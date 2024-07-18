НБУ занепокоївся падінням гривні. Обіцяє вжити належних заходів

У Національному банку вважають, що темп послаблення гривні протягом останніх тижнів може створити додаткові ризики для стійкості валютного ринку та, відтак, цінової стабільності. Про це повідомили у пресслужбі НБУ у відповідь на запит Інтерфакс-Україна.

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Що кажуть в НБУ

«Тому Національний банк готовий вжити належних заходів для забезпечення стійкості валютного ринку, необхідних для подальшого забезпечення цінової стабільності», — йдеться у повідомленні.

У Нацбанку вказали, що досі курсова динаміка, попри певне послаблення гривні, узгоджувалася з метою НБУ забезпечити помірну інфляцію, що підтверджує її наближення до цільового рівня 5% у червні.

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Поточне послаблення курсу гривні на валютному ринку регулятор пов'язує з розширенням чистого попиту протягом останніх двох місяців під впливом збільшення бюджетних видатків, значна частина яких матеріалізується в попит на валюту, травневої валютної лібералізації, а також тимчасового зменшення пропозиції валюти аграрним сектором.

Останній фактор у Нацбанку пояснюють вичерпанням торішнього врожаю та «ефектами від окремих рішень з царини регулювання граничних строків розрахунків за операціями з експорту деяких видів аграрної продукції».

Нацбанк зазначив, що зараз є всі передумови для забезпечення стійкості валютного ринку.

«Незабаром почне надходити валюта від продажу нового врожаю, а функціонування морського коридору створює можливості для активного експорту», — повідомив НБУ.

Зокрема, вже цього місяця центральний банк України очікує на надходження $3,9 млрд від США. Відповідно, міжнародні резерви знову перевищать рівень $40 млрд.