Конкуренція за вкладника посилюється: банки намагаються утримати дохідність депозитів

Чотири малі банки цього разу зменшили дохідність гривневих вкладів, один — підвищив. Як малі банки планують утримувати «старих» вкладників та залучати нових, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Попит на валюту продовжує зростати, а НБУ занепокоївся падінням гривні та обіцяв вжити належних заходів. За словами ексголови Ради НБУ Богдана Данилишина, 40% додаткового валютного попиту сформовано валюто-купівельними операціями населення, тоді як у першій половині 2023 року населення формувало лише 15% валютного попиту.

Науковець додає, що девальвація гривні, порівнюючи з початком травня, вже склала 5%, однак це не спиняє валютного попиту.

«В червні-липні щоденні продажі іноземної валюти Національним банком складають по 130−150 млн. дол. на день. Є ознаки того, що в іноземну валюту конвертуються не лише нові кошти, але й наявні гривневі заощадження. Так, за перші 10 днів липня депозити юридичних осіб скоротилися на 6 млрд грн», — пише він.

Водночас, за його даними, станом на 17 липня депозити корпоративного сектору зросли на 20,7%, або на 235,54 млрд грн р/р, а заощадження населення — на 18,6%, або на 180,22 млрд грн р/р, відповідно.

«…Поточні коливання курсу, певна помірна девальвація, не створюють ризиків для фінстабільності. Адже це не має наслідком зниження довіри до національної валюти. Ні бізнес, ні населення не прагнуть будь-якою ціною перейти з гривневих інструментів в інші засоби заощаджень», — вважає директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова та додає, що НБУ не бачить загроз для ліківдності банків у частині фондування.

Чому валютні депо «не йдуть»

Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус банку Дмитро Замотаєв каже, що потенційні вкладники зараз перебувають в стані очікування, який можна вважати об'єктивним.

«Громадянам потрібні відповіді на дуже прості питання: 1) яким буде курс валют, 2) рівень заробітку (чи не знизиться купівельна здатність грошей з отримуваного доходу), 3) „шкала безпеки“ життя», — каже він.

Поступова девальвація гривні мала б зацікавити українців більше вкладатись у валютні депозити, але у ВКВ банки пропонують мізерні ставки, отже, валюта переважно продовжує йти «під матрац».

«Причина не тільки в самих банках, а й у нормах резервування, що встановлені для таких вкладів. Це обмежує можливості банків пропонувати вигідніші умови», — пояснює ситуацію голова правління Юнекс банку Іван Світек.

«Українці сприймають валюту насамперед, як захисний інструмент, спосіб захистити заощадження від девальваційних ризиків. Але не у якості інвестиційного інструменту. В абсолютних цифрах у доларовому еквіваленті загальний обсяг депозитів населення у ВКВ залишається майже незмінним вже декілька років поспіль. Відтак, їхня частка у структурі вкладів населення поступово скорочується.

За оперативними даними НБУ, у червні показник склав 33,8% (у гривневому еквіваленті). Це не означає, що українці припинили купувати валюту, зокрема, й доступними безготівковими каналами. Але все ж більшість з них надає перевагу доларам та євро у готівковій формі", — вважає Світек.

Чи знижуватимуть банки ставки у гривні

Щодо рішень монетарного комітету НБУ, заява за результатами засідання якого очікується 25 липня, банкіри не очікують різких змін. Як і минулого разу, прогнози — 50:50, очікування коливаються між тим, що НБУ не знизить ключову ставку, та тим, що знизить на 0,5−1%.

«З одного боку, навіть після інфляційного стрибка, спричиненого підвищенням тарифів на електрику, темпи зростання цін залишаються помірними й не перевищують цільовий коридор НБУ. Крім того, раніше регулятор давав сигнали ринку, що готовий цього року додатково знизити облікову ставку в межах 0,5−1%, щоб підтримати відновлення економіки.

Але, як на мене, зараз для такого кроку ненайкращий момент. Зростання курсу долару останні два місяці, підсилення девальваційних очікувань ускладнюють виконання задачі сковування вільної гривневої ліквідності на депозитах. За таких умов додаткове зниження дохідності гривневих депозитів краще було б відкласти. Тож я не виключаю, що під час липневого засідання НБУ може ухвалити рішення знизити ставку на 0,5%. Але ймовірність такого кроку, на мій погляд, не перевищує 40%", — прогнозує Іван Світек.

Він також називає вірогідним сценарій, коли НБУ не змінить дизайн монетарної та відсоткової політики.

«За таких умов депозитні ставки продовжать знижуватися, але дуже повільно. Адже конкуренція на ринку за кошти фізичних осіб зараз дуже щільна. Різких рухів не можуть собі дозволити навіть великі банки», — вважає він.

Різких змін щодо депозитних ставок не планують й у Бізбанку. В банку також кажуть, що в депозитному портфелі фізосіб питома вага вкладів у гривні залишається стабільно високою — близько 80%.

Таке ж співвідношення й в Акордбанку. «Навіть в умовах незначної девальвації гривні, значних змін ми не спостерігаємо», — каже директор Департаменту ризик-менеджменту Микола Войтків.

«З огляду на те, що після вимушеного суттєвого підвищення цін на електроенергію, а також деяке зростання курса долара США щодо гривні, інфляція в червні показала 2,2% щодо травня. Тому є підстави прогнозувати, що облікова ставка залишатиметься на поточному рівні після наступного засідання монетарного комітету», — вважає він.

Як банки залучатимуть та утримуватимуть вкладників

«Набір „маркетингових“ інструментів для залучення нових вкладників є до міри сталим: 1) акційні пропозиції, за якими вкладник може отримати бонус у 0,5−1% до базової ставки; 2) подальше переукладання угоди після завершення терміну вкладу може також дати до 1% „премії“; 3) просування окремих депозитних програм, наприклад, триваліших у часі, ставки за якими значно кращі, ніж на короткі вклади», — говорить Дмитро Замотаєв щодо дій Глобус банку для залучення нових вкладників та утримання «старих».

В Радабанку, за словами начальника управління продуктів роздрібного та приватного бізнесу Дмитра Лаврушина, пропонують клієнтам розширений сервіс віддаленої роботи з депозитними вкладами.

У МТБ банку, каже заступник голови правління Геннадій Тищенко, діють програми лояльності для стимулювання розміщення вкладів клієнтів.

В Укрсиббанку, повідомила начальниця центру управління продуктовими та сервісними рішеннями для клієнтських сегментів Ольга Пінчук, роблять акцент на широкій лінійці продуктів та послуг та на віддаленному відкритті вкладів. Банк також проводить планові акції для залучення та утримання вкладників.

У Кредобанку звертають увагу на збереження пропозицій клієнтам із різними потребами. Це «безстрокові рахунки та ощадні рахунки з підвищеною ставкою на залишок коштів на них, строкові депозити на різні терміни та депозити з поповненням, пільгові пропозиції для ветеранів тощо», — каже директор департаменту роздрібних клієнтів Олександр Супрунович.

В Укргазбанку повідомили, що новим вкладникам пропонують гнучкі умови та додаткові бонуси за розміщення коштів на депозитних вкладах. «Для утримання існуючих вкладників впроваджуємо різні програми лояльності, спеціальні пропозиції, персональні консультації, розширюємо спектр доступних фінансових продуктів та послуг, щоб задовольнити різні потреби клієнтів тощо», — додали у банку.

Як банки змінювали ставки

РВС банк знизив ставки за всіма вкладами на 1 в.п. Найкращі умови банк наразі пропонує за вкладами на рік — 13,5% річних, найменша дохідність — у вкладів на 3 міс. (12% річних).

Зменшував дохідність всіх вкладів у гривні також і банк Піреус. Фінустанова знизила всі ставки на 1 в.п., найвищими залишаються ставки за вкладами на 3 та 6 міс. — 14% річних. Водночас дохідність вкладів на рік зменшилась до 12% річних.

Банк Український капітал залишив незмінною дохідність гривневих вкладів на рік, але зменшив ставки за всіма іншими строковими вкладами. Найбільше знизилась дохідність вкладів на 9 міс. (-1,5 в.п.), найменше — на 3 міс. (-1 в.п.). Після змін ставки на короткі вклади залишаються найвищими — 15,5% річних, найнижчі — 15% річних — банк пропонує під вклади на 9 та 12 міс.

Юнекс банк залишив всі ставки незмінними, окрім ставок за депозитами на 3 міс. Дохідність цих вкладів зменшилась на 1,5 в.п. — до 14% річних, та зрівнялась із дохідністю річних вкладів. Ставки за депозитами на 6 та 9 міс. складають 13,75% річних.

На відміну від інших учасників огляду, банк Кліринговий Дім цього разу збільшував дохідність вкладів в гривні та євро. В гривні банк додав 0,25 в.п. до ставок на 9 міс., та 0,75 в.п. до ставок на півроку. Найвища дохідність залишається за вкладами на 3 міс. — 15,8% річних.

Банк також додав 0,5 в.п. до дохідності піврічних вкладів в євро, та 0,55 в.п. до ставок на 3-місячні вклади в цій валюті. Найвищу дохідність в євро наразі банк пропонує на піврічні вклади — 1,45% річних.

Найкращі умови за вкладами на 3 міс. пропонує банк Кліринговий Дім (15,8% річних), трохи менше (15,75% річних) платять Кристалбанк та Асвіо банк.

Найбільші відсотки за піврічні вклади можна отримати в Кредитвест Банку (15,5% річних), ставку у 15,25% річних пропонують відразу три банки: Агропросперіс, Асвіо банк та банк Український капітал.

Найвищу дохідність за вкладами на 9 міс. пропонують Агропросперіс та МІБ (15,5% річних). На 0,5 в.п. менше — 15% річних — можна отримати в Кредитвест Банку, Полтава-Банку та банку Український капітал.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 09.07.2024−22.07.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 09.07.2024−22.07.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 09.07.2024−22.07.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.