28 січня 2026, 15:17

Великі банки почали різати дохідність депозитів в доларі: що відбувається

На депозитному ринку знову почалося пожвавлення. Протягом останніх двох тижнів великі банки різали дохідність не тільки гривневих, а й валютних депозитів. Чому це відбувається, як змінюватимуться пропозиції за вкладами для приватних осіб і скільки зараз можна заробити, розмістивши свої гроші у банку з депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн, читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Що відбувається з дохідністю депозитів у гривні

Ми вже писали про основні чинники, які впливатимуть на формування депозитної політики банків до весни. При визначенні рівня дохідності за гривневими вкладами банки насамперед орієнтуватимуться на ключову ставку НБУ і ставки за депозитними сертифікатами регулятора, які є одним із головних джерел доходу фінансистів.

Вже завтра, 29 січня, НБУ оголосить своє рішення з монетарної політики. При офіційному зниженні інфляції до 8% у річному вимірі, облікова ставка регулятора на рівні 15,5% річних виглядає малозрозумілою. Але загроза відновлення зростання цін (які фіксує офіційна статистика) залишається доволі високою.

За прогнозом фінансового експерта «Мінфіна» Олексія Козирева, найімовірніше, НБУ знизить облікову ставку максимум на 0,5−1% річних, попри райдужну картину офіційної (не плутати з реальною) інфляції.

«На радикальніше зниження ставки Нацбанк не наважиться, оскільки ризикує отримати значне зростання попиту на валюту з боку населення саме за рахунок „гарячих“ грошей на рахунках фізосіб та збільшення активності з купівлі валюти бізнесом», — пояснює він.

Але в найближчій перспективі регулятор почне пом’якшувати монетарну політику. Так, за підсумками останньої дискусії членів монетарного комітету, восьмеро прогнозують, що наприкінці 2026 року облікова ставка становитиме 12,5%, троє вважають, що вона перебуватиме в діапазоні 13−14%.

Тому банкам зараз невигідно тримати високі ставки на «довгі» депозити. Загалом більшість фінансистів прогнозують, що НБУ знизить ключову ставку до березня сумарно на 1−1,5 в.п.

«Зараз відбуватиметься певне переформатування ринку ставок й окремі банки вже працюють на випередження», — говорить фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Ближче до літа відповідним чином відкоригують свої ставки за гривневими депозитами для приватних клієнтів й інші банки.

Чому банки почали різати ставки вкладів у доларі

Є й інші причини корекції дохідності депозитів у доларі. Сьогодні ввечері Федрезерв США також оголосить своє рішення щодо відсоткових ставок. Ринки очікують, що регулятор збереже їх без змін. За оцінками CME Group, ймовірність того, що ФРС збереже ставки в діапазоні 3,5−3,75%, становить 97%. Чому ж тоді падає дохідність доларових депозитів в українських банках, хоча тривалий час ставки на доларові депозити «трималися» в середньому на рівні 0,8−1,2% річних?

«По-перше, банки не відчувають гострої потреби в додатковому залученні валюти населення. Наразі жодного валютного дефіциту не спостерігається.

По-друге, банки суттєво обмежені у використанні валюти, наприклад, у кредитуванні. Власне, можна сказати, що існує замало можливостей отримати прибуток, а волатильність долара на тлі останніх подій може навіть викликати занепокоєння.

По-третє, стратегічно банки розвивають саме гривневі депозити, за якими ставки з лишком перекривають інфляцію.

У результаті зниження ставок за доларовими вкладами є системною і прогнозованою реакцією банків на надлишок валютної ліквідності, обмежені можливості її використання та загальний фокус на гривневих інструментах", — пояснив Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

Це чинники, які формуватимуть динаміку депозитних ставок у доларі в довгостроковій перспективі. Про поточну ситуацію розповів Андрій Шевчишин: «Валютного кредитування майже немає, як й інвестування в валюту (долар падає). Навіщо банкам залучати на депозити долар? А якщо повториться ситуація 2025 року, коли євро зросло, а долар не змінився? Тобто банки зараз ведуть свою гру, і потрібно дочекатись кінця січня, щоб подивитись, наскільки сталою буде ця тенденція й чи закріпляться нові валютні ставки, чи це ситуативна акція».

Як за два тижні змінилися депозитні ставки у великих банках

Депозити в гривні:

МТБ Банк зрізав на 0,25 в.п. ставку за вкладами на 3 місяці і тепер платить за ними 16,5% річних.

КомінБанк зменшив на 0,1 в.п. заробітки своїх приватних клієнтів на вкладах в нацвалюті на 12 місяців. Тепер на таких депозитах у цьому банку можна заробити 15,6% річних.

Альянс Банк знизив ставки за депозитами на найдовші строки: дохідність вкладів на 12 місяців «схудла» відразу на 1,7 в.п. — до 14,5% річних, на 9 місяців — на 0,25 в.п. — до 15% річних.

Депозити в доларі:

Акордбанк зменшив ставки за строковими депозитами всієї лінійки на 0,25 в.п. і платить за вкладами на 12 місяців 2,25% річних, на 6 місяців — 1,75% річних, і на 3 місяці — 1,5% річних.

Альянс Банк зрізав на 0,5 в.п. — до 1,5% річних — ставку за річними депозитами. Дохідність за вкладами на 9 місяців зменшено на 0,1 в.п. — до 1,2% річних.

МТБ Банк також зменшив дохідність строкових вкладів всієї лінійки у доларі. На річному депозиті приватні клієнти тепер заробляють у цьому банку 1,45% річних, на вкладі на 9 місяців — 1,4% річних, на 6 місяців — 1,35% річних, і на 3 місяці — 1,2% річних.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Ідея Банк 16,75% - 16,50% - 17,00% - - - - -
МТБ Банк 16,75% - 16,90% - 16,80% - 16,50% 0,25% 5,00% -
А-Банк 16,40% - - - 16,30% - 15,60% - 0,01% -
Акордбанк 16,25% - - - 16,55% - 17,17% - 5,00% -
Таскомбанк 16,10% - 15,85% - 15,60% - 15,10% - 4,00% -
Універсал Банк 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
monobank 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
КомінБанк* 15,60% 0,10% 16,00% - 15,25% - 15,00% - - -
Банк Львів* 15,50% - 15,50% - 15,00% - 17,00% - 5,00% -
Радабанк * 15,25% - 17,00% - 16,75% - 16,50% - - -
Глобус* 15,00% - 15,50% - 14,50% - 12,00% - - -
Альянс Банк 14,50% 1,70% 15,00% 0,25% 15,00% - 15,00% - 5,50% -
Кредит Дніпро Банк 14,50% - - - 16,50% - 16,50% - - -
Південний 14,50% - - - 15,00% - 14,75% - 3,00% -
Восток Банк 14,00% - - - 14,75% - 14,75% - - -
Ощадбанк 13,00% - - - 13,00% - - - - -
Приватбанк 13,00% - 10,00% - 10,00% - 2,50% - 2,50% -
Прокредит Банк* 13,00% - - - 15,00% - 15,00% - 5,00% -
ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 13,00% - - -
Укрексімбанк* 13,00% - 13,00% - 12,50% - 12,50% - - -
Укргазбанк 12,50% - 12,50% - 12,00% - 12,00% - - -
Кредобанк 12,50% - - - 13,50% - - - - -
Сенс Банк* 12,25% - - - 12,25% - 12,00% - 4,00% -
Правекс Банк 11,00% - 12,50% - 12,50% - 14,50% - - -
Креді Агриколь Банк 10,50% - - - 11,00% - 10,00% - 1,00% -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 10,00% - 9,29% - 3,00% -
Райффайзен Банк 6,50% - - - 6,50% - 5,50% - 5,50% -
Укрсиббанк - - - - 11,00% - 10,50% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 13.01.2026−26.01.2026.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

— Банк-переможець премії FinAwards 2025

Долар США

Програма БОНУС до депозитів

Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків:

Глобус, Кредитвест Банк.

Оберіть банк та отримайте бонус!

Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Таскомбанк 2,50% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Банк Львів* 2,30% - 2,15% - 2,15% - 1,65% - 0,01% -
Акордбанк 2,25% 0,25% - - 1,75% 0,25% 1,50% 0,25% 0,10% -
Радабанк * 2,00% - 2,10% - 2,00% - 1,75% - - -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Кредит Дніпро Банк
 1,75% - - - 2,50% - 2,00% - - -
Універсал Банк 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
monobank 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
Південний 1,70% - - - 1,50% - 1,45% - - -
Альянс Банк 1,50% 0,50% 1,20% 0,10% 0,80% - 0,80% - 0,20% -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,50% - - -
КомінБанк* 1,50% - 1,10% - 1,10% - 0,35% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
МТБ Банк 1,45% 0,10% 1,40% 0,10% 1,35% 0,10% 1,20% 0,10% 0,10% -
Креді Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Укргазбанк 1,00% - 1,00% - 0,15% - 0,15% - - -
Укрсиббанк 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - - -
Прокредит Банк* 0,80% - - - 0,75% - 0,75% - 0,01% -
Ідея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - - - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - - - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
Укрексімбанк* 0,30% - 0,30% - 0,15% - 0,15% - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 13.01.2026−26.01.2026.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Євро

Максимальні ставки за євродепозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Акордбанк 1,75% - - - 2,00% - 2,25% - 0,10% -
Південний 1,70% - - - 1,50% - 1,45% - - -
Банк Львів* 1,50% - 1,10% - 1,10% - 0,60% - 0,01% -
Таскомбанк 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Глобус* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - - -
Радабанк * 1,15% - 1,35% - 1,25% - 1,00% - - -
Альянс Банк 1,00% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,20% -
МТБ Банк 0,70% - 0,60% - 0,55% - 0,40% - 0,05% -
Універсал Банк 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
monobank 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,50% - - -
Креді Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Ідея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - - - - -
ПУМБ 0,30% - 0,30% - 0,30% - 0,30% - - -
КомінБанк* 0,25% - 0,20% - 0,20% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Прокредит Банк* 0,10% - - - 0,20% - 0,20% - 0,01% -
Укрексімбанк* 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Кредит Дніпро Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Укрсиббанк - - - - 0,20% - 0,20% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 13.01.2026−26.01.2026.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут

Автор:
Ірина Рибніцька
Журналіст Ірина Рибніцька
Пише на теми: Податки, інвестиції, бізнес, фінанси, банки
