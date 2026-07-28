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28 липня 2026, 8:00

Менше 1% вкладників тримають понад половину всіх грошей у банках

Станом на 1 липня 2026 року обсяг вкладів фізичних осіб у банках України перевищив 1,75 трлн грн, що є історичним максимумом. Тільки з початку року депозити населення зросли на понад 130 млрд грн, або на 8%. Про це йдеться в повідомленні Фонду гарантування.

Станом на 1 липня 2026 року обсяг вкладів фізичних осіб у банках України перевищив 1,75 трлн грн, що є історичним максимумом.

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Довіра до банків зростає

Начальниця відділу аналізу фінансового стану банків департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Фонду Юлія Заболотна заявила, що тенденція до зростання залишків на рахунках українців зберігається впродовж усіх років повномасштабної війни.

«Це свідчить про стабільну довіру українців до банківської системи. Важливим чинником залишається повне відшкодування коштів за вкладами, яке діє протягом воєнного стану та ще три місяці після його припинення», — наголосила Юлія Заболотна.

Читайте також: За пів року вклади українців у банках зросли на 131,5 млрд грн

За даними Фонду, менше одного відсотка вкладників мають депозити на суму понад 600 тис. грн, однак саме на них припадає понад половина загального обсягу коштів населення в банках.

Яка структура депозитів

Незмінною останні роки залишається валютна структура депозитів: 66% вкладів розміщено у гривні та 34% — в іноземній валюті.

«Така структура зберігається починаючи з 2021 року», — зазначила Юлія Заболотна.

Вона також нагадала, що Фонд гарантує вклади, розміщені в іноземній валюті. Але у разі неплатоспроможності банку відшкодування за такими вкладами здійснюється у гривні відповідно до вимог законодавства.

Нагадаємо

На період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення в Україні діє норма про повне відшкодування коштів за вкладами, розміщеними у банках.

Після цього граничний розмір відшкодування становитиме 600 тис. грн. Після ж вступу України до ЄС та приведення національного законодавства до вимог Євродиректив, гарантована сума відповідатиме граничному розміру, встановленому законодавством ЄС, який наразі становить 100 тис. євро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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