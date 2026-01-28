Великі банки почали різати дохідність депозитів в доларі: що відбувається

На депозитному ринку знову почалося пожвавлення. Протягом останніх двох тижнів великі банки різали дохідність не тільки гривневих, а й валютних депозитів. Чому це відбувається, як змінюватимуться пропозиції за вкладами для приватних осіб і скільки зараз можна заробити, розмістивши свої гроші у банку з депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн, читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Що відбувається з дохідністю депозитів у гривні

Ми вже писали про основні чинники, які впливатимуть на формування депозитної політики банків до весни. При визначенні рівня дохідності за гривневими вкладами банки насамперед орієнтуватимуться на ключову ставку НБУ і ставки за депозитними сертифікатами регулятора, які є одним із головних джерел доходу фінансистів.

Вже завтра, 29 січня, НБУ оголосить своє рішення з монетарної політики. При офіційному зниженні інфляції до 8% у річному вимірі, облікова ставка регулятора на рівні 15,5% річних виглядає малозрозумілою. Але загроза відновлення зростання цін (які фіксує офіційна статистика) залишається доволі високою.

За прогнозом фінансового експерта «Мінфіна» Олексія Козирева, найімовірніше, НБУ знизить облікову ставку максимум на 0,5−1% річних, попри райдужну картину офіційної (не плутати з реальною) інфляції.

«На радикальніше зниження ставки Нацбанк не наважиться, оскільки ризикує отримати значне зростання попиту на валюту з боку населення саме за рахунок „гарячих“ грошей на рахунках фізосіб та збільшення активності з купівлі валюти бізнесом», — пояснює він.

Але в найближчій перспективі регулятор почне пом’якшувати монетарну політику. Так, за підсумками останньої дискусії членів монетарного комітету, восьмеро прогнозують, що наприкінці 2026 року облікова ставка становитиме 12,5%, троє вважають, що вона перебуватиме в діапазоні 13−14%.

Тому банкам зараз невигідно тримати високі ставки на «довгі» депозити. Загалом більшість фінансистів прогнозують, що НБУ знизить ключову ставку до березня сумарно на 1−1,5 в.п.

«Зараз відбуватиметься певне переформатування ринку ставок й окремі банки вже працюють на випередження», — говорить фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Ближче до літа відповідним чином відкоригують свої ставки за гривневими депозитами для приватних клієнтів й інші банки.

Чому банки почали різати ставки вкладів у доларі

Є й інші причини корекції дохідності депозитів у доларі. Сьогодні ввечері Федрезерв США також оголосить своє рішення щодо відсоткових ставок. Ринки очікують, що регулятор збереже їх без змін. За оцінками CME Group, ймовірність того, що ФРС збереже ставки в діапазоні 3,5−3,75%, становить 97%. Чому ж тоді падає дохідність доларових депозитів в українських банках, хоча тривалий час ставки на доларові депозити «трималися» в середньому на рівні 0,8−1,2% річних?

«По-перше, банки не відчувають гострої потреби в додатковому залученні валюти населення. Наразі жодного валютного дефіциту не спостерігається.

По-друге, банки суттєво обмежені у використанні валюти, наприклад, у кредитуванні. Власне, можна сказати, що існує замало можливостей отримати прибуток, а волатильність долара на тлі останніх подій може навіть викликати занепокоєння.

По-третє, стратегічно банки розвивають саме гривневі депозити, за якими ставки з лишком перекривають інфляцію.

У результаті зниження ставок за доларовими вкладами є системною і прогнозованою реакцією банків на надлишок валютної ліквідності, обмежені можливості її використання та загальний фокус на гривневих інструментах", — пояснив Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

Це чинники, які формуватимуть динаміку депозитних ставок у доларі в довгостроковій перспективі. Про поточну ситуацію розповів Андрій Шевчишин: «Валютного кредитування майже немає, як й інвестування в валюту (долар падає). Навіщо банкам залучати на депозити долар? А якщо повториться ситуація 2025 року, коли євро зросло, а долар не змінився? Тобто банки зараз ведуть свою гру, і потрібно дочекатись кінця січня, щоб подивитись, наскільки сталою буде ця тенденція й чи закріпляться нові валютні ставки, чи це ситуативна акція».

Як за два тижні змінилися депозитні ставки у великих банках

Депозити в гривні:

МТБ Банк зрізав на 0,25 в.п. ставку за вкладами на 3 місяці і тепер платить за ними 16,5% річних.

КомінБанк зменшив на 0,1 в.п. заробітки своїх приватних клієнтів на вкладах в нацвалюті на 12 місяців. Тепер на таких депозитах у цьому банку можна заробити 15,6% річних.

Альянс Банк знизив ставки за депозитами на найдовші строки: дохідність вкладів на 12 місяців «схудла» відразу на 1,7 в.п. — до 14,5% річних, на 9 місяців — на 0,25 в.п. — до 15% річних.

Депозити в доларі:

Акордбанк зменшив ставки за строковими депозитами всієї лінійки на 0,25 в.п. і платить за вкладами на 12 місяців 2,25% річних, на 6 місяців — 1,75% річних, і на 3 місяці — 1,5% річних.

Альянс Банк зрізав на 0,5 в.п. — до 1,5% річних — ставку за річними депозитами. Дохідність за вкладами на 9 місяців зменшено на 0,1 в.п. — до 1,2% річних.

МТБ Банк також зменшив дохідність строкових вкладів всієї лінійки у доларі. На річному депозиті приватні клієнти тепер заробляють у цьому банку 1,45% річних, на вкладі на 9 місяців — 1,4% річних, на 6 місяців — 1,35% річних, і на 3 місяці — 1,2% річних.

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 13.01.2026−26.01.2026.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

— Банк-переможець премії FinAwards 2025

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 13.01.2026−26.01.2026.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євродепозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 13.01.2026−26.01.2026.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

