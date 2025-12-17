Альянс Банк та Укрсиббанк переписали ставки за депозитами для населення

Гроші населення в банках продовжують активно зростати. За листопад ця сума сягнула нового історичного максимуму — 1 355,5 млн грн. Як змінилися поведінка приватних вкладників і пропозиції для таких клієнтів від банків із депозитним портфелем від 2 млрд грн, розповідаємо у свіжому депозитному огляді від «Мінфіну».

Загалом із початку року гроші населення у банках зросли на 14,4%. Але тут потрібно враховувати два моменти. По-перше, накопичення грошей у банківській системі і на строкових депозитах — не одне і те саме.

«Статистика НБУ враховує не лише строкові депозити, але й депозити на вимогу, які є фактично коштами на картці й розрахунковому рахунку. Із загальної суми у жовтні таких грошей на рахунках було 70,4%. Зрозуміло, що ситуація у листопаді суттєво не змінилася. Попереду грудень, коли депозитна статистика населення покаже традиційний приріст», — пояснює фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

По-друге, левову частку грошей населення розміщено у банках у національній валюті: за результатами листопада, у гривні фізособи накопичили 905,88 млрд грн, у валюті — еквівалент $10,65 млрд. Це також частково пояснюється тим, що статистика враховує й гроші на поточних рахунках. А це, зокрема, зарплатні і соціальні виплати, які здійснюються в гривні. Хоча на такий розподіл впливає й те, що дохідність гривневих депозитів, на відміну від валютних, залишається високою.

Навіть більше, у грудні приватні вкладники мають шанс збільшити свої заробітки на гривневих депозитах. За словами Дмитра Замотаєва, директора департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку, ставки за гривневими вкладами у цьому місяці, враховуючи акційні бонуси, зросли до 18% річних.

«У святковий сезон цілком зрозумілі „заохочувальні“ акції, які дають змогу потенційним вкладникам розраховувати на вищу дохідність, ніж зазвичай. Тобто у грудні вкладникам варто очікувати на подібні святкові пропозиції від банків», — пояснив банкір.

Він прогнозує, що найвищі ставки за гривневими вкладами — до 18% річних — збережуться до середини-кінця січня 2026 року, коли завершаться акційні періоди у більшості банків.

«Чесний» класичний депозит зазвичай не передбачає можливості поповнення чи дострокового зняття. Саме за такими вкладами пропонують найвищі ставки — базові плюс бонусні. І щоб не втратити прибуток, варто враховувати цю особливість під час ухвалення рішення", — додав він.

Водночас поступове зниження курсу гривні і негативні інфляційні очікування впливають і на валютний, і на депозитний ринок. Населення активізувало купівлю ВКВ. Зокрема, за підрахунками Андрія Шевчишина, минулого тижня середньодобовий дефіцит валюти на готівковому ринку досяг майже $40 млн, що близько до максимальних рівнів із лютого цього року.

Крім того, якщо в абсолютних значеннях переважає приріст депозитів у гривні, то у відсотках — картина є прямо протилежною. Так, за результатами листопада, гривневі вклади населення збільшилися на 8,5 млрд грн, або менше, ніж на 1% до показників жовтня, а у ВКВ — «плюс» еквівалент $95 млн, або 9,7% до жовтневих результатів.

Утім, експерти, як і раніше, вважають валютні ризики помірними. За підрахунками Дмитра Замотаєва, навіть якщо упродовж наступного року офіційний курс долара опиниться в діапазоні 45−46 грн (саме такий показник закладений до державного бюджету на 2026 рік), у відсотковому вимірі подорожчання американської валюти, порівнюючи з курсом на початок грудня 2025 року, складе в середньому 6−8%.

Як великі банки змінили свої ставки за останні два тижні

Альянс Банк підвищив дохідність депозитів у гривні на 6 і 3 місяців на 0,35 в.п. і тепер платить за ними 15,1% річних. Банк також збільшив ставки доларових депозитів на цей же строк на 0,2 в.п. — до 0,9% річних.

Укрсиббанк збільшив ставки за вкладами у нацвалюті на 6 і 3 місяців на 1,5 в.п. Приватні клієнти банку тепер можуть заробити на таких депозитах 11% річних і 10,5% річних відповідно. Також банк порізав дохідність вкладів у доларі на ці ж строки на 0,25 в.п. На них тепер можна заробити тут лише 1% річних.

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 02.12.2025−15.12.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

— Банк-переможець премії FinAwards 2025

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 02.12.2025−15.12.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євродепозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 02.12.2025−15.12.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут