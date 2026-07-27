НБУ назвав банки, які найбільше скоротили кількість відділень

Банки скоротили мережу на 61 відділення до 4 754 відділень за 6 місяців поточного року. Про це свідчать дані НБУ , передають Українські Новини.

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Як змінилася кількість відділень

На початок року кількість відділень діючих банків складала 4 815 підрозділів, а на 1 липня — 4 754 відділення.

Найбільше відділень скоротилося з початку року у Ощадбанка — 16 підрозділів, Райффайзен Банка — 10, Приватбанка — 8, Укрексімбанк та ТАСкомбанк закрили по 5 відділень.

Найбільшу позитивну динаміку показав Акордбанк, який за пів року відкрив 6 нових відділень, МТБ Банк — 3 нових відділення та АСВІО Банк — 2 нових відділення.

Лідери по кількості відділень не змінилися. Як і раніше найбільшою мережею володіє Ощадбанк — 1 115 відділень. За ним іде Приватбанк з мережею в 1 050 відділень.

Третє місце посідає Райффайзен Банк — 282 відділення, четверте — ПУМБ (220 відділень).