Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 19 листопада 2026 року. Гривня зміцнилася щодо долара та євро. Американська валюта подешевшала на 14 копійок, а європейська — на 28 копійок. Про це свідчать дані НБУ.
18 листопада 2026, 17:00
Долар та євро різко подешевшали: офіційний курс НБУ на 19 листопада
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Офіційний курс валют на 19 листопада
- Долар США — 45,20 грн, що на 14 копійок менше, ніж 18 листопада (45,34 грн).
- Євро — 49,57 грн, що на 28 копійок менше порівняно з попереднім днем (49,85 грн).
Таким чином, гривня зміцнилася до обох основних іноземних валют, причому євро продемонстрував більш відчутне зниження.
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Джерело: Мінфін
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