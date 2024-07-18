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18 липня 2024, 14:02

НБУ занепокоївся падінням гривні. Обіцяє вжити належних заходів

У Національному банку вважають, що темп послаблення гривні протягом останніх тижнів може створити додаткові ризики для стійкості валютного ринку та, відтак, цінової стабільності. Про це повідомили у пресслужбі НБУ у відповідь на запит Інтерфакс-Україна.

У Національному банку вважають, що темп послаблення гривні протягом останніх тижнів може створити додаткові ризики для стійкості валютного ринку та, відтак, цінової стабільності.
Фото:depositphotos

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Що кажуть в НБУ

«Тому Національний банк готовий вжити належних заходів для забезпечення стійкості валютного ринку, необхідних для подальшого забезпечення цінової стабільності», — йдеться у повідомленні.

У Нацбанку вказали, що досі курсова динаміка, попри певне послаблення гривні, узгоджувалася з метою НБУ забезпечити помірну інфляцію, що підтверджує її наближення до цільового рівня 5% у червні.

Читайте: Відтепер офіційно по 45 гривень: НБУ встановив новий курс євро

Поточне послаблення курсу гривні на валютному ринку регулятор пов'язує з розширенням чистого попиту протягом останніх двох місяців під впливом збільшення бюджетних видатків, значна частина яких матеріалізується в попит на валюту, травневої валютної лібералізації, а також тимчасового зменшення пропозиції валюти аграрним сектором.

Останній фактор у Нацбанку пояснюють вичерпанням торішнього врожаю та «ефектами від окремих рішень з царини регулювання граничних строків розрахунків за операціями з експорту деяких видів аграрної продукції».

Нацбанк зазначив, що зараз є всі передумови для забезпечення стійкості валютного ринку.

«Незабаром почне надходити валюта від продажу нового врожаю, а функціонування морського коридору створює можливості для активного експорту», — повідомив НБУ.

Зокрема, вже цього місяця центральний банк України очікує на надходження $3,9 млрд від США. Відповідно, міжнародні резерви знову перевищать рівень $40 млрд.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 13

+
+122
tckgoblinu
tckgoblinu
18 липня 2024, 14:49
#
І занепокоївся андрюшка котрий заробляв 600 тисяч гривень на місяць разом з своїми шістьма замісниками котрі заробляли від 500 до 600 тисяч гривень на місяць…)
+
0
OVV77
OVV77
18 липня 2024, 14:54
#
💯
+
+93
OVV77
OVV77
18 липня 2024, 14:55
#
«Пожалів Вовк кобилу, залишив хвіст та гриву». *** при владі
+
+44
potator
potator
18 липня 2024, 15:10
#
Не помагают андрюхе бусы, для рожковой просто радость такой начальник, то иголку можно подбросить то пугвицу
+
+33
Smehue4ki
Smehue4ki
18 липня 2024, 15:20
#
Експорт бʼє рекорди, а валюти на міжбанку як не було так і немає.
+
0
TAN72
TAN72
18 липня 2024, 15:54
#
Ну сольют ещё два три ярда,а толку крах неизбежен, только ид. этого не понимает.
+
+19
Oleksiy77
Oleksiy77
18 липня 2024, 16:34
#
НБУ занепокоївся-+6 копійок на час 16:30. НБУ все зробить щоб люди закрили депозити і купляли валюту. Інфляція тіпа 4−5% на бумазі, і низькі ставки за депозитами, аж кортить положить на депозит гривню (((я ї.бав, куплю валюту і під матрас
+
0
Игорь УА
Игорь УА
18 липня 2024, 16:35
#
Как импортер выскажу свою точку зрения. Для бизнеса гораздо менее болезненно быстрое скачкообразное изменение курса, чем его ежедневный рост понемногу. Сделайте уже курс 45, 50 или 60 и держите его. Люди сядут, просчитают все за и против, примут решение как работать дальше. В чем смысл этого отрубания по кускам хвоста кошки?
+
+15
Oleksiy77
Oleksiy77
18 липня 2024, 16:37
#
Що саме смішно, чуєш від НБУ« та все добре, все під контролем» а долар вже 42 майже… Де тут добре? Ви б хотя би сказали до якої межі гривню будете знецінювати
+
0
Oleksiy77
Oleksiy77
18 липня 2024, 16:39
#
Я чуствую в вересні як акцизи піднімуть, світло, та долар ще до 44 підросте, ух нас жде файне життя, і ціни в магазинах. На бумазі 5−6% а в реалі всі 20. Зато чиновники собі зарплати добавили, а що грошей нема в бюджеті, зато чиновникам знайшлось зарплати в 100 тис.зробить.
+
0
bonv
bonv
18 липня 2024, 16:47
#
А шістка розказує про зміцнення гривні…
+
0
Oleksiy77
Oleksiy77
18 липня 2024, 16:52
#
+13 коп. На 16:50 оце так занепокоївся ((
+
+15
Oleksiy77
Oleksiy77
18 липня 2024, 16:56
#
Блін якби менше корупції було, може б ліпша ситуація була б економіці. А так коли не глянеш в новини, то той спи.здив, то той спи з.див… Кому війна, а кому кармани набить ((
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