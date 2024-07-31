Великі банки активно ріжуть дохідність гривневих депозитів на пів року

Обсяги вкладів у банках зростають, а їхня дохідність знижується, що випливає із опублікованих Нацбанком результатів опитування фінустанов про банківське фондування за перші два квартали та їхніх очікувань на третій квартал. Які умови розміщення вкладів зараз пропонують своїм приватним клієнтам банки з депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн — у свіжому огляді «Мінфіну».

Проведене регулятором опитування показало, що обсяг коштів бізнесу та пересічних українців збільшувався протягом двох кварталів у всіх банках. При цьому частка валютних депозитів у II кварталі знизилася, і «значна частка респондентів чекає на продовження такого тренду у III кварталі».

За даними ексголови Ради НБУ Богдана Данилишина, на 24 липня 2024 року депозитний портфель корпоративного сектору зріс на 20,2%, або на 231,57 млрд грн р/р. Заощадження населення зросли трохи менше — на 17,7%, або на 173,12 млрд грн.

Громадяни і бізнес, як показало опитування НБУ, продовжували нести гроші до банків, попри дохідність вкладів, що зменшується: про зниження ставок повідомила «найбільша за всю історію опитувань з ІІ кварталу 2021 року частка респондентів».

«На подальше зниження вартості депозитів для домогосподарств і корпорацій та вартості оптового фондування у III кварталі очікують майже всі банки», — повідомляє регулятор.

Як банки змінювали ставки

Великі банки-учасники огляду завершують липень черговою порцією зниження ставок. Найвищі середні ставки вони продовжують утримувати на піврічні вклади (13,04% річних), найнижчі — на вклади на 3 місяці (11,61% річних). Скорочення за цими строковими вкладами з початку року було найсуттєвішим (-2,02 в.п.), менше банки різали дохідність річних вкладів (-1,21 в.п.).

З п'яти банків, які знизили ставки за останні два тижні, 4 порізали дохідність піврічних депозитів у гривні.

Альянс Банк знизив дохідність вкладів у нацвалюті на 3 місяці на 0,5 в.п. — до 14,5% річних. Вклади на 6 місяців у гривні схудли на 0,2 в.п. — до 14,3% річних. Однак ставки за цими депозитами, як і раніше, найдохідніші серед інших пропозицій банку фізособам. Найнижча ставка зберігається за вкладами на рік — 13,5% річних.

Восток Банк ставку за вкладами у гривні на рік знизив на 0,5 в.п. — до 12,5% річних. Решта ставок за вкладами у нацвалюті збережені на рівні 13% річних.

КомінБанк знизив дохідність всіх гривневих вкладів на 0,5 в.п. Найвищу ставку банк пропонує на рік (15% річних), найменшу — на 3 місяці (14,25% річних).

Банк Львів знизив ставки за вкладами у гривні на 3 місяці на 0,5 в.п. та на 6 місяців — на 0,75 в.п. Найвищу дохідність зараз банк пропонує на довгі вклади — 9 та 12 місяців — 14,5% річних. Найменше тут можна заробити на 3-місячних вкладах — 14% річних.

Укргазбанк знизив ставки за гривневими вкладами на 12, 9 та 6 місяців на 0,25 в.п. і тепер платить за депозитами на рік та 9 місяців 12,75% річних. На вкладах на 6 місяців тут можна отримати 11,75% річних.

Найкращі умови за вкладами у гривні на 3 місяці пропонує Радабанк (16% річних). 15,5% річних можна отримати в Акордбанку і 15% річних — у Прокредит Банку.

Найвищу дохідність за піврічними вкладами у нацвалюті пропонує А-банк (15,25% річних). В Акордбанку та Прокредит Банку на ці терміни пропонують 15% річних.

Найвища ставка на гривневі вклади на 9 місяців у Ідея Банку (15% річних), 14,9% річних пропонують у monobank. Ще у п'яти банках — КомінБанку, банку Глобус, Таскомбанку, Банку Львів та МТБ Банку — за такими строковими вкладами платять по 14,5% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 16.07.2024−29.07.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 16.07.2024−29.07.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 16.07.2024−29.07.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.