Україні доведеться віддати майже $180 млрд за зовнішніми боргами до 2062 року. Найбільші суми припадають на 2029−2036 роки: за цей восьмирічний період країна має виплатити $75,6 млрд, тобто 42% усіх запланованих платежів. Такий графік на основі даних Мінфіну оприлюднив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
Майже $180 млрд боргів: у які роки Україні доведеться віддавати найбільше
Скільки Україна має виплатити найближчими роками
У 2026 році виплати за зовнішнім боргом України становлять $5,5 млрд. Із цієї суми $4,6 млрд країна вже сплатила. Наступного року сума буде більшою — $6,7 млрд.
За розрахунками Шевчишина, до загальних $180 млрд входять не лише повернення позичених коштів, а й відсотки за користування ними. Графік охоплює всі чинні зовнішні зобов'язання з урахуванням виплат за 2026 рік.
На які роки припаде найбільше навантаження
Помітне зростання виплат почнеться у 2029 році. Якщо у 2028-му Україна має сплатити $6,5 млрд, то роком пізніше ця сума зросте до $9,4 млрд.
Найбільші платежі припадуть на 2034 і 2035 роки — $11,5 млрд і $11,2 млрд відповідно. Загалом за 2029−2036 роки країні доведеться спрямувати на обслуговування та погашення зовнішнього боргу $75,6 млрд.
Після 2036 року щорічні виплати переважно не перевищуватимуть $6 млрд. Винятки — 2042 рік, коли заплановано $6,6 млрд, і 2053-й із сумою $6,1 млрд.
Кому Україна винна найбільше
Основна частина зовнішніх зобов'язань припадає на міжнародні фінансові організації. За підрахунками аналітика, це близько 79% загальної суми, або $142 млрд.
Комерційні позики формують помітну частину боргових виплат переважно до 2036 року. Змінюється і структура самих платежів: у найближчі роки значну частину становитимуть відсотки за кредитами, а згодом дедалі більша частка припадатиме на повернення основної суми.
Чому без допомоги кредиторів не обійтися
Самостійно покрити такі виплати Україні буде складно. Для цього знадобляться зовнішня фінансова допомога, нові домовленості з кредиторами та рефінансування частини зобов'язань.
«Без зовнішньої допомоги, реструктуризації та перекредитування це не закриється. Думаю, що й Мінфін й кредитори це розуміють», — пише Шевчишин.
Аналітик також звертає увагу, що девальвація гривні не допоможе розв'язати проблему зовнішнього боргу. Ослаблення національної валюти впливає на гривневі зобов'язання, але не зменшує суму боргу, номінованого в доларах чи євро.
Саме тому, на думку Шевчишина, важливо накопичувати міжнародні резерви. Вони потрібні для майбутніх боргових виплат, покриття дефіцитів і підтримки гривні.
Водночас аналітик застерігає: оприлюднений графік показує лише виплати за вже отриманими позиками. Нові кредити, рефінансування та можлива реструктуризація можуть змінити суми й терміни майбутніх платежів.
Як Україна домовляється з кредиторами про борги
Виплати відклали до 2030 року. У квітні 2026 року Україна домовилася з групою офіційних кредиторів про відтермінування виплат за державним і гарантованим державою боргом. До неї входять Канада, Франція, Німеччина, Японія, Італія, Нідерланди, Велика Британія, США та Південна Корея.
Платежі, які мали здійснюватися з лютого 2026 року, перенесли до кінця лютого 2030 року. Накопичений борг Україна повертатиме рівними піврічними внесками у 2035−2039 роках. Відсотки за відстроченими сумами додаватимуть до основного боргу.
Нова програма МВФ на $8,1 млрд
У лютому 2026 року Міжнародний валютний фонд затвердив для України чотирирічну програму розширеного фінансування. Вона розрахована на 2026−2029 роки.
Потреби країни в зовнішньому фінансуванні значно перевищують суму цієї програми. За оцінкою МВФ, під час першого перегляду програми в червні 2026 року дефіцит зовнішнього фінансування України за базовим сценарієм оцінили у $140,3 млрд. Решту коштів мають забезпечити інші міжнародні партнери та кредитори.
€90 млрд від Євросоюзу
У грудні 2025 року Європейська рада погодила для України кредит на €90 млрд на 2026−2027 роки. Більшу частину — €60 млрд — передбачили на військову підтримку, ще €30 млрд мають спрямувати на бюджетні потреби.
Кредит передбачає особливий механізм повернення
Україна має погасити її за рахунок репарацій, які повинна сплатити росія. ЄС пов'язав повернення коштів із компенсацією збитків, завданих російською агресією.
Реструктуризація єврооблігацій
У 2024 році Україна домовилася з власниками понад 97% міжнародних облігацій про реструктуризацію боргу на $20 млрд. Завдяки цій угоді номінальну суму зобов'язань за 13 випусками скоротили приблизно на 37%.
За новими умовами виплати розподілили на кілька років: 2029, 2030, 2034, 2035 та 2036-й. Тобто частина зобов'язань за єврооблігаціями припадає саме на період, коли Україну чекають найбільші боргові платежі.
Який обсяг державного боргу України
За даними Мінфіну, на 30 вересня 2026 року державний і гарантований державою борг становив 9,54 трлн грн, або $212,61 млрд. Із них $162,52 млрд — зовнішній державний борг.
Середня ставка за зовнішніми державними запозиченнями становить 2,02%, а середній строк до погашення — 15,15 року. Україна переважно позичає на тривалий період, хоча сам обсяг зобов'язань залишається значним.
Коментарі - 2
чекаю руснявих ботів зі своїми непотрібними коментарями)