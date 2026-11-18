Для запуску малого бізнесу в Німеччині підприємцям доводиться витрачати на бюрократичні процедури в середньому 3 942 години. Це майже у 18 разів більше, ніж у Франції, та у 6,5 раза більше, ніж в Україні, де відповідний показник становить 603 години. Про це повідомляє Euronews із посиланням на дослідження Index of Bureaucracy 2026.

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Рейтинг підготував Центр економічної свободи імені Адама Сміта при Міжнародному університеті Флориди (США). Дослідники порівняли адміністративні процедури, необхідні для започаткування легальної діяльності малого бізнесу, у 27 країнах Європи, Латинської Америки та Карибського басейну.

Де найшвидше відкрити бізнес

Найкращий результат серед досліджених країн продемонструвала Франція — 223 години, або приблизно 28 восьмигодинних робочих днів.

Натомість Німеччина посіла останнє місце з показником 3 942 години, що еквівалентно майже 493 робочим дням.



Середній показник для всіх 27 країн становить 1 638 годин. Таким чином, адміністративне навантаження під час започаткування бізнесу в Україні майже втричі нижче від середнього результату дослідження.

Водночас Франція випереджає Україну приблизно у 2,7 раза.

Важливо, що дослідження охоплює не лише державну реєстрацію компанії, а й інші необхідні для початку роботи процедури, зокрема отримання місцевих і галузевих дозволів. Тому наведені години не слід сприймати як строк виключно реєстрації підприємства.

Чому в Німеччині так довго відкривати бізнес

Основні затримки пов'язані зі складними вимогами місцевих органів влади.

За даними дослідження, близько 2 400 годин у Німеччині припадає на муніципальні дозволи та погодження, а ще приблизно 1 440 годин — на ідентифікаційні й реєстраційні процедури.

Додаткові труднощі створюють обов'язкове нотаріальне посвідчення окремих корпоративних документів, взаємодія з різними муніципальними установами та затримки розгляду заяв.

Тривалість процедур також суттєво залежить від виду діяльності. Наприклад, для сільськогосподарських підприємств і виробників обладнання адміністративні процеси можуть вимагати 8 633 години, зокрема через екологічні дозволи.

Уряд канцлера Фрідріха Мерца планує скоротити бюрократичні бар'єри. У коаліційній угоді передбачено створення єдиного цифрового сервісу, який дозволить реєструвати компанії протягом 24 годин.

Як відкрити бізнес в Україні

Україна продемонструвала значно кращі результати, ніж Німеччина та Велика Британія. Одним із чинників спрощення державної реєстрації бізнесу є розвиток цифрових послуг.

Зокрема, фізична особа може зареєструвати ФОП онлайн через портал «Дія».

За інформацією порталу, заповнення та подання заяви займає приблизно 10 хвилин, а сама автоматична державна реєстрація за успішного проходження перевірок — до однієї хвилини.

Послуга безоплатна. Підприємець може одразу обрати загальну або спрощену систему оподаткування.

Крім того, в «Дії» доступна онлайн-реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) на підставі модельного статуту. За відповідності встановленим умовам вона може відбуватися автоматично без участі державного реєстратора.

Для підприємців також працює комплексна послуга «е-Підприємець». Вона дозволяє через одну заяву замовити одразу декілька необхідних для відкриття бізнесу послуг, серед яких реєстрація ФОП або ТОВ, вибір системи оподаткування, відкриття банківського рахунку та реєстрація касового апарата.

На заповнення комплексної заяви потрібно від 10 до 40 хвилин, а опрацювання обраних послуг може тривати від одного до десяти робочих днів.

Однак швидка онлайн-реєстрація ФОП чи ТОВ не означає, що будь-який бізнес може розпочати діяльність за кілька хвилин.

Для окремих сфер, зокрема харчового виробництва, промисловості чи діяльності з підвищеними екологічними ризиками, можуть знадобитися додаткові дозволи, декларації та погодження.

Саме такі процедури враховує міжнародний Індекс бюрократії, який оцінив адміністративне навантаження на запуск малого бізнесу в Україні у 603 години.

Що показало дослідження

Автори звіту не виявили прямої залежності між рівнем економічного розвитку держави та складністю започаткування бізнесу. Найбільше часу підприємці витрачають на галузеві дозволи. У середньому вони займають 706 годин, або 43% загального адміністративного навантаження.

Ще 515 годин припадає на муніципальні дозволи.

Дослідники попереджають, що надмірна бюрократія стримує створення нових компаній та може спонукати підприємців працювати в тіньовому секторі економіки.

Водночас сам перехід на цифрові сервіси не завжди усуває проблему: якщо складні процедури просто перевести в онлайн, їхня кількість не зменшиться.

На цьому тлі Європейська комісія у березні 2026 року запропонувала нову форму реєстрації компаній EU Inc, яка має дозволити підприємцям створювати бізнес повністю онлайн протягом 48 годин із витратами до 100 євро.

Поки що це законодавча пропозиція, а не чинний для всього ЄС порядок реєстрації компаній.