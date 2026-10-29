Падіння на 75%: чому акції українських компаній різко йдуть донизу

Незважаючи на військові та економічні труднощі акції українських компаній продовжують торгуватися на міжнародних ринках. Останні місяці виявились насиченими для них та створили чимало сюрпризів. Як змінюється вартість акцій та чи залишаються перспективи зростання, розповідає «Мінфін».

Київстар: капіталізація $3,06 млрд, зміна за рік -1,99%

Найбільший мобільний оператор України — беззаперечний лідер серед українських компаній, які представлені на міжнародних ринках. Свої акції Київстар розмістив на ключовій технологічній біржі США Nasdaq влітку минулого року.

Якщо дивитися на фінансові показники компанії, то вони виглядають відверто добре. За підсумками другого кварталу цього року виторг компанії зріс на 19,3% і становив $339 млн. Компанія залишається високоприбутковою — EBITDA (прибуток до виплат за кредитами, податків та врахування зносу майна) порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 13,7% і становить $188 млн.

Незважаючи на економічні труднощі в Україні, менеджмент Київстару дивиться в майбутнє з оптимізмом, прогнозуючи за рік зростання доходу на 14−16%, а EBITDA — на 9−12%.

Основне джерело доходів — це надання телекомунікаційних послуг. У компанії близько 21,8 млн абонентів мобільного зв'язку і 1,3 млн домашнього інтернету. Високі прибутки радують інвесторів оператора, але, мабуть, викликають змішані відчуття у клієнтів компанії. Високі доходи забезпечуються в тому числі підвищенням тарифів, останнє з яких відбулося на початку жовтня.

Київстар намагається позиціонувати себе як технологічну компанію. В останні роки він придбав цифрову медичну інформаційну систему Helsi, сервіс замовлення таксі Uklon та маркетплейс ліків Tabletki.ua. Крім цього, компанія активно розвиває сервіс цифрового телебачення Київстар ТБ.

За рік виторг цифрових сервісів зріс на 83% і вже забезпечує близько п'ятої частини всіх доходів компанії. Цілком можливо, що найближчим часом ці показники ще покращаться, адже оператор за $50 млн купує провідного хмарного провайдера GigaCloud. Ця компанія надає послуги в Україні та Польщі і має близько 1800 корпоративних клієнтів.

Щоправда, інвестор поставились до новини прохолодно, в останні дні акції продемонстрували ледь помітне зростання, а порівняно з показниками річної давності торгуються дешевше приблизно на 2%. Очевидно, на настрої інвесторів впливає війна і навряд варто розраховувати на стрімке зростання вартості компанії до її завершення.

MHP: капіталізація $508 млн, зміна за рік -16,6%

Незважаючи на суттєве падіння ціни акцій, виторг одного з найбільших виробників курятини у світі за останній рік зріс на 32% до $2,161 млрд. При цьому більше половини продажів припало на експорт, що робить MHP помітним глобальним гравцем.

Скоригована EBITDA за підсумками першого півріччя становить $232 млн, що приблизно на 2% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Основна причина падіння маржинальності — зростання витрат на логістику.

Відповідно до звіту, компанія працює «в мінус» — її збитки за перше півріччя становлять $57 млн (рік тому заробила $75 млн). Однак це переважно «паперові» втрати, викликані курсовою різницею через девальвацію гривні.

В останні роки MHP намагається закріпитись на європейському ринку. Компанія придбала словенського виробника курятини Perutnina Ptu, іспанського Grupo UVESA та грецького Th. Nitsiakos AVE. Крім цього, вона підвищує маржинальність завдяки власній мережі продажу м’яса, виробництву ковбас, мережі фастфуду і навіть власному бренду корму для тварин.

Також компанії належить другий за розміром земельний банк в Україні — 351 тис. гектарів. Завдяки цьому вона не лише забезпечує власні потреби у комбікормі, але й активно експортує зерно. Щоправда, через російські удари по портах цей напрям переживає не найкращі часи, що значною мірою і пояснює просідання ціни акцій.

Ferrexpo: капіталізація $462 млн, зміна за рік -39,8%

Якщо вам здається, що падіння акцій за рік близько 40% — це катастрофа для інвесторів, то можете бути певні, вони кілька місяців тому уникнули куди гіршого сценарію, адже компанія була близька до банкрутства.

Компанія, ключову роль у якій відіграє Костянтин Жеваго, займається гірничими роботами в Полтавській області та переробкою руди на окати — кульки зі збагаченого залізорудного концентрату. Ці кульки надзвичайно важливі для сучасної металургії, а Ferrexpo — один з найбільших їх виробників у світі.

Незважаючи на важливість виробництва, Ferrexpo переживає важкі часи. За перше півріччя виторг компанії впав на 57% через відключення електроенергії і спричинені ним зупинки збагачувальної лінії. Крім цього, постійні російські атаки по логістичній інфраструктурі ускладнили вивезення продукції за кордон.

Крім цього проти Костянтина Жеваго відкрито низку кримінальних справ. Зокрема, його звинувачують у привласненні грошей збанкрутілого банку «Фінанси та Кредит», хабарі ексголові Верховного Суду та несплаті податків. Олігарх проживає у Франції, яка відмовилась видавати його українському правосуддю, але вітчизняна влада знайшла інші способи ускладнити йому життя. Проти Жеваго введено санкції РНБО, а податкова відмовилася відшкодовувати Ferrexpo понад $100 млн ПДВ.

Через складну фінансову ситуацію агентство Fitch Ratings вважало стан Ferrexpo переддефолтним, а компанію вважали близькою до банкрутства. Уникнути найгіршого сценарію вдалося завдяки залученню близько $100 млн через екстрений випуск акцій.

Водночас труднощі виробництва разом із проблемами ключового акціонера створюють несприятливий фон для інвестицій, що й відобразилося на ціні акцій.

Астарта: капіталізація $186 млн, зміна за рік -34,3%

Хоча назва цієї компанії може бути незнайома для багатьох читачів, її продукцію ви, швидше за все, зустрічали. Астарта виготовляє близько 20% всього українського цукру. Крім цього, їй належить один з найбільших земельних банків України площею 220 тис. га, вона займається переробкою сої, а також володіє молочними фермами із загальним поголів'ям 30 тис. голів худоби.

Компанія вже відзвітувала про підсумки роботи у 3 кварталі цього року. Відповідно до оприлюднених даних, виторг Астарти знизився на 28%. Частково через всім відому причину — проблеми логістики. Однак суттєво погіршує ситуацію ціна на цукор на глобальних ринках.

Через ріст виробництва в Бразилії та ранній збір врожаю в Індії у світі виник профіцит цукру. Склади були заповнені, і мало хто бажав його докуповувати. Тому і ціни на головний продукт Астарти різко знизилися.

Зараз ситуація з цукром у світі вирівнюється, він поволі дорожчає, що дає надію компанії на відновлення фінансових показників. Але інвестори продовжують вкрай обережно ставитись до акції української компанії, що відображається на ціні акцій.

Swarmer: капіталізація $148 млн, зміна за рік -74,8%

Це друга після Київстару українська компанія, яка розмістила свої акції під час повномасштабного вторгнення, і так само як і мобільний оператор — на біржі Nasdaq.

Swarmer займається розробкою програмного забезпечення, яке дозволятиме одному оператору керувати відразу десятками, а то й сотнями дронів, які працюватимуть як одна команда.

Цікаво, що напередодні IPO в компанії підкреслювали, що займаються саме програмами, а не безпосереднім виготовленням дронів. Водночас в останні місяці Swarmer відійшла від цього принципу і придбала двох виробників дронів — Vataga Drone та Ratel Robotics. Це обидві українські компанії, що вже постачають свою продукцію ЗСУ. Перша спеціалізується на літаючих дронах, друга — на НРК.

Ці придбання не означають, що Swarmer змінила підхід і тепер продаватиме «залізо». Поглинання були зроблені з іншою метою, маючи власних виробників компанії буде простіше тестувати власне програмне забезпечення, а також вона зможе співпрацювати з тими покупцями, які хочуть рішення «під ключ», а не купувати лише програму, яку ще доведеться налаштовувати для конкретних дронів.

Звично для технологічних стартапів фінансові показники Swarmer не мають особливого значення. Компанія збиткова, її валовий прибуток за 2 квартали цього року склав майже символічні $183 тис. на тлі операційних витрат у $7,5 млн. Однак для технологічної компанії, яка ще не представила готовий продукт, це нормальна ситуація.

Також досить звично виглядають різкі стрибки ціни акцій. Папери Swarmer різко пішли вгору відразу після IPO, але не втримались на вершині і порівняно з ціною розміщення подешевшали майже на 75%, а відносно піків приблизно у 8 разів.

Водночас купуючи акції Swarmer, можна відчути себе венчурним інвестором, який вкладає кошти з надією на появу проривного продукту у майбутньому.