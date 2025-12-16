Що приховують банки у своїх договорах на карткове обслуговування

Під час відкриття картки клієнти часто не читають або просто не встигають прочитати договір про приєднання, який банк пропонує підписати або погодити онлайн. Разом із тим саме в цих документах містяться ключові, іноді «непомітні» для клієнта умови, які визначають його права та обов’язки. Дар’я Броннікова юристка практики обслуговування та захисту бізнесу та банківського права RELIANCE проаналізувала для «Мінфіна» такі договори 5 найбільших банків України — ПриватБанк , Ощадбанк , Укрексімбанк , Райффайзен Банк , ПУМБ .

Як адвокат у сфері банківського та фінансового права, можу сказати: найбільші проблеми та конфлікти між банком і клієнтом виникають не через перелік тарифів, а через пункти договору, які клієнти не читають. Нижче — аналіз типових умов, які банки вміщують у договори про приєднання, а також пояснення, що вони означають для фізичної особи.

Публічний договір про приєднання: чому він вигідний банку?

Більшість банківських договорів оформлені як договір приєднання (ст. 634 ЦК України). Це означає, що:

клієнт не може змінити жоден пункт договору;

усі умови розміщені на сайті, а клієнт просто «приєднується» шляхом підпису або підтвердження в додатку;

банк має право в односторонньому порядку змінювати тарифи та умови (що теж прописано в договорі).

Юридичний наслідок: клієнт підписує те, що вже підготовлено банком, при цьому його можливість впливати на зміст договору — мінімальна.

Право банку змінювати умови та тарифи в односторонньому порядку

Це один із найбільш «непомітних» пунктів. Як це зазвичай прописано:

«Банк має право змінювати тарифи, умови обслуговування, правила користування карткою…»

«…з попередженням клієнта шляхом розміщення інформації на веб-сайті/в мобільному додатку.»

Що це означає на практиці:

банк може змінити комісію;

ввести нову плату (наприклад, за обслуговування рахунку);

зменшити кредитний ліміт або змінити порядок його надання.

Ризик: якщо ви не заходите в мобільний додаток або не читаєте новини банку, можете пропустити зміну тарифів — і фактично погодитесь на них автоматично.

Комісії, про які клієнти часто не знають

Навіть якщо банк рекламує обслуговування як «безкоштовне», спрацьовують умови, прописані «в глибині» договору чи тарифів. Типові приховані платежі:

плата за СМС-інформування (хоча часто подають як «безкоштовно перші 3 місяці»);

комісія за зняття готівки в касі банку;

плата за зняття коштів у банкоматах інших банків;

комісія за перекази на інші картки;

значно вища комісія при валютних розрахунках;

плата за обслуговування картки після року (для тих, що «перший рік безкоштовно»).

Практична порада: завжди вимагайте повну версію тарифів, а не коротку рекламну таблицю.

Питання обробки персональних даних: згода майже без обмежень

У договорах передбачені пункти, згідно з якими:

клієнт дає повну та безстрокову згоду на обробку персональних даних;

банк може передавати дані третім особам (у тому числі — колекторам, партнерам, бюро кредитних історій);

банк може використовувати інформацію для маркетингу.

Думка адвоката: банки часто включають дуже широкі формулювання, які дозволяють передавати дані «у випадках, передбачених договором» — тобто практично будь-куди.

Блокування рахунку без попередження

Договори містять норми, що:

банк має право блокувати транзакції, якщо вони здаються підозрілими;

банк може закрити рахунок у разі порушення правил, зокрема й без пояснення причин;

клієнт зобов’язаний надати будь-які документи про походження коштів на першу вимогу.

Це пов’язано з фінмоніторингом, але інколи банки зловживають цим правом.

Рекомендація: зберігайте підтвердні документи про походження великих сум.

Відповідальність клієнта за операції, проведені до блокування картки

Поширена норма:

клієнт несе відповідальність за всі операції, виконані до моменту повідомлення банку про втрату/крадіжку картки;

банк може відмовитися від відшкодування, якщо вважає, що клієнт «недостатньо захищав ПІН-код».

Важливо: багато банків відмовляють у поверненні коштів за шахрайськими операціями, якщо клієнт сам повідомив дані картки, CVV або коди підтвердження.

Умова про договір кредитування, прихована у договорі про картку

У багатьох банках відкриття картки дорівнює автоматичному погодженню можливого кредитного ліміту. Тобто клієнт може навіть не підозрювати, що вже підписав кредитний договір, який стане чинним у момент активації кредитного ліміту.

Ризики:

автоматичне нарахування відсотків;

плата за користування кредитом після пільгового періоду;

пеня у разі прострочення;

негативна кредитна історія.

Штрафи та пеня: що банки приховують у дрібному шрифті

Типові пункти:

штраф за прострочення навіть на 1 день;

окрема комісія за «непогашення мінімального платежу» у кредитці.

Важливо: багато клієнтів дізнаються про штрафи лише після появи заборгованості.

Порядок розгляду спорів: інколи — абсолютно не на користь клієнта

Деякі договори передбачають:

обмежені строки для подання претензії (наприклад, 30 днів);

вимогу подавати заяви лише письмово або лише через певний канал і тільки з фінансового номеру;

можливість банку не повернути кошти за спірними транзакціями, якщо клієнт не доведе свою невинуватість

Що важливо знати власникам карток: порада адвоката

Банківські договори про приєднання — це документи, складені банками максимально в своїх інтересах, у юридично грамотний і часто складний для пересічного клієнта спосіб.

Користувачі, відкриваючи картку за кілька хвилин у додатку, фактично погоджуються на: односторонню зміну умов обслуговування; майже необмежену передачу персональних даних; можливість блокування коштів без попередження; відповідальність за шахрайські операції до моменту повідомлення банку; приховані платежі, комісії та штрафи.

Юридично проблемними є не самі картки, а саме недосліджені клієнтом умови.

Рекомендую клієнтам заздалегідь ознайомитись документами, які пропонує банк для підписання, а також завжди читати публічну пропозицію та тарифи повністю; зберігати копію договору та версію тарифів, які діяли на момент приєднання; перевіряти додаток банку на зміни умов; не погоджуватись на кредитний ліміт, якщо не плануєте користуватись кредиткою; стежити за всіма СМС/Push-повідомленнями від банку; у випадку блокування рахунку — одразу вимагати письмове обґрунтування.

Якщо виник спір із банком — важливо діяти оперативно: подавати офіційні заяви, вимагати документи, фіксувати дати. Нерідко правильно оформлена претензія дає можливість повернути кошти або відновити доступ до рахунку без суду.