У 2027−2028 роках аграрії зможуть зберігати статус платника єдиного податку четвертої групи, навіть якщо зміниться структура їхніх доходів. Також пропонують змінити порядок нарахування мінімального податкового зобов’язання, врахування витрат на суборенду землі та оподаткування окремих операцій у тваринництві.

У 2027–2028 роках аграрії зможуть не дотримуватися вимоги щодо частки аграрних доходів, якщо інші доходи не перевищать торішніх. Фото: topagrar

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Аграрії зможуть зберегти четверту групу єдиного податку

Одну з пропозицій передбачено для платників єдиного податку четвертої групи. Протягом 2027−2028 років агровиробники зможуть тимчасово не дотримуватися вимоги щодо частки доходу від сільськогосподарського товаровиробництва, якщо доходи від іншої діяльності не перевищуватимуть рівня попереднього року.

Як пояснив Данило Гетманцев, це дасть змогу підприємствам не втрачати податковий статус через зміну структури доходів, зокрема в умовах різкого падіння обсягів реалізації.

Як пропонують змінити нарахування МПЗ

Ще одна новація стосується мінімального податкового зобов'язання (МПЗ). Мінімальні суми, встановлені на період воєнного стану, пропонують нараховувати пропорційно до кількості місяців, протягом яких земельна ділянка перебувала у власності або користуванні платника.

За словами Гетманцева, це дозволить уникнути подвійного нарахування МПЗ у випадках, коли протягом року змінювався власник або орендар земельної ділянки.

Також пропонують дозволити зараховувати витрати на суборендну плату у зменшення МПЗ. Це стосуватиметься державних земель, переданих у суборенду через Державний земельний банк. Такий механізм має врахувати фактичні витрати землекористувачів.

Окремо передбачено зміни для орендарів земельних ділянок. Вони зможуть звертатися до Державної податкової служби, щоб уточнити інформацію про помилково нараховані фізичним особам — орендодавцям МПЗ та плату за землю.

Які податкові зміни пропонують для тваринництва

Інший блок пропозицій стосується підтримки тваринницьких підприємств. Зокрема, йдеться про продовження до 1 січня 2030 року податкової підтримки окремих напрямів птахівництва.

Пільгу з податку на прибуток пропонують зберегти для підприємств, які займаються розведенням і вирощуванням свійської птиці, крім курей, перепелів і страусів, виробництвом м'яса відповідної птиці, крім курятини, а також реалізацією власно вирощеної та виробленої продукції.

Ще одна пропозиція стосується оподаткування під час ліквідації спалахів хвороб тварин. У таких випадках виробників пропонують не зобов'язувати нараховувати ПДВ під час вилучення тварин для подальшого знищення.

Як приклад Гетманцев наводить спалах африканської чуми свиней, через який господарство може бути змушене знищити поголів'я. Це призводить до прямих збитків, втрати виробничого потенціалу та необхідності відновлювати діяльність.

«У таких обставинах додаткове нарахування ПДВ лише посилювало б фінансовий удар по виробнику», — зазначає народний депутат.

Запропонована зміна має усунути додаткове податкове навантаження на підприємства, які змушені знищувати тварин через спалахи захворювань.

Що ще передбачають податкові пропозиції

Про аграрний блок новацій у законопроєкті № 16036 Гетманцев повідомив 11 листопада у своєму Telegram-каналі. За його словами, зміни напрацювали разом із колегами на базі парламентського податкового комітету.

«Також важливий блок новацій у законопроєкті № 16036, який ми разом із колегами напрацювали на базі Комітету, спрямований на підтримку аграріїв та зменшення податкового навантаження на сільськогосподарських товаровиробників», — написав він.