Борг за програмою «5-7-9%» зріс у шість разів і наблизився до 9 млрд грн

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 липня 2026, 8:23

Борг за програмою «5-7-9%» зріс у шість разів і наблизився до 9 млрд грн

Борг держави перед банками за компенсацією відсоткових ставок за кредитами в межах програми «Доступні кредити 5−7−9%» зріс до 8,8 млрд грн. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на відповідь Національної установи розвитку (НУР).

Борг держави перед банками за компенсацією відсоткових ставок за кредитами в межах програми «Доступні кредити 5−7-9%» зріс до 8,8 млрд грн.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зростання боргу з початку року

За перше півріччя 2026 року борг держави зріс із 7,2 млрд грн до 8,8 млрд грн. Рік тому він становив лише 1,4 млрд грн, тобто за рік збільшився більш ніж у шість разів. При цьому вперше за останні роки заборгованість не скоротилася в середині року, а продовжила зростати.

Водночас зростав і загальний обсяг кредитів, виданих за програмою. Якщо на початку року портфель становив 150,1 млрд грн, то на початок липня — вже 189,3 млрд грн.

У НУР також зазначили, що не зафіксували випадків, коли банки стягували з учасників програми додаткові комісії, щоб компенсувати затримки бюджетних виплат. За правилами програми загальний розмір комісій не може перевищувати 1,5% суми кредиту.

Читайте також: НБУ прогнозує зростання боргу за програмою «5−7−9%» до 10 млрд грн

Установа додає, що дотримання цих вимог перевіряють як сама НУР, так і Державна аудиторська служба. Під час перевірок порушень не виявили.

Державна програма «Доступні кредити 5−7−9%»

Державна програма «Доступні кредити 5−7−9%» допомагає мікро-, малому та середньому бізнесу отримувати вигідні позики. Учасники можуть залучити до 150 млн грн на строк до 5−10 років під процентну ставку від 1% до 9% річних, залежно від умов та регіону.

Як писав «Мінфін», у червні Національний банкпрогнозував, що до кінця 2026 року борг держави перед банками за програмою «5−7−9%» може зрости до 10 млрд грн.

10 червня уряд зменшив маржу банків за окремими кредитами програми: для мікробізнесу за інвестиційними кредитами — з 6 до 4 процентних пунктів (п.п.), малого бізнесу — з 4 до 3 п.п., середнього — з 3 до 2 п.п., стартапів — з 6 до 4 п.п., фізосіб-підприємців — з 12 до 5 п.п.

Тим-таки рішенням уряд запровадив у межах програми кредити до 150 млн грн на відбудову або відновлення зруйнованого чи пошкодженого внаслідок війни майна підприємств. Ставка за ними становитиме 0,1% річних у перші два роки, надалі — 5%, 7% або 9% залежно від розміру бізнесу та приросту робочих місць

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
28 липня 2026, 8:40
#
Стандартний метод перекладання боргів держави на бізнес, як державний так і приватний.

До обслуговування «доступних кредитів 5−7−9%» з боку позичальників також є питання,
бо заборгованість клієнтів теж збільшується кожен місяць.
+
0
bosyak
bosyak
28 липня 2026, 12:40
#
Це не «борги держави» — це ціна популізму за наш з Вами кошт. «5−7-9» — ідиотичний проект, коли обрані отримують кредит зі ставкою меншою за ринкову на 10+%. Всі інши цю різницю компенсують. Зараз цю різницю компенсують з допомоги. Нема допомоги півроку-росте борг.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами