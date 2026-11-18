Українська енергетика отримає ще 1,8 млн євро від Португалії. Частину коштів спрямують до Фонду підтримки енергетики, решту передадуть через Програму розвитку ООН. Про додаткове фінансування оголосив глава МЗС Португалії Паулу Ранжел під час візиту до Києва.

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Міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел під час зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою в Києві повідомив про нові внески на підтримку української енергетики. 800 тис. євро надійдуть до Фонду підтримки енергетики, ще 1 млн євро спрямують через Програму розвитку ООН (ПРООН).

Про це глава португальського МЗС розповів на спільній пресконференції з Андрієм Сибігою, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За словами Ранжела, після оголошення нових внесків загальний обсяг енергетичної допомоги Португалії Україні становитиме 3 млн євро.

Окремо Португалія планує у 2026 році перерахувати 1,5 млн євро на програму Grain from Ukraine, яка передбачає постачання зерна. Це ще один напрям допомоги, про який повідомив португальський міністр під час візиту до української столиці.

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