Finance.ua першим в Україні запустив новий формат оформлення автоцивілки — з помісячною оплатою. Вартість поліса автоцивілки можна розподілити на 12 щомісячних платежів. Щомісячний платіж — від 355 грн.
27 липня 2026, 14:26
Вперше в Україні: автоцивілка з помісячною оплатою вже на Finance.ua
Серед переваг:
- Комісія за розтермінування — за рахунок Finance.ua
- Реєстрація поліса в МТСБУ за хвилину після оформлення
- Поліс терміном дії на 1 рік
Банки-партнери: monobank, ПриватБанк, ПУМБ, Ощадбанк, Абанк та ОТП Банк.
Оформлюйте автоцивілку з помісячною оплатою на Finance.ua.
Джерело: Мінфін
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