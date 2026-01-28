На депозитному ринку знову почалося пожвавлення. Протягом останніх двох тижнів великі банки різали дохідність не тільки гривневих, а й валютних депозитів. Чому це відбувається, як змінюватимуться пропозиції за вкладами для приватних осіб і скільки зараз можна заробити, розмістивши свої гроші у банку з депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн, читайте у свіжому огляді «Мінфіну».
Великі банки почали різати дохідність депозитів в доларі: що відбувається
Що відбувається з дохідністю депозитів у гривні
Ми вже писали про основні чинники, які впливатимуть на формування депозитної політики банків до весни. При визначенні рівня дохідності за гривневими вкладами банки насамперед орієнтуватимуться на ключову ставку НБУ і ставки за депозитними сертифікатами регулятора, які є одним із головних джерел доходу фінансистів.
Вже завтра, 29 січня, НБУ оголосить своє рішення з монетарної політики. При офіційному зниженні інфляції до 8% у річному вимірі, облікова ставка регулятора на рівні 15,5% річних виглядає малозрозумілою. Але загроза відновлення зростання цін (які фіксує офіційна статистика) залишається доволі високою.
За прогнозом фінансового експерта «Мінфіна» Олексія Козирева, найімовірніше, НБУ знизить облікову ставку максимум на 0,5−1% річних, попри райдужну картину офіційної (не плутати з реальною) інфляції.
«На радикальніше зниження ставки Нацбанк не наважиться, оскільки ризикує отримати значне зростання попиту на валюту з боку населення саме за рахунок „гарячих“ грошей на рахунках фізосіб та збільшення активності з купівлі валюти бізнесом», — пояснює він.
Але в найближчій перспективі регулятор почне пом’якшувати монетарну політику. Так, за підсумками останньої дискусії членів монетарного комітету, восьмеро прогнозують, що наприкінці 2026 року облікова ставка становитиме 12,5%, троє вважають, що вона перебуватиме в діапазоні 13−14%.
Тому банкам зараз невигідно тримати високі ставки на «довгі» депозити. Загалом більшість фінансистів прогнозують, що НБУ знизить ключову ставку до березня сумарно на 1−1,5 в.п.
«Зараз відбуватиметься певне переформатування ринку ставок й окремі банки вже працюють на випередження», — говорить фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
Ближче до літа відповідним чином відкоригують свої ставки за гривневими депозитами для приватних клієнтів й інші банки.
Чому банки почали різати ставки вкладів у доларі
Є й інші причини корекції дохідності депозитів у доларі. Сьогодні ввечері Федрезерв США також оголосить своє рішення щодо відсоткових ставок. Ринки очікують, що регулятор збереже їх без змін. За оцінками CME Group, ймовірність того, що ФРС збереже ставки в діапазоні 3,5−3,75%, становить 97%. Чому ж тоді падає дохідність доларових депозитів в українських банках, хоча тривалий час ставки на доларові депозити «трималися» в середньому на рівні 0,8−1,2% річних?
«По-перше, банки не відчувають гострої потреби в додатковому залученні валюти населення. Наразі жодного валютного дефіциту не спостерігається.
По-друге, банки суттєво обмежені у використанні валюти, наприклад, у кредитуванні. Власне, можна сказати, що існує замало можливостей отримати прибуток, а волатильність долара на тлі останніх подій може навіть викликати занепокоєння.
По-третє, стратегічно банки розвивають саме гривневі депозити, за якими ставки з лишком перекривають інфляцію.
У результаті зниження ставок за доларовими вкладами є системною і прогнозованою реакцією банків на надлишок валютної ліквідності, обмежені можливості її використання та загальний фокус на гривневих інструментах", — пояснив Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.
Це чинники, які формуватимуть динаміку депозитних ставок у доларі в довгостроковій перспективі. Про поточну ситуацію розповів Андрій Шевчишин: «Валютного кредитування майже немає, як й інвестування в валюту (долар падає). Навіщо банкам залучати на депозити долар? А якщо повториться ситуація 2025 року, коли євро зросло, а долар не змінився? Тобто банки зараз ведуть свою гру, і потрібно дочекатись кінця січня, щоб подивитись, наскільки сталою буде ця тенденція й чи закріпляться нові валютні ставки, чи це ситуативна акція».
Як за два тижні змінилися депозитні ставки у великих банках
Депозити в гривні:
МТБ Банк зрізав на 0,25 в.п. ставку за вкладами на 3 місяці і тепер платить за ними 16,5% річних.
КомінБанк зменшив на 0,1 в.п. заробітки своїх приватних клієнтів на вкладах в нацвалюті на 12 місяців. Тепер на таких депозитах у цьому банку можна заробити 15,6% річних.
Альянс Банк знизив ставки за депозитами на найдовші строки: дохідність вкладів на 12 місяців «схудла» відразу на 1,7 в.п. — до 14,5% річних, на 9 місяців — на 0,25 в.п. — до 15% річних.
Депозити в доларі:
Акордбанк зменшив ставки за строковими депозитами всієї лінійки на 0,25 в.п. і платить за вкладами на 12 місяців 2,25% річних, на 6 місяців — 1,75% річних, і на 3 місяці — 1,5% річних.
Альянс Банк зрізав на 0,5 в.п. — до 1,5% річних — ставку за річними депозитами. Дохідність за вкладами на 9 місяців зменшено на 0,1 в.п. — до 1,2% річних.
МТБ Банк також зменшив дохідність строкових вкладів всієї лінійки у доларі. На річному депозиті приватні клієнти тепер заробляють у цьому банку 1,45% річних, на вкладі на 9 місяців — 1,4% річних, на 6 місяців — 1,35% річних, і на 3 місяці — 1,2% річних.
Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ідея Банк
|16,75%
|-
|16,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|16,75%
|-
|16,90%
|-
|16,80%
|-
|16,50%
|0,25%
|5,00%
|-
|А-Банк
|16,40%
|-
|-
|-
|16,30%
|-
|15,60%
|-
|0,01%
|-
|Акордбанк
|16,25%
|-
|-
|-
|16,55%
|-
|17,17%
|-
|5,00%
|-
|Таскомбанк
|16,10%
|-
|15,85%
|-
|15,60%
|-
|15,10%
|-
|4,00%
|-
|Універсал Банк
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|monobank
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|15,60%
|0,10%
|16,00%
|-
|15,25%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Банк Львів*
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|17,00%
|-
|5,00%
|-
|Радабанк *
|15,25%
|-
|17,00%
|-
|16,75%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|Глобус*
|15,00%
|-
|15,50%
|-
|14,50%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|14,50%
|1,70%
|15,00%
|0,25%
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|5,50%
|-
|Кредит Дніпро Банк
|14,50%
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|Південний
|14,50%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|14,75%
|-
|3,00%
|-
|Восток Банк
|14,00%
|-
|-
|-
|14,75%
|-
|14,75%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|13,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|10,00%
|-
|10,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Прокредит Банк*
|13,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|ПУМБ
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|12,50%
|-
|-
|-
|13,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|12,25%
|-
|-
|-
|12,25%
|-
|12,00%
|-
|4,00%
|-
|Правекс Банк
|11,00%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|14,50%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|10,50%
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|10,00%
|-
|1,00%
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|10,00%
|-
|9,29%
|-
|3,00%
|-
|Райффайзен Банк
|6,50%
|-
|-
|-
|6,50%
|-
|5,50%
|-
|5,50%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|10,50%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 13.01.2026−26.01.2026.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.
— Банк-переможець премії FinAwards 2025
Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Таскомбанк
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Банк Львів*
|2,30%
|-
|2,15%
|-
|2,15%
|-
|1,65%
|-
|0,01%
|-
|Акордбанк
|2,25%
|0,25%
|-
|-
|1,75%
|0,25%
|1,50%
|0,25%
|0,10%
|-
|Радабанк *
|2,00%
|-
|2,10%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Південний
|1,70%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,50%
|0,50%
|1,20%
|0,10%
|0,80%
|-
|0,80%
|-
|0,20%
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|1,50%
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|МТБ Банк
|1,45%
|0,10%
|1,40%
|0,10%
|1,35%
|0,10%
|1,20%
|0,10%
|0,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|0,80%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Ідея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 13.01.2026−26.01.2026.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
Євро
Максимальні ставки за євродепозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Акордбанк
|1,75%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,25%
|-
|0,10%
|-
|Південний
|1,70%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
|Банк Львів*
|1,50%
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,60%
|-
|0,01%
|-
|Таскомбанк
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Глобус*
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,15%
|-
|1,35%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,20%
|-
|МТБ Банк
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,55%
|-
|0,40%
|-
|0,05%
|-
|Універсал Банк
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Ідея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|-
|-
|ПУМБ
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|0,25%
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Прокредит Банк*
|0,10%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|Укрексімбанк*
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Кредит Дніпро Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 13.01.2026−26.01.2026.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
