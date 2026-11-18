► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Оскаржувати рішення військово-лікарської комісії (ВЛК) через суд потрібно насамперед тоді, коли під час медичного огляду були порушені встановлені процедури. Наприклад, комісія не розглянула медичні виписки людини або не пояснила, на підставі чого ухвалила рішення.

Про це в ексклюзивному коментарі «Телеграфу» розповіла військова адвокатка юридичної компанії «Приходько та партнери» Єлизавета Грецьких.

За її словами, важливо правильно визначити, що саме оскаржувати. Суд не може перебрати на себе функції лікарів і самостійно встановити діагноз чи категорію придатності. Його завдання полягає в перевірці законності дій комісії.

«Суд не ставить діагноз і не визначає категорію придатності замість комісії. Він перевіряє, чи дотримано процедуру, зокрема чи досліджено подані медичні документи», — пояснила адвокатка.

Що потрібно довести в суді

Під час підготовки позову юристка радить зосередитися на обставинах проведення медичного огляду та ухвалення постанови ВЛК.

Зокрема, підставою для оскарження може бути ситуація, коли комісія не взяла до уваги надані медичні виписки або не обґрунтувала свого висновку.

Успішне оскарження зазвичай завершується скасуванням постанови ВЛК. Після цього суд зобов'язує комісію провести повторний медичний огляд.

«Типовий результат — скасування постанови та зобов’язання ВЛК провести повторний огляд», — зазначила Єлизавета Грецьких.

У разі скасування постанови ВЛК комісія має провести повторний медичний огляд. Під час нього лікарі знову оцінюватимуть стан здоров’я людини та визначатимуть її придатність до військової служби.

Так текст закінчується конкретним поясненням, чого можна домогтися через суд, без штучного підсумку.