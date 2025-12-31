Як банки змінюватимуть депозитні ставки у січні-лютому 2026 року

У січні банки продовжать свої новорічні програми, що дасть можливість приватним клієнтам орієнтовно до середини місяця розміщати свою гривню на привабливіших умовах. Як фінансисти змінюватимуть свої ставки найближчі декілька місяців та скільки можна заробити зараз на вкладі у банку із депозитним портфелем від 2 млрд грн, читайте в нашому свіжому депозитному огляді.

Які ставки побачимо у січні

Ще декілька тижнів банки продовжуватимуть винагороджувати нових вкладників, які розміщують свої накопичення на депозит. Наприкінці року бюджет традиційно закриває свої зобов’язання, в тому числі і за соціальними виплатами, тому грошей в розпорядженні населення стає більше. Для банків, які потребують ліквідності, це хороший шанс її залучити. Тому боротьба між фінустановами за грошовитих клієнтів наприкінці року загострюється.

Фінансисти не прогнозують різких змін у сегменті депозитів на початку 2026 року і вважають, що ринок зберігатиме інерцію зі знаком «плюс», сформовану наприкінці 2025 року.

«У січні зберігатиметься період активного стимулювання клієнтів. Банки продовжать доповнювати базові ставки бонусними відсотками у межах 1−1,5 в.п. Відтак, максимальні ставки за окремими депозитами досягатимуть рівня близько 18% річних.

Для вкладників це залишатиметься ключовим аргументом на користь розміщення коштів саме на початку року. Очікується, що дія бонусних депозитних програм збережеться щонайменше до середини січня", — говорить Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

Як зміниться дохідність депозитів до березня

Надалі параметри депозитних програм банків формуватимуться під впливом макроекономічного середовища та монетарної політики НБУ.

Попри поступове зниження інфляції (у листопаді вона у річному вимірі склала 9,3%, проти 10,9% у жовтні), Нацбанк не поспішає пом’якшувати монетарну політику. У грудні регулятор залишив облікову ставку на поточному рівні — 15,5% річних. Водночас члени комітету з монетарної політики прогнозують, що у 2026 році ставка поступово знижуватиметься. А за нею знижуватиметься і дохідність вкладів.

Так, за підсумками останньої дискусії членів монетарного комітету, восьмеро прогнозують, що наприкінці 2026 року облікова ставка становитиме 12,5%, троє вважають, що вона перебуватиме в діапазоні 13−14%.

Наступне засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики відбудеться 29 січня 2026 року. Але поки що експерти не очікують від регулятора різких рухів, із огляду на ризики, що зберігаються. Передусім остаточно не закрите питання фінансування українського бюджету за рахунок західної допомоги.

«Найімовірніше, регулятор знизить ставку до березня сумарно на 1 чи 1,5 відсоткових пункти. Очікую на падіння ставок за цей період лише на 0,5 відсоткових пункти для фізичних осіб», — дав свій прогноз РБК Михайло Демків, фінансовий аналітик інвестгрупи ICU.

Такий самий прогноз дала виданню Незалежна асоціація банків України. «У перспективі наступного року відсоткові ставки залишатимуться близькими до поточного рівня, або й дещо знижуватимуться».

«У найближчі тижні і навіть місяці (цілком можливо, до кінця березня) середня дохідність гривневих вкладів, як і раніше, залежно від строку розміщення коштів, перебуватиме в діапазоні 13−14,5% річних.

Структура попиту з боку вкладників також залишатиметься стабільною. Найбільша цікавість вкладників зосереджуватиметься на депозитах строком від 6 до 9 місяців, а також на річних вкладах. Саме ці строки банки й надалі використовують, як базові, для формування найпривабливіших відсоткових пропозицій", — вважає Дмитро Замотаєв.

Він нагадує, що, з огляду на співвідношення дохідності, гривневі депозити фактично не мають депозитної альтернативи.

«Хоча валютні вклади й надалі формують до 10% депозитного портфеля банків, для більшості громадян вони залишаються малопривабливими через надто низьку дохідність, яка не перевищує 0,8−1% для вкладів в євро та 1−1,2% річних для вкладів у доларах», — уточнює фінансист.

Додатковим стимулом для активності на ринку депозитів може стати подальше поступове зниження інфляції. Консенсус-прогноз неурядових економістів передбачає, що річна інфляція у 2026 році складе 7,1%.

Як за останні 2 тижні змінилися депозитні ставки великих банків

Альянс Банк підвищив відразу на 1,95 в.п. дохідність вкладів у гривні на 12 місяців. Тепер на таких депозитах приватні вкладники тут можуть заробити 16,2% річних. Одночасно банк порізав ставки за вкладами у нацвалюті на коротші строки на о,1 в.п. і тепер платитить за депозитами на 9 місяців 15,25% річних, на 6 і 3 місяці — 15% річних.

Банк також підвищів ставки за доларовими депозитами на 12 і 9 місяців на 0,1 в.п. — до 2% річних і 1,3% річних відповідно. Натомість ставки за депозитами в доларі на 6 і 3 місяці Альянс Банк зрізав на 0,1 в.п. — до 0,8% річних.

КомінБанк збільшив ставку за депозитами в гривні на 12 місяців на 0,2 в.п. — до 15,7% річних, депозити в гривні на 9 місяців подорожчали на 0,7 в.п. — до 16% річних. Натомість ставку гривневих депозитів на 6 місяців трохи зменшено — на 0,05 в.п. — до 15,25%.

Банк Львів порізав дохідність всіх своїх депозитів в доларі та євро. Ставки на вклади в доларі строком на 12 місяців зменшено на 0,2 в.п. — до 2,30% річних. Дохідність депозитів у цій валюті на 9, 6 та 3 місяці знижено на 0,1 в.п. Вкладники банку тепер отримуватимуть 2,15% річних, якщо розмістять свої долари на 9 та 6 місяців, і 1,65% річних — на вкладах на 3 місяці.

Вклади в євровалюті на 12 місяців подешевшали на 0,25 в.п. — до 1,5% річних. Дохідність депозитів у цій валюті на 9, 6 і 3 місяці зменшено на 0,15 в.п. Тепер на вкладах в євро на 9 і 6 місяців в цьому банку приватні клієнти заробляють 1,1% річних, на 3 місяці — 0,6% річних.

Максимальные ставки по гривневым депозитам

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 16.12.2025−29.12.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

— Банк-переможець премії FinAwards 2025

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 16.12.2025−29.12.2025.

Максимальні ставки за євродепозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 16.12.2025−29.12.2025.

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут