішили оголосити війну «сірим» виплатам зарплат.

Незважаючи на численні хрестові походи влади проти зарплат у конвертах, побороти це явище в Україні не вдалося. Наприклад, згідно з дослідженням, проведеним Центром Разумкова у 2020 році, 36% працюючих українців отримували всю зарплату або її частину неофіційно. CASE Україна оцінювала недонадходження до держбюджету та Пенсійного фонду через неофіційні виплати зарплат на рівні близько 100 млрд грн на рік.

Війна значно скоротила ринок праці, але й одночасно зменшила можливості/бажання роботодавців оплачувати працю персоналу офіційно. Тому і зараз все ще йдеться про досить солідні суми недонадходжень.

Щоправда, наразі процес виплати «сірих» зарплат став сучаснішим: гроші все частіше закидають на рахунок через платіжні термінали (ПТКС — програмно-технічний комплекс самообслуговування). Зазвичай, на великих підприємствах цим займаються бухгалтери, а в невеликих компаніях — керівники підрозділів.

Наприкінці минулого тижня Національний банк вирішив двома постановами (№ 89 та № 90) посилити контроль за платежами через ПТКС і зажадав від фінустанов (банків та фінансових компаній) із 1 серпня 2023 року так переобладнати їхню роботу, щоб вони через номери телефонів ідентифікували відправників грошей на будь-яку суму та збирали базу даних номерів. Раніше це потрібно було лише для платежів від 5 тис. грн.

Після 1 серпня людині потрібно буде вбити номер телефону, отримати одноразовий код і ввести його в термінал. Без цього поповнити банківський рахунок не вдасться. Саме на поповнення рахунків нова процедура і розрахована, вона не поширюється на решту термінальних платежів, на кшталт комуналки, поповнення мобільного телефону чи купівлі проїзних, — тут усе залишається, як і раніше.

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Як це вплине на розрахунки компаній зі своїми співробітниками

Нові правила розраховані на те, що українці почнуть світити номери своїх телефонів, не лише коли кидають другу на допомогу декілька тисяч гривень, а й коли їм доручать розподілити зарплатний фонд компанії на декілька десятків людей. Це регулярні проводки від 400 тис. грн і більше. З цієї суми в нашій країні включається жорсткий фінансовий моніторинг, інформація передається до Держфінмоніторингу. Далі на людину можуть виходити правоохоронні й податкові органи та ставити їй питання щодо природи операцій та походження коштів.

Банківський фінмоніторинг теж жорсткий, але, зазвичай, починається з менших сум (150−200 тис. грн) і може закінчитися примусовим закриттям рахунку в односторонньому порядку. Але деякі банки все ще лояльно ставляться до клієнтів і дають обдурити себе. Клієнти розповідають їм неймовірні історії про те, що давали друзям позики (від яких тепер регулярно одержують кошти), і навіть надсилають копії боргових розписок від руки, які прирівняні в українському законодавстві до кредитного договору.

Наразі хочуть виявити відправників великих сум через термінали за допомогою мобільних телефонів. Зробити це можна, якщо їхні номери збігатимуться з фінансовими номерами людей або відправники будуть контрактними клієнтами Київстару, Vodafone чи Lifecell, і встановити їхню особу буде просто. Насправді це не так. Хоча б тому, що близько 2/3 наших мобільних абонентів користуються prepaid-симками, купленими без ідентифікації. Оператори не підписували з ними контракти та не знають їхніх імен.

Як фінансисти допомагають виплачувати зарплати «у конверті»

Цікаво, що чиновники перед збором геть усіх номерів мобільних телефонів через ПТКС спочатку не перевірили оптових відправників готівки, встановити яких набагато простіше. Адже з ними давно та тісно знайомі фінансисти. Саме під таких оптовиків вони на своїх сайтах створили послугу «реєстрові поповнення».

Послуга потрібна, щоб не вводити номери рахунків/карток великої групи людей або організацій для грошових перерахувань відразу 40−50 одержувачам. Відправнику грошей достатньо вбити реквізити їх рахунків у звичну табличку Excel, залити на сайт фінустанови та отримати одноразовий код. Далі все просто: вбив код у термінал, там з'являється таблиця одержувачів грошей і можна розподіляти готівку на потрібні рахунки.

Комусь такий варіант виплат може здатися клопітким. Але, виявляється, фінкомпанії почали активно встановлювати термінали, які приймають гроші пачками і дуже швидко їх перераховують. Саме під таких клієнтів. Розповідають, що оптовики мають адреси потрібних апаратів, цих людей знають поіменно і їхні проводки ніхто не світить фінансовому моніторингу. Співпраця взаємовигідна та ведеться не перший рік.

Послугу «реєстрових поповнень» запроваджують і банки. Наприклад, державний Приватбанк пропонує оптовим платникам за допомогою реєстрових платежів оформляти одночасно до 100 поповнень рахунків.

Але дорікати фінансистам немає чим: схема є законною і номери мобільних телефонів при таких оптових платежах вони запитують. Головне питання — що це були за номери та наскільки вони допомагали насправді ідентифікувати відправників грошей.

Усі розуміють, що оптові платники, які не хотіли світитись, ніколи не вводили свої особисті фінансові номери, прив'язані до рахунків. Для таких проводок у супермаркеті чи кіоску можна за 50 грн купити стартовий пакет Lifecell або Vodafone, а після відправки грошей викинути цю сімку та забути номер телефону. Він не дозволить нікого ідентифікувати, а марна база неробочих номерів телефонів, зібраних фінансистами, не допоможе реальному фінансовому моніторингу.

Великі відправники готівки працювали за цією схемою задовго до двох вищезгаданих постанов Нацбанку щодо ПТКС (№ 89 та № 90). Можна не сумніватися, що після 1 серпня досвід фінансистів масово перейматимуть бухгалтера невеликих підприємств або просто замовники, які розраховуються зі своїми виконавцями.

Що далі

Нові правила точно сподобаються мобільним операторам, які тепер продаватимуть більше стартових пакетів.

Прикрити схему можна було б, заборонивши в Україні prepaid-сімки без ідентифікації. Цю ідею вже намагалися втілити в життя за часів президента-втікача Віктора Януковича у 2014 році. Але в Україні вона не прижилася, оскільки була сприйнята, як прояв диктатури. Хоча такі правила діють уже в усіх розвинених країнах, навряд чи влада зважиться на аналогічну реформу в Україні зараз.

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Поки що регулятор обходиться напівзаходами, які мало допоможуть у тотальній ідентифікації готівкових платежів. Але всі чудово розуміють, що як тільки людям почнуть закручувати гайки щодо платежів у терміналах або у касах, вони почнуть більше покладатися на готівку в конвертах та криптовалюти в електронних гаманцях. Адже, які б плани не мали чиновники щодо скорочення обігу готівки, реалізувати їх буде неможливо без кардинального перегляду системи оподаткування зарплат.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 36

+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
4 липня 2023, 8:18
#
Але деякі банки все ще лояльно ставляться до клієнтів і дають обдурити себе


Поповнювати картку через термінал по номеру — це чому дурити банк ?
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
4 липня 2023, 8:31
#
Тому що економічний сенс операції невідомий: може людина борг повертає, а може умовною маріупольскою та херсонською готівкою умовним корегувальникам прильотів платить.
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
4 липня 2023, 8:43
#
При чому тут банк ?
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
4 липня 2023, 8:46
#
При тому, що згідно з законом «Про запобігання та протидію» банк є оператором контролю сумнівних операцій і відповідає за них перед державою.
+
0
Abramon
Abramon
4 липня 2023, 8:25
#
Зменшити податкове навантаження на ПДФО для початку б не завадило.
+
0
yarg
yarg
4 липня 2023, 9:07
#
Зробити не 18 % , а 15 ? і це вирішить проблему ?
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0
Abramon
Abramon
4 липня 2023, 9:54
#
10−12%, але річ в тім, що звикли платити в конвертах і ухилятися від оподаткування тому за позитивний результат для бюджету я невпевнений.
+
0
yarg
yarg
4 липня 2023, 10:03
#
У нас и так тех налогов копейки собираются… А народ ноет «почему херсонцам раздали по 5000 гривен , а не по 5000 долларов».
да потому что неоткуда больше взять.
уменьшить налог — да , для кого-то оптимизация потеряет смысл и он будет официально платить не минималку 6500 , а реальные 15000.
Но с другой стороны — есть куча людей , которые официально получают 30000. Они заплатят налога вдвое меньше. т. е. бюджет от этого всего — только потеряет.
Устраивать разные ставки для разных доходов — тоже отдельная проблема. есть же куча людей , получающих маленькую зарплату , но квартальные премии и т. п. Уплата налогов по ним очень усложнится…
+
0
Abramon
Abramon
4 липня 2023, 10:19
#
Річ в тім, що згадані Вами куча людей платять зі своїх 30К податок чесно, а ще більша частина отримує з/п в конверті я мовчу про ІТшників, які оформлені як ФОП і платять копійки податків. Тому як мінімум несправедливість, але то таке. Бюджет недоотримує мільярди
+
0
yarg
yarg
4 липня 2023, 10:46
#
Проблематику ФОПів це все взагалі ніяк не вирішить. Вон просто є внутрішнім оффшором у нас. Тим , який суворо заборонено на Кіпрах і багамських островах. Там офшор — для іноземців. І вони не мають права працювати всередині країни , щоб не конкурувати з місцевими підприємствами , які платять реальні податки. А у нас — все в купі…
+
+30
manson
manson
4 липня 2023, 11:41
#
Вот сильно однобокое осуждение про ФОП. Ну не копейки платят если брать в абсолютных числах (а не в пропорции к доходу). И это при том, что взамен они лишены всех возможных социалок, отпусков, больничных и тому подобное. А еще ФОП сам подает отчетность и тратит или время или деньги и сам отвечает за риски всем своим имуществом. По сему я бы так строго не осуждал бы.
+
0
yarg
yarg
4 липня 2023, 11:47
#
В смысле - «лишены отпусков» ?
они предприниматели. хотят работают — хотят нет. кто их лишил отпуска ? сами себя ? и кто им платит отпускные ? никто. Поэтому аргумент «они не платят налогов , зато и в отпуска не ходят» — немного странный.
+
+15
manson
manson
4 липня 2023, 12:08
#
Ну на одно и то же можно посмотреть по разному с точки зрения справедливости (у каждого ж она своя). Убераем слово «лишены отпусков» (так как они предприниматели, отличаются) и задаем вопрос, а чего тогда с них брать налог такой же как с других, что бы они копейки не платили. А если таки равенство, то тут тогда выходит, что безработные место занимают, потребляют ресурсы чужие, но даже копейки не платят. А если не равенство, то нечего осуждать что ФОП типа мало платит.
+
0
krv77
krv77
4 липня 2023, 9:21
#
Что за бред в статье описан?
Я так и представляю «серого бухгалтера», который в соседнем магазине АТБ пополняет карточки сотрудников пачками по 4990 грн, чтобы не спалиться…
+
0
yarg
yarg
4 липня 2023, 9:40
#
Я частенько вижу людей , которые долго-долго стоят у терминалов и засовывают туда толстые пачки купюр. возможно они просто сдают выручку. А может пополняют пару десятков карточек… кто ж их разберет…
+
0
Abramon
Abramon
4 липня 2023, 9:59
#
Це треба запитати в Сенс банка (Альфа-банк) колишній. Як вони проводять чи проводили в себе неоподатковані зарплати працівників «Фудком».
+
0
yarg
yarg
4 липня 2023, 10:10
#
Да откуда же банку знать кто чей работник и зарплата это или нет?
для банка — это пополнение счета Дышкина Степана через терминал. Все.
вот так они это и проводят.
+
0
Abramon
Abramon
4 липня 2023, 10:25
#
Ви серйозно! Централізоване поповнення))) Просто банк дно, якому закони не писані. В нього навіть табло з обмінними курсами увімкнуті, коли НБУ заборонив це для фінустанов, обмінок і т.д.))
+
0
yarg
yarg
4 липня 2023, 10:44
#
Які закони не писані ? який закон забороняє людям поповнювати чужі картки ?
централізовані поповнення — сама звичайна операція. Компанія дає банку гроші , дає перелік рахунків і суми — і банк розкидає гроші по рахунках. Так виплачуються зарплати , розбяться різні виплати (наприклад за паї в сільському господарстві) і т.п. чим це заборонено ?
+
+70
neverice
neverice
4 липня 2023, 9:29
#
Мета цього всього діла явно інша. Сірі зарплати ніхто не заважає платити налом з рук в руки. І ніякої мороки з «годуванням» терміналу.
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
4 липня 2023, 9:39
#
Це працює для копійчаний зарплат.
Від 1000+ баксів, витрачати їх безготівково потім стає вже трохи некомфортно.
Велика сіра зарплатня — та ще морока.
+
+15
zevs1
zevs1
4 липня 2023, 12:26
#
Okeksii Ch
Уверен что депутаты и остальные Слуги народа с Вами не согласны когда получают конверты с баксами.

При наличии хороших денег всегда найдется хороший финансовый консультант.
+
0
manson
manson
4 липня 2023, 11:50
#
Дело в том, что народу же нужно что-то сказать и пояснить зачем все это. Борьба за тенью — схавает большинство. Реальные причины конечно другие.
+
0
yarg
yarg
4 липня 2023, 11:53
#
Какие ?
+
0
manson
manson
4 липня 2023, 12:15
#
Можно подумать что, кто-то тут знает (кроме тех, кто при деле и не скажет).
+
0
S77W
S77W
4 липня 2023, 10:05
#
Смешные люди в НБУ.
Уже давно работает схема. Новый телефон и куча симок. Меняй хоть каждую неделю. И что они отследят.
Пока не сделают именные симки ничего не получится.
+
0
bonv
bonv
4 липня 2023, 10:59
#
Геморою побільше від слуг типу народу.
Після введення платником на екрані термінала свого номера буде виконано процедуру перевірки через відправлення повідомлення або телефонний дзвінок з передачею одноразового пароля. Останній потрібно буде ввести у термінал, підтвердивши таким чином згоду на виконання платіжної операції. Додатковий гемор! І «спрощення» від слуг типу народу…
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
4 липня 2023, 11:10
#
Слуги розраховують, що пересічні почнут світити свої фінансові номери. прив’язані до карток. Окрема сімка суто для поповнень вирішує проблему
+
0
kingunique
kingunique
4 липня 2023, 11:31
#
Краще б ввели мінімальні податки для старту ефективного відбілювання, наприклад, 4−6%, що дало би серйозний поштовх для цивілізованої роботи. В процесі розвитку країни податки б потроху сбільшувались. Ні один нормальний господар не хоче працювати з великим об'ємом нала, оскільки це ризик втратити значно більші суми, та й воруватих працівників ніхто не відміняв. Але ж в нашій країні хочуть все й одразу. Податкова амністія при явно невигідних умовах для бізнесу — це черговий пшик.
+
0
yarg
yarg
4 липня 2023, 11:36
#
Давно вже ввели. у нас ФОП отримують доходи в сотні тисяч на місяць і платять податки 300−400 гривень в квартал. Такого немає навіть на Маршалових островах…
+
+30
zevs1
zevs1
4 липня 2023, 12:06
#
Yarg
К чему ты пишешь враньё, расскажи про 300−400гр податків в квартал, и сотні тисяч прибутків.
+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
4 липня 2023, 12:10
#
Брехня повна. ФОП платить або 3 або 5 % від обороту (виручки) , що явно не копійки.
+
+30
seaman
seaman
4 липня 2023, 11:35
#
Не там копають, у слуг народу конверти товще
+
0
bonv
bonv
4 липня 2023, 11:38
#
ЗЕ-Бенкет на крові: час припинити «ЗЕ-розпил» грошей під час війни.
За півтора року війни масштаб ЗЕ-корупції, рівень якої в Україні й раніше був космічним, тільки зростає. Цинічні чиновники дозволяють собі витрачати бюджетні кошти наліво й направо, не забуваючи покласти значну частину до власних бездонних кишень.
https://www.unian.ua/economics/finance/benket-na-krovi-chas-pripiniti-rozpil-groshey-pid-chas-viyni-12316545.html
+
+30
bonv
bonv
4 липня 2023, 11:55
#
Тепер лише слуги типу народу можуть отримувати нал в конвертах.
+
0
mantis05
mantis05
4 липня 2023, 12:49
#
Купил терминал на 40 симок, купил, подключил к компу, СМС раскидал. Дальше что? Типа: тем кто шарит, ладно, платите дальше в тёмную, а тех кто с технологиями не в ладах- вот тех выведем. :D чучундры дикие
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