FinAwards 2023: найкращі програми КАСКО, медстрахування та інші переможці серед страховиків

В Києві відбулася знакова для фінансового ринку подія — вручення престижної премії FinAwards 2023. Сайти «Мінфін» і Finance.ua традиційно нагородили найкращих фінансистів та назвали найяскравіші фінансові продукти року. За найвизначніші досягнення в категорії Страхові компанії відзнаки вручено в 5 номінаціях.

Про премію

Минулий рік став справжнім випробуванням для української економіки, у тому числі і страхового ринку. Згідно даних НБУ, сума чистих платежів, які отримали страховики протягом 2022 року, скоротилася порівняно з 2021 роком на понад 16%. Обсяг чистих виплат впав майже на 28%. Загалом страховий ринок відкотився десь до рівня 2019 року. Крім того, у 2022 року своє існування припинили 27 СК.

Все ж ринок встояв і продовжив працювати. А ось хто зі страховиків показав себе у 2022-му найкраще, визначили у ході премії FinAwards 2023.

FinAwards — це щорічний конкурс, в якому беруть участь топ-менеджери фінустанов. Вони отримують нагороди за впровадження найкращих продуктів, технологій і сервісів. Тож результати конкурсу сміло можна вважати свого роду путівником «зразкових» продуктів.

Цьогоріч церемонія нагородження відбулася вшосте і вже вдруге — в умовах воєнного часу.

«Сьогоднішня премія особлива, адже ми будемо вітати тих, хто вистояв визначний період в історії України — рік незламності, рік повномасштабної війни. Український фінансовий сектор справився та зміг підтримати фінансову життєдіяльність, забезпечити банківські перекази, готівковий обіг, страхові послуги та навіть відновити кредитування в умовах воєнного стану. Це точно було непросто, але це наше досягнення, наш вклад у велику перемогу. Дякую вам, учасники ринку», — наголосила CEO Treeum Валерія Луньова.

Кожного року FinAwards привносить у конкурс щось нове. Не виключенням стала і цьогорічна церемонія. По-перше, організатори вирішили змінити колір нагороди — зі звичного золотого на колір сталі, як символ стійкості й незламності тих, хто тримає фінансовий фронт.

По-друге, збільшено кількість номінацій — до 39. Цього разу нагороду отримали не тільки представники фінансового сектору, але й компанії, робота яких є критично важливою для країни та українців.

Щодо страхового ринку, то переможців обирали в 5 номінаціях. Кращих серед кращих визначало незалежне експертне журі і читачі порталів «Мінфін» і Finance.ua шляхом голосування на сайті премії.

Лідери страхування

Найкращий клієнтський сервіс у воєнний час

Нагородження в категорії Страхові компанії відкрила номінація, яка найліпшим чином характеризує якість і турботу про клієнтів, — «Кращий клієнтський сервіс у воєнний час». Номінантів оцінювали за цілою низкою критеріїв, зокрема:

наявність мобільного додатку,

підтримка 24/7,

можливість оформлення полісів у вихідні дні,

пропозиція програми лояльності,

робота під час блекаутів.

В результаті до трійки фіналістів потрапили:

3 місце — Universalna,

2 місці — Арсенал Страхування,

1 місце — ARX.

Пальму першості ARX виборює уже другий рік поспіль. У компанії кажуть, що якісний сервіс є їхнім пріоритетом, оскільки ARX є частиною міжнародного холдингу і високі стандарти обслуговування ставить в основу всієї діяльності.

«Ще задовго до пандемії ARX почала розвивати онлайн-сервіси, що дало змогу обслуговувати клієнтів під час війни безперебійно. Компанія однією з перших запровадила електронний поліс ОСЦПВ, телеурегулювання та смарт послуги в автострахуванні», — розповіли у компанії.

Крім того, в ARX зауважили, що зробили чимало кроків за час війни, щоб полегшити життя клієнтам автострахування.

«Наприклад, запропонували відстрочки в оплаті премії, збільшили до 3 місяців терміни повідомлення про збитки, врегульовували збитки без документів поліції, зняли обмеження на врегулювання збитків за європротоколом — тобто, зробили багато такого, що взагалі не передбачено договорами страхування», — підкреслили в ARX.

Найкращий страховий продукт військового часу

У ці буремні часи може трапитися будь-що, а тому страхування майна, нерухомості, здоров'я або життя стає важливим, як ніколи раніше. У цій номінації розглядалися компанії, які розробили та удосконалили свої продукти, щоб захистити своїх клієнтів від ризиків, пов'язаних з військовим конфліктом.

У ході оцінювання визначено єдиного лідера, який вивів на ринок дійсно найкращий продукт. Ним стала СК VUSO з програмою страхування «КАСКО Patriot». Серед її безперечних переваг те, що окрім стандартного покриття, клієнт отримує фінансовий захист при пошкодженні транспортного засобу (крім повної загибелі), при ризику прильоту ракети та інших об'єктів, пошкодження осколками, підриву на міні, прямого обстрілу.

«Щоб підтримати клієнтів у воєнний час, ми зробили кілька кроків. Зокрема — запропонували продукт, у який додали страхування воєнних ризиків. Ми його додали з 1 червня до усіх наявних договорів страхування на безоплатній основі. Це і знайшло певний відгук у клієнтів з точки зору пролонгації та укладення договорів, і з точки зору простої людської вдячності», — повідомив голова правління страхової компанії VUSO Андрій Артюхов.

Найкращий продукт страхової компанії: ДМС

Добровільне медичне страхування (ДМС) — це не просто програма, це цілий напрямок захисту найголовнішого для людини — її здоров'я та життя. Хто із страхових компаній запропонував клієнту найкраще за доступну ціну, з цілодобовою підтримкою, визначило журі конкурсу.

У трійку переможців увійшли:

3 місце — Європейський страховий альянс.

2 місце — ІНГО .

1 місце — UNIVERSALNA.

«2022 рік показав, що сервіс — передусім. Ми безперервно працювали, ні на мить не зупиняючись. А що стосується медичного страхування — ми працювали 24/7 з першого дня повномасштабної війни. Тож цей рік був для нас роком покращення сервісу, і ми вивели його у медичному страхуванні на абсолютно новий рівень, який високо оцінили клієнти.», — розповів виконавчий директор із добровільного медичного страхування «Universalna» Сергій Сабарін.

За його словами, багато клієнтів перейшли від гонитви за низькою ціною до гонитви за високою якістю, надійністю та стабільністю. Серед таких, зокрема, працівники ІТ-компаній, велика частина яких покращили свої умови страхування.

Найкращий продукт страхової компанії: КАСКО

Номінація найкраща програма страхування КАСКО завершила нагородження в продуктових номінаціях. За результатами голосування журі та голосами користувачів сайту визначено таких переможців.

3 місце — UNIVERSALNA.

2 місце — ARX.

1 місце — Арсенал Страхування.

Про переможця варто знати, що він входить до топ-5 найбільших гравців вітчизняної страхової галузі. Крім того, компанія має акредитацію у більш ніж 40 банках та представлена у багатьох автосалонах, а кількість її клієнтів перевищує 3 млн, яким надається підтримка 24/7. Рівень страхових виплат у 2022 році склав 48,60%.

Кращий СЕО страхової компанії

Номінація покликана визначити лідерів, які роблять все, щоб компанії під їх керівництвом були успішними, примножували прибутки, впроваджували сучасні розробки, знаходили нові ніші. Лідерів, на чиїх плечах лежить відповідальність за персонал, команду, акціонерів і хто може провести компанію через будь-який шторм.

За результатами оцінки експертного журі та за рівнем симпатій клієнтів звання найкращого СЕО страхової присуджено голові правління страхової компанії VUSO Андрію Артюхову.

«Зараз всі знаходяться у ситуації, коли треба допомагати одне одному. Крім того, є частина клієнтів, які виїхали з України та проживають за кордоном, але продовжують купувати й користуватись договорами КАСКО від українських страхових компаній. Тобто вони не купують закордонні страхові продукти, а надають перевагу вітчизняним. Це говорить про те, що наш сервіс на страховому ринку України може конкурувати з сервісом європейських СК. Якщо навіть наш клієнт, знаходячись в іншій країні, обирає нас — це для нас справжня нагорода», — наголосив голова правління страхової компанії VUSO.

Переможцями FinAwards 2023 серед страхових компаній стали: