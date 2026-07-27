Intesa Sanpaolo готує поглинання MPS: хто може увійти до капіталу найбільшого банку Італії

Публічна пропозиція Intesa Sanpaolo щодо придбання Monte dei Paschi di Siena може суттєво змінити структуру акціонерного капіталу найбільшої банківської групи Італії. У разі успішного завершення угоди до капіталу Intesa можуть увійти частина ключових акціонерів MPS, а частки нинішніх акціонерів банку будуть розмиті. Про це пише Milano Finanza з посиланням на звіт, підготовлений радою директорів Intesa для позачергових зборів акціонерів, запланованих на 21 вересня.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

На цих зборах акціонери мають схвалити збільшення капіталу, необхідне для реалізації пропозиції.

Intesa попереджає, що остаточний склад акціонерного капіталу після угоди наразі неможливо передбачити. Він залежатиме від того, скільки акціонерів MPS приймуть пропозицію, а також від можливого злиття MPS і Mediobanca.

Хто може увійти до капіталу Intesa

У базовому моделюванні Intesa виходить із припущення, що основні акціонери MPS передадуть усі належні їм акції.

У такому разі Delfin може отримати близько 3,8% капіталу Intesa. Група Франческо Гаетано Кальтаджіроне — 2,2%, Міністерство економіки Італії — 1%, Banco BPM — 0,8%.

BlackRock залишиться найбільшим акціонером Intesa з часткою 5,4%. За ним ітимуть два історичні фонди банку: Compagnia di San Paolo з 5,1% та Cariplo з 4,3%.

Якщо Intesa досягне лише мінімального порогу у 66,67% акцій MPS, частки нових акціонерів можуть бути трохи вищими. Delfin отримає 4,1%, Кальтаджіроне — 2,4%, Міністерство фінансів — 1,1%, Banco BPM — 0,9%.

Водночас жоден із нових акціонерів не отримає частки, достатньої для зміни балансу сил в управлінні Intesa. Банк має зберегти широко розподілену структуру акціонерного капіталу.

Як розмиються частки нинішніх акціонерів

Для фінансування угоди Intesa планує випустити до 5,7 млрд нових акцій. Це може збільшити капітал максимум на €3,394 млрд без урахування емісійного доходу.

У разі повного прийняття пропозиції нові акції становитимуть близько 21,6% капіталу Intesa після збільшення. Відповідно, частки чинних акціонерів пропорційно зменшаться.

Якщо ж участь у пропозиції обмежиться 66,67% акцій MPS, розмивання буде меншим — близько 15,5%.

У звіті також зазначається, що 30 жовтня рада директорів Intesa має розглянути питання авансового дивіденду. Його виплата може відбутися 25 листопада. Якщо дата відсічення дивідендів припаде на період до завершення пропозиції, розмір виплати можуть скоригувати, щоб нейтралізувати цей ефект.

Як оцінювали пропозицію

Intesa вже володіє 1 020 448 акціями MPS, які не включаються до пропозиції. Також банк має 1 280 917 акцій Mediobanca, які в разі злиття можуть бути конвертовані в акції Siena.

У документі докладно описані критерії, за якими було визначено співвідношення обміну: 1,6 акції Intesa плюс €1 грошима за кожну акцію MPS.

Оцінки будувалися на основі ринкових мультиплікаторів, біржових котирувань, премій у попередніх пропозиціях, цільових цін аналітиків і моделі дисконтування дивідендів.

Отримані діапазони були широкими: залежно від методу оцінки вони варіювалися від 1,243 до 2,051 акції Intesa за одну акцію MPS.

Чому ця угода важлива

Intesa Sanpaolo оголосила непрошену пропозицію щодо придбання Monte dei Paschi di Siena — одного з найстаріших банків світу. Загальна оцінка угоди становить €30,6 млрд, або близько $35 млрд.

Пропозиція передбачає премію 12,5% до ціни закриття акцій MPS перед оголошенням угоди. Ринкова вартість MPS на той момент становила близько €27,4 млрд.

У разі успішного завершення угоди об'єднана структура може стати другою за величиною банківською групою єврозони за ринковою капіталізацією після іспанської Santander. Intesa оцінює капіталізацію об'єднаного банку в €126 млрд, а цільовий чистий прибуток у 2029 році — у €16 млрд.

Щоб знизити антимонопольні ризики, Intesa домовилася зі страховою компанією Unipol про продаж їй банківського бізнесу, що включає 635 відділень MPS, а також бренд Monte dei Paschi, якщо пропозиція буде успішною. Подібну схему Intesa та Unipol уже використовували під час угоди з UBI у 2020 році.

Для італійського банківського ринку ця операція може стати однією з найважливіших за останні роки. Вона не лише посилить позиції Intesa, а й може переформатувати баланс сил між великими фінансовими групами, інституційними інвесторами та державою.

Нагадаємо

Українській Правекс Банк є частиною італійської банківської групи Intesa Sanpaolo. Група володіє 100% акцій українського банку з 2008 року та забезпечує його фінансову стабільність.