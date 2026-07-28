Борг за програмою «5-7-9%» зріс у шість разів і наблизився до 9 млрд грн

Борг держави перед банками за компенсацією відсоткових ставок за кредитами в межах програми «Доступні кредити 5−7−9%» зріс до 8,8 млрд грн. Про це повідомляє « Економічна правда » з посиланням на відповідь Національної установи розвитку (НУР).

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Зростання боргу з початку року

За перше півріччя 2026 року борг держави зріс із 7,2 млрд грн до 8,8 млрд грн. Рік тому він становив лише 1,4 млрд грн, тобто за рік збільшився більш ніж у шість разів. При цьому вперше за останні роки заборгованість не скоротилася в середині року, а продовжила зростати.

Водночас зростав і загальний обсяг кредитів, виданих за програмою. Якщо на початку року портфель становив 150,1 млрд грн, то на початок липня — вже 189,3 млрд грн.

У НУР також зазначили, що не зафіксували випадків, коли банки стягували з учасників програми додаткові комісії, щоб компенсувати затримки бюджетних виплат. За правилами програми загальний розмір комісій не може перевищувати 1,5% суми кредиту.

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Установа додає, що дотримання цих вимог перевіряють як сама НУР, так і Державна аудиторська служба. Під час перевірок порушень не виявили.

Державна програма «Доступні кредити 5−7−9%»

Державна програма «Доступні кредити 5−7−9%» допомагає мікро-, малому та середньому бізнесу отримувати вигідні позики. Учасники можуть залучити до 150 млн грн на строк до 5−10 років під процентну ставку від 1% до 9% річних, залежно від умов та регіону.

Як писав «Мінфін», у червні Національний банкпрогнозував, що до кінця 2026 року борг держави перед банками за програмою «5−7−9%» може зрости до 10 млрд грн.

10 червня уряд зменшив маржу банків за окремими кредитами програми: для мікробізнесу за інвестиційними кредитами — з 6 до 4 процентних пунктів (п.п.), малого бізнесу — з 4 до 3 п.п., середнього — з 3 до 2 п.п., стартапів — з 6 до 4 п.п., фізосіб-підприємців — з 12 до 5 п.п.

Тим-таки рішенням уряд запровадив у межах програми кредити до 150 млн грн на відбудову або відновлення зруйнованого чи пошкодженого внаслідок війни майна підприємств. Ставка за ними становитиме 0,1% річних у перші два роки, надалі — 5%, 7% або 9% залежно від розміру бізнесу та приросту робочих місць