Тарифи «Київстару» зміняться з 8 жовтня: що варто знати абонентам

Для частини абонентів «Київстару» з 8 жовтня зміниться вартість тарифів. Оператор пов’язує перегляд цін зі зростанням витрат на обслуговування та відновлення мережі. Водночас клієнтам обіцяють додаткові пропозиції, а про нові умови їх заздалегідь попередять SMS.

Про це повідомила пресслужба компанії «Київстар».

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З 8 жовтня 2026 року частина абонентів «Київстару» користуватиметься тарифами за новою вартістю. Компанія зазначає, що клієнтів, яких стосуватимуться зміни, заздалегідь повідомлять про нові умови в SMS.

Перегляд вартості оператор пояснює зростанням витрат на підтримку та відновлення мережі. Зокрема, подорожчали пальне, обладнання та інші ресурси, необхідні для забезпечення якісного зв’язку. Крім того, в умовах повномасштабної війни для стабільної роботи мережі потрібні додаткові ресурси, а логістика стала складнішою.

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Окремо «Київстар» наголошує на інвестиціях в енергостійкість мережі. Компанія посилює резервне живлення, щоб підтримувати стабільний зв’язок у разі можливих перебоїв з електропостачанням.

Разом з оновленням тарифів абонентам будуть доступні додаткові пропозиції. Персональні варіанти для свого номера можна переглянути в «Мій Київстар».

Якщо нові умови тарифу не підходять, абонент може обрати інший тариф із актуальної лінійки або достроково розірвати договір відповідно до чинного законодавства.

Детальніше про зміни можна дізнатися за номером 477*9, на сайті «Київстар» або в «Мій Київстар».