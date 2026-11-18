Міністерство фінансів України 17 листопада 2026 року залучило до державного бюджету 11,05 млрд грн в еквіваленті за результатами аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Найвища дохідність гривневих паперів становила 16,27% річних. Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

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Цього разу відомство запропонувало інвесторам три випуски облігацій — два гривневі та один номінований у євро.

Які облігації продав Мінфін

За результатами аукціону:

Гривневі ОВДП строком 1,2 року із середньозваженою дохідністю 15,07% річних забезпечили надходження 1,146 млрд грн.

Гривневі ОВДП строком 2,3 року із дохідністю 16,27% річних залучили 2,058 млрд грн.

ОВДП у євро строком 1,5 року з дохідністю 3,05% річних принесли бюджету 157 млн євро.

Загалом від продажу гривневих облігацій держава отримала 3,204 млрд грн. Решту надходжень забезпечили валютні папери — приблизно 7,85 млрд грн у гривневому еквіваленті.

Отже, найбільшу частину коштів на аукціоні залучили саме через облігації, номіновані в євро.

На які облігації був найбільший попит

За даними результатів первинного розміщення, найбільший попит серед гривневих випусків мали папери з погашенням у березні 2029 року.

Інвестори подали заявки на 4,59 млрд грн за номіналом за пропозиції в 2 млрд грн. Таким чином, попит перевищив запропонований обсяг приблизно у 2,3 раза.

За коротшими гривневими паперами обсяг заявок становив близько 1,34 млрд грн.

Водночас дохідність 15,07−16,27% — це середньозважені показники первинного аукціону. Фактична дохідність для приватного інвестора може відрізнятися залежно від ціни купівлі та комісій посередника.

Скільки держава залучила від продажу ОВДП

За інформацією Міністерства фінансів, від початку 2026 року держава вже залучила через розміщення ОВДП понад 384,14 млрд грн.

Від початку повномасштабного вторгнення загальний обсяг залучених коштів сягнув майже 2,41 трлн грн.

У Мінфіні наголошують, що кошти від розміщення військових облігацій спрямовуються на підтримку Збройних сил України та зміцнення фінансової стійкості держави.

Що варто знати інвесторам

ОВДП — державні цінні папери, за якими Україна зобов'язується повернути номінальну вартість та виплатити дохід відповідно до умов випуску.

Для фізичних осіб однією з переваг цього інструменту є звільнення доходів від ОВДП від податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Придбати державні облігації можна через банки та ліцензованих брокерів. Водночас ставки, отримані Мінфіном на первинному аукціоні, не обов'язково збігаються з дохідністю паперів, доступних фізичним особам на вторинному ринку.

Крім того, у разі продажу ОВДП до погашення їхня ринкова ціна може змінюватися.