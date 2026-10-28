Kyivstar Group Ltd. уклала угоду про придбання українського хмарного провайдера GigaCloud. Максимальна вартість угоди становить $50 млн (близько 2,28 млрд грн). Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.
«Київстар» витратить до 2,28 млрд грн на купівлю GigaCloud: що відомо про угоду
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Умови угоди
Загальна сума придбання складається з кількох частин:
- $41 млн — базова вартість придбання;
- до $4 млн — відкладені боргові зобов'язання;
- близько $3 млн — додаткові виплати за досягнення погоджених показників ефективності;
- до $2 млн — компенсація капітальних інвестицій.
Таким чином, близько $5 млн із загальної вартості угоди залежатимуть від майбутніх фінансових результатів GigaCloud та виконання інвестиційних умов.
Завершення придбання очікується після виконання стандартних умов закриття угоди.
Що відомо про GigaCloud
GigaCloud працює з 2016 року та обслуговує понад 1800 корпоративних клієнтів. Компанія має хмарну інфраструктуру в Україні та Польщі.
За попередніми неаудованими фінансовими даними, у 2025 році компанія отримала близько $14 млн виручки та $4,7 млн EBITDA. Рентабельність за EBITDA становила приблизно 34%.
У «Київстарі» очікують, що придбання позитивно вплине на прибутковість і грошові потоки групи.
Угода дозволить оператору розширити присутність у корпоративному сегменті, об'єднавши телекомунікаційні послуги, хмарну інфраструктуру та рішення з кібербезпеки.
Крім того, компанія розглядає хмарні технології як основу для подальшого розвитку сервісів на базі штучного інтелекту.
Що зміниться для клієнтів
Після завершення угоди GigaCloud продовжить працювати як окрема бізнес-одиниця Kyivstar Group.
Компанія збереже бренд, чинну управлінську команду, а її засновники, як очікується, продовжать керувати бізнесом.
Водночас придбання не передбачає змін до чинних клієнтських договорів, рівня обслуговування чи комерційних умов.
Передісторія
У вересні 2025 року «Київстар» звернувся до Антимонопольного комітету України по дозвіл на придбання частки GigaCloud. Тоді Forbes Ukraine оцінював вартість хмарного провайдера приблизно у $10 млн.
Першу заявку АМКУ відхилив через невідповідність встановленим вимогам. Повторне звернення оператор подав у жовтні 2025 року, а 9 липня 2026 року регулятор надав дозвіл на придбання.
Власний хмарний сервіс Kyivstar Cloud для бізнесу та державного сектору оператор запустив у червні 2025 року.
У першому кварталі 2026 року виручка хмарного бізнесу Kyivstar.Tech зросла зі 105 млн до 192 млн грн.
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