Україні доведеться віддати майже $180 млрд за зовнішніми боргами до 2062 року. Найбільші суми припадають на 2029−2036 роки: за цей восьмирічний період країна має виплатити $75,6 млрд, тобто 42% усіх запланованих платежів. Такий графік на основі даних Мінфіну оприлюднив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Скільки Україна має виплатити найближчими роками

У 2026 році виплати за зовнішнім боргом України становлять $5,5 млрд. Із цієї суми $4,6 млрд країна вже сплатила. Наступного року сума буде більшою — $6,7 млрд.

За розрахунками Шевчишина, до загальних $180 млрд входять не лише повернення позичених коштів, а й відсотки за користування ними. Графік охоплює всі чинні зовнішні зобов'язання з урахуванням виплат за 2026 рік.

На які роки припаде найбільше навантаження

Помітне зростання виплат почнеться у 2029 році. Якщо у 2028-му Україна має сплатити $6,5 млрд, то роком пізніше ця сума зросте до $9,4 млрд.

Найбільші платежі припадуть на 2034 і 2035 роки — $11,5 млрд і $11,2 млрд відповідно. Загалом за 2029−2036 роки країні доведеться спрямувати на обслуговування та погашення зовнішнього боргу $75,6 млрд.

Після 2036 року щорічні виплати переважно не перевищуватимуть $6 млрд. Винятки — 2042 рік, коли заплановано $6,6 млрд, і 2053-й із сумою $6,1 млрд.

Кому Україна винна найбільше

Основна частина зовнішніх зобов'язань припадає на міжнародні фінансові організації. За підрахунками аналітика, це близько 79% загальної суми, або $142 млрд.

Комерційні позики формують помітну частину боргових виплат переважно до 2036 року. Змінюється і структура самих платежів: у найближчі роки значну частину становитимуть відсотки за кредитами, а згодом дедалі більша частка припадатиме на повернення основної суми.

Чому без допомоги кредиторів не обійтися

Самостійно покрити такі виплати Україні буде складно. Для цього знадобляться зовнішня фінансова допомога, нові домовленості з кредиторами та рефінансування частини зобов'язань.

«Без зовнішньої допомоги, реструктуризації та перекредитування це не закриється. Думаю, що й Мінфін й кредитори це розуміють», — пише Шевчишин.

Аналітик також звертає увагу, що девальвація гривні не допоможе розв'язати проблему зовнішнього боргу. Ослаблення національної валюти впливає на гривневі зобов'язання, але не зменшує суму боргу, номінованого в доларах чи євро.

Саме тому, на думку Шевчишина, важливо накопичувати міжнародні резерви. Вони потрібні для майбутніх боргових виплат, покриття дефіцитів і підтримки гривні.

Водночас аналітик застерігає: оприлюднений графік показує лише виплати за вже отриманими позиками. Нові кредити, рефінансування та можлива реструктуризація можуть змінити суми й терміни майбутніх платежів.