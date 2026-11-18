У середу, 18 листопада, середня вартість дизельного пального в Україні знизилася ще на 42 копійки — до 101 грн за літр. Бензин також продовжив дешевшати, натомість автогаз подорожчав на 15 копійок. Про це свідчать дані « Мінфіну ».

У середу, 18 листопада, середня вартість дизельного пального в Україні знизилася ще на 42 копійки — до 101 грн за літр.

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Як змінилися ціни на пальне

Найбільше за добу подешевшало дизельне пальне. Причому зниження триває вже кілька днів.

Так, 16 листопада середня ціна дизеля становила 102,52 грн/л, 17 листопада — 101,42 грн/л, а 18 листопада опустилася до 101 грн/л.

Отже, за три дні дизель подешевшав на 1,52 грн за літр. Для власників дизельних автомобілів це означає економію 76 грн на заправленні 50-літрового бака порівняно з цінами 16 листопада.

Водночас автогаз продовжує дорожчати. Від початку листопада його середня вартість зросла на 3,96 грн за літр — із 58,41 до 62,37 грн.

Ціни на пальне у найбільших мережах АЗС

Вартість бензину, дизеля та автогазу суттєво різниться залежно від мережі.

Серед наведених мереж найнижчу ціну на бензин А-95 пропонує Авантаж 7 — 84,95 грн/л, а на дизельне пальне — БРСМ-Нафта, де літр коштує 98,30 грн.

Найвища ціна дизеля серед цих операторів зафіксована в мережі BVS — 104 грн/л.

Таким чином, різниця між найдешевшим і найдорожчим дизелем у зазначених мережах становить 5,70 грн за літр, або 285 грн за 50 літрів.

Як змінилися ціни з початку листопада

За даними «Мінфіну», 4 листопада середня вартість бензину А-95 становила 90,07 грн/л, а дизельного пального — 104,60 грн/л.

Станом на 18 листопада бензин А-95 подешевшав на 2,17 грн за літр, а дизель — на 3,60 грн.

На противагу цьому автогаз за аналогічний період подорожчав на 3,26 грн за літр.

Отже, на ринку пального зберігається різноспрямована динаміка: бензин і дизель поступово дешевшають, тоді як газ демонструє стале зростання вартості.